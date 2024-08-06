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Broker profile: HYCM
This page is a description of HYCM Forex broker. It is not an official website of HYCM. It is a compilation of publicly available information about this broker.
No US Traders
- Swap-free accounts option
Companies
Henyep Capital Markets (UK) Limited
Henyep Capital Markets (DIFC) Limi
HYCM Ltd
HYCM (Europe) Ltd
Prohibited countries
Afghanistan
Belgium
Hong Kong
Japan
United States
Payment options
WebMoney
Skrill
Wire transfer
Credit/debit cards
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Bitcoin
AstroPay
Demo platforms
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Account currencies
AED
United Arab Emirates dirham
EUR
Euro
GBP
Great Britain pound
JPY
Japanese yen
USD
United States dollar
Currency pairs
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAB/EUR
BAB/GBP
BAB/JPY
BAB/USD
BCH/USD
BSV/EUR
BSV/GBP
BSV/JPY
BSV/USD
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/USD
BTG/EUR
BTG/GBP
BTG/JPY
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/EUR
DSH/GBP
DSH/JPY
EOS/EUR
EOS/GBP
EOS/JPY
EOS/USD
ETC/EUR
ETC/GBP
ETC/JPY
ETC/USD
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/EUR
IOT/GBP
IOT/JPY
IOT/USD
LTC/EUR
LTC/GBP
LTC/JPY
LTC/USD
NEO/EUR
NEO/GBP
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
STR/EUR
STR/GBP
STR/JPY
STR/USD
TRX/EUR
TRX/GBP
TRX/JPY
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/INR
USD/JPY
USD/RUB
USD/TRY
XMR/EUR
XMR/GBP
XMR/JPY
XMR/USD
XRP/EUR
XRP/GBP
XRP/JPY
XRP/USD
ZEC/EUR
ZEC/GBP
ZEC/JPY
ZEC/USD
Regulated by
FCA (UK), 186171
DFSA (Dubai), 000048
Cayman Islands Monetary Authority, 1442313
Website available in
Arabic
German
Spanish
French
Japanese
Polish
Russian
Swedish
Vietnamese
Chinese
Support available in
English
Arabic
Chinese
Support methods
Phone
Callback
Live chat
Trading server time zone
GMT
VPS for traders
No
Website screenshot
Account Types
FIXEDOpen details
Minimum account size$20
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:500
Leverage
Forex
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Soft commodities
1:75
Metals
1:205
Energies
1:226
Cryptocurrencies
1:20
ClassicOpen details
Minimum account size$20
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:500
Leverage
Forex
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Soft commodities
1:75
Metals
1:205
Energies
1:226
Cryptocurrencies
1:20
RAWOpen details
Minimum account size$20
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:500
Leverage
Forex
1:500
Stocks
1:20
Cryptocurrencies
1:20