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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: HYCM
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس HYCM. وهي ليست الموقع الرسمي لـ HYCM، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
شركات
Henyep Capital Markets (UK) Limited, HYCM (Europe) Ltd, HYCM Ltd, Henyep Capital Markets (DIFC) Limi
الدول المحظورة
أفغانستان
الولايات المتحدة
اليابان
بلجيكا
هونغ كونغ
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
FasaPay
بتكوين
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
AED
درهم إماراتي
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAB/EUR
BAB/GBP
BAB/JPY
BAB/USD
BCH/USD
BSV/EUR
BSV/GBP
BSV/JPY
BSV/USD
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/USD
BTG/EUR
BTG/GBP
BTG/JPY
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/EUR
DSH/GBP
DSH/JPY
EOS/EUR
EOS/GBP
EOS/JPY
EOS/USD
ETC/EUR
ETC/GBP
ETC/JPY
ETC/USD
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/EUR
IOT/GBP
IOT/JPY
IOT/USD
LTC/EUR
LTC/GBP
LTC/JPY
LTC/USD
NEO/EUR
NEO/GBP
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
STR/EUR
STR/GBP
STR/JPY
STR/USD
TRX/EUR
TRX/GBP
TRX/JPY
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/INR
USD/JPY
USD/RUB
USD/TRY
XMR/EUR
XMR/GBP
XMR/JPY
XMR/USD
XRP/EUR
XRP/GBP
XRP/JPY
XRP/USD
ZEC/EUR
ZEC/GBP
ZEC/JPY
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 186171
DFSA (دبي), 000048
هيئة النقد في جزر كايمان, 1442313
الموقع متاح بـ
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
اليابانية
البولندية
الروسية
السويدية
الفيتنامية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
FIXEDفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Soft commodities
1:75
Metals
1:205
Energies
1:226
Cryptocurrencies
1:20
Classicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Soft commodities
1:75
Metals
1:205
Energies
1:226
Cryptocurrencies
1:20
RAWفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$20
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Stocks
1:20
Cryptocurrencies
1:20