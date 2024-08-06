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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: HYCM
Esta página describe el bróker de Forex HYCM. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Opción de cuentas sin swaps
Compañías
Henyep Capital Markets (UK) Limited, HYCM (Europe) Ltd, HYCM Ltd, Henyep Capital Markets (DIFC) Limi
Países prohibidos
Afganistán
Bélgica
Estados Unidos
Hong Kong
Japón
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Bitcoin
AstroPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAB/EUR
BAB/GBP
BAB/JPY
BAB/USD
BCH/USD
BSV/EUR
BSV/GBP
BSV/JPY
BSV/USD
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/USD
BTG/EUR
BTG/GBP
BTG/JPY
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DSH/EUR
DSH/GBP
DSH/JPY
EOS/EUR
EOS/GBP
EOS/JPY
EOS/USD
ETC/EUR
ETC/GBP
ETC/JPY
ETC/USD
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/EUR
IOT/GBP
IOT/JPY
IOT/USD
LTC/EUR
LTC/GBP
LTC/JPY
LTC/USD
NEO/EUR
NEO/GBP
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
STR/EUR
STR/GBP
STR/JPY
STR/USD
TRX/EUR
TRX/GBP
TRX/JPY
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/INR
USD/JPY
USD/RUB
USD/TRY
XMR/EUR
XMR/GBP
XMR/JPY
XMR/USD
XRP/EUR
XRP/GBP
XRP/JPY
XRP/USD
ZEC/EUR
ZEC/GBP
ZEC/JPY
ZEC/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 186171
DFSA (Dubái), 000048
Autoridad monetaria de las Islas Caimán, 1442313
Idiomas del sitio web
Árabe
Alemán
Español
Francés
Japonés
Polaco
Ruso
Sueco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
FIXEDAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Soft commodities
1:75
Metals
1:205
Energies
1:226
Cryptocurrencies
1:20
ClassicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Soft commodities
1:75
Metals
1:205
Energies
1:226
Cryptocurrencies
1:20
RAWAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Stocks
1:20
Cryptocurrencies
1:20