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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： HYCM
本页面是有关外汇经纪商HYCM的描述。它并非HYCM官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 免隔夜利息账户选项
公司
Henyep Capital Markets (UK) Limited, HYCM (Europe) Ltd, HYCM Ltd, Henyep Capital Markets (DIFC) Limited, HYCM Limited
禁止的國家
日本
比利时
美國
阿富汗
香港
付款方式
WebMoney
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
FasaPay
比特币
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模拟平台
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账户货币
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货币对的
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ZEC/USD
监管
FCA (英国), 186171
DFSA（杜拜）, 000048
开曼群岛金融管理局（金管局）, 1442313
网站语言
阿拉伯
德
西班牙
法
日
波兰
俄
瑞典語
越南
汉
支持语言
英
阿拉伯
汉
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
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账户类型
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Soft commodities
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Metals
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Cryptocurrencies
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