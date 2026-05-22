Indicadores sin repintado

La mayoría de los indicadores técnicos no repintan. Esto significa que, si generan una señal para una vela terminada, se mantiene en esa vela. Estas señales pueden ser erróneas, pero se puede confiar en ellas en el sentido de que no desaparecerán (a diferencia de las de los indicadores de repintado).

Si está planeando utilizar un indicador para señales en tiempo real en un sistema de trading, entonces definitivamente necesita uno que no repinte.