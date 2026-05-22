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Indicadores sin repintado
La mayoría de los indicadores técnicos no repintan. Esto significa que, si generan una señal para una vela terminada, se mantiene en esa vela. Estas señales pueden ser erróneas, pero se puede confiar en ellas en el sentido de que no desaparecerán (a diferencia de las de los indicadores de repintado).
Si está planeando utilizar un indicador para señales en tiempo real en un sistema de trading, entonces definitivamente necesita uno que no repinte.
¿Debo ceñirme a los indicadores que no repintan?
La ventaja de los indicadores que no repintan sobre los que repintan es obvia: no desaparecen las señales. Sin embargo, esto no significa que todas las señales generadas por indicadores sin repintado sean precisas. Por el contrario, el hecho de que el indicador no pueda "actualizar" sus señales pasadas significa que se generarán muchas señales erróneas.Otra ventaja importante de utilizar indicadores sin repintado es que el análisis de las señales pasadas mediante backtesting ofrece una imagen fidedigna de su fiabilidad.