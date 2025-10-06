El indicador Coppock para MT4/MT5/cTrader es una implementación del famoso indicador de la curva de Coppock creado por Edward Coppock en 1962. El indicador muestra oportunidades de compra y venta a largo plazo (clásicamente, solo se utiliza para comprar) midiendo la media móvil ponderada (con un periodo de 10) de la suma de dos tasas de variación (con un periodo de 14 y 11). Aquí puede modificar los parámetros de los indicadores básicos. Este indicador Coppock está disponible para MT4, MT5 y cTrader.

Esta versión del indicador Coppock admite el funcionamiento en varios marcos temporales (puede mostrar valores de marcos temporales superiores en un gráfico de marcos temporales inferiores) y todo tipo de alertas.

Parámetros de entrada

Timeframe: el marco temporal para los cálculos del indicador. Si es superior al actual, el indicador funcionará en modo MTF. Si es igual o inferior al actual, utilizará los datos del marco temporal actual.

el marco temporal para los cálculos del indicador. Si es superior al actual, el indicador funcionará en modo MTF. Si es igual o inferior al actual, utilizará los datos del marco temporal actual. ROC1Period (por defecto = 14) — el periodo de la primera tasa de cambio en la suma.

(por defecto = 14) — el periodo de la primera tasa de cambio en la suma. ROC2Period (por defecto = 11) — el período de la segunda tasa de cambio en la suma.

(por defecto = 11) — el período de la segunda tasa de cambio en la suma. MAPeriod (por defecto = 10) — el período de la media móvil de la suma.

(por defecto = 10) — el período de la media móvil de la suma. MAType (por defecto = LWMA) — el método de cálculo de la media móvil.

(por defecto = LWMA) — el método de cálculo de la media móvil. Strict signals: si es true , las señales bajistas solo se generarán cuando el indicador esté por encima de cero, mientras que las señales alcistas solo se generarán cuando el indicador esté por debajo de cero.

si es , las señales bajistas solo se generarán cuando el indicador esté por encima de cero, mientras que las señales alcistas solo se generarán cuando el indicador esté por debajo de cero. Trigger Candle: la vela sobre la que se emitirán las alertas: Previous (la vela cerrada más recientemente) o Current (la vela aún no cerrada).

la vela sobre la que se emitirán las alertas: (la vela cerrada más recientemente) o (la vela aún no cerrada). EnableNativeAlerts: si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando se genere una señal.

si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando se genere una señal. EnableEmailAlerts: si es true , se enviará un mensaje de correo electrónico cuando se genere una señal. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

si es , se enviará un mensaje de correo electrónico cuando se genere una señal. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts: si es true , se enviará una notificación push cuando se genere una señal. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

si es , se enviará una notificación push cuando se genere una señal. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . EnableSoundAlerts: si es true , el archivo de sonido dado se reproducirá cuando se genere una señal.

si es , el archivo de sonido dado se reproducirá cuando se genere una señal. Draw Signal Arrows: si es true, el indicador dibujará flechas en el gráfico cuando haya una señal alcista o bajista.

Ejemplo

La estrategia principal cuando se opera con el indicador Coppock es comprar cuando la curva empieza a subir desde un mínimo por debajo de cero y vender cuando la curva empieza a bajar desde un máximo por encima de cero. No se tienen en cuenta las pequeñas cimas y valles (en comparación con el entorno). El indicador ayuda a captar las tendencias en sus primeras fases. Pero no espere entrar justo en el verdadero máximo o mínimo usándolo.