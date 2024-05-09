El Índice de Volumen Negativo (IVN) es un indicador técnico gratuito para el análisis avanzado de gráficos en las plataformas MT4, MT5 y cTrader. Se basa en el volumen de los ticks (puede sustituirse por el volumen real en MT5) y tiene dos funciones útiles añadidas:

Compatibilidad con el funcionamiento en múltiples marcos temporales (MTF).

Puede cambiarse para mostrar el Índice de Volumen Positivo.

El Índice de Volumen Negativo se muestra en una ventana de gráfico separada debajo del gráfico principal y no utiliza ningún indicador estándar o personalizado en su código. Esta implementación del IVN está disponible para las plataformas de trading MT4, MT5 y cTrader.

¿Qué es el indicador Índice de Volumen Negativo (IVN)?

El índice de volumen negativo (IVN) es un indicador técnico bastante antiguo que fue desarrollado por Paul L. Dysart en la primera mitad del siglo XX y mejorado por Norman G. Fosback en 1976. Se compone de una línea oscilante en la ventana separada del indicador. La línea sube o baja solo en las barras en las que el volumen es inferior al de la barra precedente.

Evidentemente, la curva del indicador es muy diferente de la del gráfico de tipos del par de divisas.

Cómo funciona el indicador del Índice de Volumen Negativo (IVN)

El indicador del Índice de Volumen Negativo se construye utilizando la siguiente fórmula:

I V N i = I V N i − 1 × C i e r r e i C i e r r e i − 1 , s i V o l u m e n i ≠ IVN_{i}=IVN_{i-1}\ \times\ \frac{Cierre_{i}}{Cierre_{i-1}},\ \ si\ \ Volumen_{i}

eq I V N i ​ = I V N i − 1 ​ × C i er r e i − 1 ​ C i er r e i ​ ​ , s i V o l u m e n i ​  =

I V N i = I V N i − 1 , s i V o l u m e n i ≥ V o l u m e n i − 1 IVN_{i}=IVN_{i-1},\ \ si\ \ Volumen_{i}\geq Volumen_{i-1} I V N i ​ = I V N i − 1 ​ , s i V o l u m e n i ​ ≥ V o l u m e n i − 1 ​

El valor inicial del IVN suele ser de 1 o 100. La elección del valor inicial no importa mucho, ya que no hay un mínimo ni un máximo para los valores del indicador y no está normalizado.

Alternativamente, puede calcularse un Índice de Volumen Positivo (IVP) utilizando fórmulas casi idénticas:

I V P i = I V P i − 1 × C i e r r e i C i e r r e i − 1 , s i V o l u m e n i > V o l u m e n i − 1 IVP_{i}=IVP_{i-1}\ \times\ \frac{Cierre_{i}}{Cierre_{i-1}},\ \ si\ \ Volumen_{i}>Volumen_{i-1} I V P i ​ = I V P i − 1 ​ × C i er r e i − 1 ​ C i er r e i ​ ​ , s i V o l u m e n i ​ > V o l u m e n i − 1 ​

I V P i = I V P i − 1 , s i V o l u m e n i ≤ V o l u m e n i − 1 IVP_{i}=IVP_{i-1},\ \ si\ \ Volumen_{i}\leq Volumen_{i-1} I V P i ​ = I V P i − 1 ​ , s i V o l u m e n i ​ ≤ V o l u m e n i − 1 ​

¿Cómo utilizar el indicador del Índice de Volumen Negativo (IVN)?

Estrategia clásica del IVN

La interpretación clásica del Índice de Volumen Negativo es que la confirmación de la tendencia mediante un movimiento posterior del IVN señala la fortaleza de la tendencia. La idea es que una tendencia fuerte continuará incluso con volúmenes a la baja. Un cruce con su media móvil puede considerarse una confirmación de tendencia.

Al igual que otras estrategias de cruce de MM, esta es susceptible de producir señales falsas o retrasadas.

Estrategia de divergencia del IVN

Otra opción es observar la divergencia entre el precio y su Índice de Volumen Negativo para detectar un cambio de tendencia. Aquí, el gráfico de precios está haciendo nuevos máximos más altos, mientras que el IVN está demostrando un mínimo más bajo. Se produce una tendencia bajista a largo plazo:

Por desgracia, estas señales no siempre son claras o precisas. Al igual que con otros indicadores de divergencia, tiene sentido utilizar confirmaciones adicionales antes de entrar o salir de una operación.

Perspectiva en marcos temporales superiores

Con nuestra versión del Índice de Volumen Negativo, es posible configurarlo para que muestre los valores IVN de marcos temporales superiores en un gráfico con un marco inferior. Este es el mismo gráfico EUR/USD @ D1 que el anterior, pero esta vez tiene un indicador del Índice de Volumen Negativo del marco temporal semanal adjunto:

Teniendo en cuenta que el volumen en las barras de marcos temporales superiores puede variar significativamente con respecto al de las barras de marcos inferiores, la curva del IVN resultante podría ofrecer una imagen diferente de la situación del mercado.

Índice de Volumen Positivo (IVP)

El indicador del Índice de Volumen Negativo puede cambiarse para calcular y mostrar en su lugar el Índice de Volumen Positivo. Esto permite a los operadores ver los cambios de precios acompañados de un volumen creciente. La curva resultante no difiere mucho del gráfico de precios:

Por consiguiente, el IVP se considera menos informativo que el IVN.

Parámetros de entrada del IVN