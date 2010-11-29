Indicador de MetaTrader Detrended Price Oscillator — (oscilador del precio sin tendencia) es una versión del oscilador basada en la diferencia entre el precio actual y la media móvil simple desplazada por (período / 2) + 1 barras. A diferencia del oscilador estocástico este indicador sirve para mostrar los cambios de la tendencia a corto plazo (ondas del precio dentro de la tendencia a largo plazo). Este oscilador está mostrado en la ventana separada del gráfico. Puede usar el indicador en las versiones MT4 y MT5 de la plataforma.

La fórmula para calcular el oscilador del precio sin tendencia en la barra i es la siguiente:

D P O i = C l o s e i − S M A ( n ) i + S h i f t DPO_{i}=Close_{i}-SMA(n)_{i+Shift} DPOi​=Closei​−SMA(n)i+Shift​

donde:

S h i f t = n 2 + 1 Shift=\frac{n}{2}+1 Shift=2n​+1

La aplicación actual del indicador DPO también puede emitir alertas al cruzar el nivel cero. Admite alertas nativas, alertas por correo electrónico y notificaciones push.

Interpretación

Desde el punto de vista matemático, el valor del DPO actual es la diferencia entre el valor de cierre actual y la media de los valores de cierre de n barras hace ½n + 1 barras. Por lo tanto, cuando el DPO está en el nivel cero, significa que el valor de cierre actual es el mismo que la media de los valores de cierre de n barras hace ½n + 1 barras. Esto implica que el precio volvió a algún rango previamente visitado. Si el DPO cruza la línea cero desde arriba, significa que el precio bajó para alcanzar ese rango, mientras que si el DPO cruza la línea cero desde abajo, significa que el precio subió para alcanzar el rango anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, la divergencia entre el DPO y el gráfico de precios puede interpretarse como sigue:

Un máximo más alto seguido de un nuevo máximo más alto en el gráfico de precios con el DPO imprimiendo un máximo más alto seguido de un máximo más bajo: el precio no logra superar la media anterior por la misma cantidad que lo hizo en el máximo más alto anterior; es decir, la tendencia alcista fue más pronunciada durante el período de ½n + 1 barras atrás .

. Un mínimo más bajo seguido de un nuevo mínimo más bajo en el gráfico de precios con el DPO imprimiendo un mínimo más bajo seguido de un mínimo más alto: el precio no consigue bajar por debajo de la media anterior en la misma cantidad que lo hizo durante el mínimo más bajo anterior; es decir, la tendencia bajista fue más pronunciada durante el período de ½n + 1 barras atrás .

. Un máximo más alto seguido de un máximo más bajo en el gráfico de precios con el DPO imprimiendo un máximo más alto seguido de otro máximo más alto: la tendencia del precio se está invirtiendo a la baja, pero todavía superando la media anterior por la misma o mayor cantidad que lo hizo en el anterior máximo más alto; es decir, la tendencia alcista fue más débil durante el período de ½n + 1 barras atrás .

. Un mínimo más bajo seguido de un mínimo más alto en el gráfico de precios con el DPO imprimiendo un mínimo más bajo seguido de otro mínimo más bajo: la tendencia del precio se está invirtiendo al alza, pero todavía va por debajo de la media anterior en la misma cantidad que durante el mínimo más bajo anterior; es decir, la tendencia bajista fue más débil durante el período de ½n + 1 barras atrás.

Evidentemente, estas nociones por sí solas no constituyen ninguna señal de trading concreta, pero proporcionan patrones comprobables para el análisis o el uso con señales de confirmación.

Los parámetros de entrada

MA_Period (por defecto = 14) — el período de la media móvil simple que se usa en el indicador.

(por defecto = 14) — el período de la media móvil simple que se usa en el indicador. BarsToCount (por defecto = 400) — cantidad de las barras para calcular este indicador.

(por defecto = 400) — cantidad de las barras para calcular este indicador. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , el indicador utilizará las alertas emergentes nativas de MetaTrader.

(por defecto = false) — si es , el indicador utilizará las alertas emergentes nativas de MetaTrader. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , el indicador utilizará las alertas de correo electrónico de MetaTrader. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , el indicador utilizará las alertas de correo electrónico de MetaTrader. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , el indicador utilizará las alertas de notificación push de MetaTrader. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , el indicador utilizará las alertas de notificación push de MetaTrader. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

Estrategia

Los cambios importantes de la tendencia están son señalados por el cruce del indicador y el nivel de cero. Pero el predecir de esos cruces puede ser una táctica mejor porque el indicador es rezagado. Este indicador no puede llamarse bien para negociar directamente pero puede ser utilizado para confirmar las tendencias a corto plazo.

Otra posibilidad con el indicador Detrended Price Oscillator es utilizar la detección de divergencias con el gráfico de precios. Como se puede ver en el gráfico de abajo, el cambio de tendencia principal podría ser detectado mediante la comparación del doble techo demostrado por el precio y el máximo inferior en el gráfico DPO.

Detrended Price Oscillator para MetaTrader 4 en .mq4 Descargas

Detrended Price Oscillator para MetaTrader 5 en .zip Descargas