Indicador Bollinger Squeeze Básico para MetaTrader: es un indicador complejo basado en Momentum, las bandas de Bollinger y el canal de Keltner. El indicador se muestra en la ventana separada del gráfico como un histograma de Momentum y un rango de puntos cuando muestra la relación entre las bandas de Bollinger actuales y los valores del canal de Keltner. Este indicador está disponible para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma de trading.

El Bollinger Squeeze Básico forma parte del sistema de indicadores Not So Squeezy.

Si está interesado en los indicadores Bollinger Squeeze, también podría estar interesado en la versión avanzada: Bollinger Squeeze Avanzado.

Parámetros de entrada

MaxBars (por defecto = 300) — el número máximo de barras en el gráfico para aplicar el indicador.

(por defecto = 300) — el número máximo de barras en el gráfico para aplicar el indicador. BB_Period (por defecto = 20) — el periodo para el indicador de bandas de Bollinger.

(por defecto = 20) — el periodo para el indicador de bandas de Bollinger. BB_Deviation (por defecto = 2.0) — el parámetro de desviación de las bandas de Bollinger.

(por defecto = 2.0) — el parámetro de desviación de las bandas de Bollinger. Keltner_Period (por defecto = 20) — el periodo para el indicador del canal Keltner.

(por defecto = 20) — el periodo para el indicador del canal Keltner. Factor_Keltner (por defecto = 1,5) — el factor de multiplicación del canal Keltner.

(por defecto = 1,5) — el factor de multiplicación del canal Keltner. Momentum_Period (por defecto = 12) — el periodo para el indicador Momentum.

(por defecto = 12) — el periodo para el indicador Momentum. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizarán las alertas emergentes nativas de MetaTrader en el cambio de color de las flechas de BB/Keltner.

(por defecto = false) — si es , se utilizarán las alertas emergentes nativas de MetaTrader en el cambio de color de las flechas de BB/Keltner. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviarán las alertas por correo electrónico de MetaTrader al cambiar el color de las flechas de BB/Keltner. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviarán las alertas por correo electrónico de MetaTrader al cambiar el color de las flechas de BB/Keltner. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviarán las alertas de notificaciones push de MetaTrader a su dispositivo cuando las flechas de BB/Keltner cambien de color. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviarán las alertas de notificaciones push de MetaTrader a su dispositivo cuando las flechas de BB/Keltner cambien de color. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

Ejemplo y estrategia

El indicador utiliza el impulso (momentum) para medir la fuerza y la dirección de la tendencia:

Un momentum creciente por encima de la línea cero (tendencia alcista) se marca con barras verdes más oscuras .

. Un momentum decreciente por encima de la línea cero (también de tendencia alcista) se marca con barras verdes más claras .

. El momentum creciente por debajo de la línea cero (tendencia bajista) se marca con barras rojas más oscuras .

. El momentum decreciente por debajo de la línea cero (también de tendencia bajista) se marca con barras rojas más claras .

Además, el Bollinger Squeeze Básico ofrece una interesante medida de volatilidad integrada en el histograma principal. El rango de cuadrados azules y rojos en la línea cero indica la relación actual entre las bandas de Bollinger y el canal de Keltner:

Si los cuadrados son rojos , las bandas de Bollinger están fuera del canal de Keltner, lo que sugiere que el tipo de cambio tiene una fuerte tendencia.

, las bandas de Bollinger están fuera del canal de Keltner, lo que sugiere que el tipo de cambio tiene una fuerte tendencia. Si los cuadrados son azules , las bandas de Bollinger están dentro del canal de Keltner, lo que sugiere un mercado lateral plano.

La idea principal de este indicador es establecer rangos de negociación durante la fase no tendencial del mercado (cuadros azules) para entrar en una rotura y un cambio a los cuadros rojos (fase tendencial). El histograma le sugerirá cuán fuerte es la tendencia actual y le indicará cuándo debe salir de una operación cuando la tendencia se debilite.

Puede abrir una cuenta de trading con cualquiera de los brókeres de Forex con MT4 para utilizar libremente el indicador presentado aquí para MetaTrader 4. Si desea utilizar una versión para MT5 del indicador presentado aquí, tendría que abrir una cuenta con un bróker que ofrezca MetaTrader 5.

Discusión

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede charlar sobre el Bollinger Squeeze Básico con los demás operadores y programadores de MQL en los foros de indicadores.

Registro de cambios

1.00 - 2022-03-12