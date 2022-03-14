Indicador Bollinger Squeeze Avanzado para MetaTrader: es un indicador complejo que consta de dos componentes:

Una medida de tendencia basada en las bandas de Bollinger y el "squeeze" del canal de Keltner.

Un histograma de dirección y fuerza de la tendencia basado en uno de los siguientes ocho osciladores: estocástico, CCI, RSI, MACD, momentum, rango porcentual de Williams, ADX, DeMarker.

El indicador se muestra en la ventana separada del gráfico como un histograma con información adicional transmitida por el color y el ancho de sus barras. Admite el funcionamiento multimarco temporal (MTF) y todo tipo de alertas. Este indicador está disponible para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma de trading.

Bollinger Squeeze Avanzado forma parte del sistema de indicadores Not So Squeezy.

Si está interesado en los indicadores Bollinger Squeeze, también podría interesarle una versión más simple: Bollinger Squeeze Básico.

Parámetros de entrada

Timeframe (por defecto = Current) — el marco temporal a partir del cual se extraen los datos. El indicador puede mostrar datos de marcos temporales superiores en un gráfico con un marco temporal inferior.

(por defecto = Current) — el marco temporal a partir del cual se extraen los datos. El indicador puede mostrar datos de marcos temporales superiores en un gráfico con un marco temporal inferior. TriggerType (por defecto = DeMarker) — el indicador del oscilador para el histograma de medición de la tendencia.

(por defecto = DeMarker) — el indicador del oscilador para el histograma de medición de la tendencia. StochasticPeriod (por defecto = 14) — el período para el indicador estocástico (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 14) — el período para el indicador estocástico (si se establece a través de ). CCIPeriod (por defecto = 50) — el período para el indicador CCI (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 50) — el período para el indicador CCI (si se establece a través de ). RSIPeriod (por defecto = 14) — el período para el indicador RSI (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 14) — el período para el indicador RSI (si se establece a través de ). MACDFastEMAPeriod (por defecto = 12) — el período de EMA rápido para el indicador MACD (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 12) — el período de EMA rápido para el indicador MACD (si se establece a través de ). MACDSlowEMAPeriod (por defecto = 26) — el período de EMA lento para el indicador MACD (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 26) — el período de EMA lento para el indicador MACD (si se establece a través de ). MACDMACDEMAPeriod (por defecto = 9) — el período de la línea de señal para el indicador MACD (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 9) — el período de la línea de señal para el indicador MACD (si se establece a través de ). MomentumPeriod (por defecto = 14) — el período para el indicador Momentum (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 14) — el período para el indicador Momentum (si se establece a través de ). WilliamsPRPeriod (por defecto = 24) — el período para el indicador de rango porcentual de Williams (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 24) — el período para el indicador de rango porcentual de Williams (si se establece a través de ). ADXPeriod (por defecto = 14) — el período para el indicador ADX (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 14) — el período para el indicador ADX (si se establece a través de ). DeMarkerPeriod (por defecto = 13) — el período para el indicador DeMarker (si se establece a través de TriggerType ).

(por defecto = 13) — el período para el indicador DeMarker (si se establece a través de ). AlertOnSidewaysTrending (por defecto = false) — si es true, el indicador emitirá alertas cuando las condiciones del mercado cambien de tendencia a lateral o viceversa.

(por defecto = false) — si es true, el indicador emitirá alertas cuando las condiciones del mercado cambien de tendencia a lateral o viceversa. AlertOnZeroCross (por defecto = false) — si es true, el indicador emitirá alertas cuando el histograma cruce la línea cero o los niveles definidos a través de los dos parámetros de entrada siguientes.

(por defecto = false) — si es true, el indicador emitirá alertas cuando el histograma cruce la línea cero o los niveles definidos a través de los dos parámetros de entrada siguientes. AlertAboveLevel (por defecto = 0) — un nivel de alerta cuando el valor del indicador sube por encima de él.

(por defecto = 0) — un nivel de alerta cuando el valor del indicador sube por encima de él. AlertBelowLevel (por defecto = 0) — un nivel de alerta cuando el valor del indicador cae por debajo.

(por defecto = 0) — un nivel de alerta cuando el valor del indicador cae por debajo. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas emergentes nativas de MetaTrader.

(por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas emergentes nativas de MetaTrader. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas de correo electrónico de MetaTrader. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico.

(por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas de correo electrónico de MetaTrader. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico. EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas de notificación push de MetaTrader. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones.

(por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas de notificación push de MetaTrader. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones. TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

Ejemplo y estrategia

El indicador utiliza uno de los ocho indicadores de oscilación para medir la fuerza y la dirección de la tendencia y mostrarla como un histograma:

Las ondas de tendencia alcista están marcadas con barras verdes por encima de la línea cero.

por encima de la línea cero. Las ondas de tendencia bajista están marcadas con barras rojas por debajo de la línea cero.

Además, el Bollinger Squeeze Avanzado proporciona una medida de volatilidad integrada en el histograma principal. Cuando el Bollinger Squeeze indica un mercado lateral (las bandas de Bollinger están dentro del canal de Keltner), las barras del histograma se hacen anchas y de color azul.

La idea principal de este indicador es establecer rangos de negociación durante la fase sin tendencia del mercado (barras azules del histograma) para entrar en una rotura y en un cambio a barras normales. El histograma le ayudará a comprender la fuerza de la tendencia actual y le indicará cuándo debe salir de una operación cuando la tendencia se debilite.