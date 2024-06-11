Vortex Ultimate es un indicador técnico gratuito para la detección de tendencias en las plataformas MT4, MT5 y cTrader. Se basa en el indicador clásico Vortex, pero se le han añadido algunas mejoras importantes:

Suavizado opcional de las líneas vórtice mediante el método simple, exponencial o TEMA.

Compatibilidad con el funcionamiento en múltiples marcos temporales (MTF).

Alertas basadas en dos tipos de señales.

El indicador se muestra en una ventana de gráfico independiente debajo del gráfico principal y no utiliza ningún indicador estándar o personalizado en su código. Vortex Ultimate está disponible para las plataformas MT4, MT5 y cTrader.

¿Qué es el indicador Vortex?

El indicador Vortex es un indicador técnico bastante nuevo que fue desarrollado por Etienne Botes y Douglas Siepman en 2010 y que, en cierto modo, se asemeja al Índice Direccional Medio (ADX). Se compone de dos líneas oscilantes en la ventana separada del indicador: VI+ y VI-. Representan la media de los movimientos de precios positivos y negativos, respectivamente, durante el período del indicador.

Como se puede ver, el indicador hace un gran trabajo marcando los períodos de fuertes tendencias, pero es propenso a los movimientos constantes hacia arriba y abajo durante los períodos laterales.

Cómo funciona el indicador Vortex

El indicador Vortex sobre el período n se construye utilizando las dos fórmulas siguientes:

V I + = ∑ i = 1 n ∣ H i g h i − L o w i − 1 ∣ T R S VI+\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{n} \left|High_{i}-Low_{i-1}\right|}{TRS} VI+ = TRS∑i=1n​∣Highi​−Lowi−1​∣​

V I − = ∑ i = 1 n ∣ L o w i − H i g h i − 1 ∣ T R S VI-\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{n} \left|Low_{i}-High_{i-1}\right|}{TRS} VI− = TRS∑i=1n​∣Lowi​−Highi−1​∣​

donde TRS es la suma de los rangos verdaderos a lo largo del período del indicador:

T R S = ∑ i = 1 n ( M a x ( H i g h i , C l o s e i − 1 ) − M i n ( L o w i , C l o s e i − 1 ) ) TRS\ =\ \sum_{i=1}^{n} (Max(High_{i},Close_{i-1})-Min(Low_{i},Close_{i-1})) TRS = ∑i=1n​(Max(Highi​,Closei−1​)−Min(Lowi​,Closei−1​))

Los autores del indicador utilizan un período (n) de 14 en sus ejemplos, pero sugieren utilizar números de Fibonacci (13, 21, 34, 55, etc.) como valor del período. Los períodos más largos dan menos señales falsas, pero aumentan el retraso del indicador.

¿Cómo utilizar el indicador Vortex Ultimate?

Estrategia clásica de cruce de indicadores Vortex

La estrategia clásica con el indicador Vortex es comprar cuando la línea VI+ cruza la línea VI- desde abajo y vender cuando la línea VI+ cruza la línea VI- desde arriba.

Sin embargo, la estrategia es propensa a múltiples señales falsas (subibajas) durante los períodos de movimiento lateral del mercado. Como puede ver, el indicador Vortex es bastante inútil en estas situaciones:

Si se aplica un suavizado simple (con un período medio de 20) a la salida del indicador Vortex en el mismo gráfico, se eliminan todas las señales erróneas. Sin embargo, la única señal válida sufre ahora un retraso considerable:

Estrategia de giro del indicador Vortex

Si se observa el resultado del indicador Vortex suavizado, es fácil darse cuenta de que, antes de que las líneas se crucen realmente, su giro ofrece una oportunidad de compra o venta anticipada.

Cuando VI+ (la línea azul) pasa de subir a bajar y VI- (la línea roja) pasa de bajar a subir, el indicador Vortex emite una señal de venta preliminar. Por el contrario, el cambio de dirección de VI+ de bajista a alcista con el cambio simultáneo de VI- de alcista a bajista significa una señal de compra anticipada.

Obviamente, esto no funcionaría con un indicador Vortex no suavizado con sus líneas VI+ y VI- moviéndose frenéticamente arriba y abajo.

Perspectiva en marcos temporales superiores

Es posible cambiar el indicador Vortex Ultimate para que muestre líneas Vortex de marcos temporales superiores en un gráfico con un marco inferior. Este gráfico del EUR/USD @ M15 tiene adjunto un indicador Vortex suavizado por la TEMA del marco temporal H1:

Esto puede ser útil cuando se desea utilizar una dirección de tendencia de marco temporal superior al entrar en operaciones basadas en estructuras de gráficos de marco temporal inferior o utilizando otro indicador.

Parámetros de entrada de Vortex Ultimate