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Indicador Vortex Ultimate para MT4/MT5/cTrader
Contenido
- ¿Qué es el indicador Vortex?
- Cómo funciona el indicador Vortex
- ¿Cómo utilizar el indicador Vortex Ultimate?
- Parámetros de entrada de Vortex Ultimate
- Descargas
- Discusión
- Registro de cambios
Vortex Ultimate es un indicador técnico gratuito para la detección de tendencias en las plataformas MT4, MT5 y cTrader. Se basa en el indicador clásico Vortex, pero se le han añadido algunas mejoras importantes:
- Suavizado opcional de las líneas vórtice mediante el método simple, exponencial o TEMA.
- Compatibilidad con el funcionamiento en múltiples marcos temporales (MTF).
- Alertas basadas en dos tipos de señales.
El indicador se muestra en una ventana de gráfico independiente debajo del gráfico principal y no utiliza ningún indicador estándar o personalizado en su código. Vortex Ultimate está disponible para las plataformas MT4, MT5 y cTrader.
¿Qué es el indicador Vortex?
El indicador Vortex es un indicador técnico bastante nuevo que fue desarrollado por Etienne Botes y Douglas Siepman en 2010 y que, en cierto modo, se asemeja al Índice Direccional Medio (ADX). Se compone de dos líneas oscilantes en la ventana separada del indicador: VI+ y VI-. Representan la media de los movimientos de precios positivos y negativos, respectivamente, durante el período del indicador.
Como se puede ver, el indicador hace un gran trabajo marcando los períodos de fuertes tendencias, pero es propenso a los movimientos constantes hacia arriba y abajo durante los períodos laterales.
Cómo funciona el indicador Vortex
El indicador Vortex sobre el período n se construye utilizando las dos fórmulas siguientes:
donde TRS es la suma de los rangos verdaderos a lo largo del período del indicador:
Los autores del indicador utilizan un período (n) de 14 en sus ejemplos, pero sugieren utilizar números de Fibonacci (13, 21, 34, 55, etc.) como valor del período. Los períodos más largos dan menos señales falsas, pero aumentan el retraso del indicador.
¿Cómo utilizar el indicador Vortex Ultimate?
Estrategia clásica de cruce de indicadores Vortex
La estrategia clásica con el indicador Vortex es comprar cuando la línea VI+ cruza la línea VI- desde abajo y vender cuando la línea VI+ cruza la línea VI- desde arriba.
Sin embargo, la estrategia es propensa a múltiples señales falsas (subibajas) durante los períodos de movimiento lateral del mercado. Como puede ver, el indicador Vortex es bastante inútil en estas situaciones:
Si se aplica un suavizado simple (con un período medio de 20) a la salida del indicador Vortex en el mismo gráfico, se eliminan todas las señales erróneas. Sin embargo, la única señal válida sufre ahora un retraso considerable:
Estrategia de giro del indicador Vortex
Si se observa el resultado del indicador Vortex suavizado, es fácil darse cuenta de que, antes de que las líneas se crucen realmente, su giro ofrece una oportunidad de compra o venta anticipada.
Cuando VI+ (la línea azul) pasa de subir a bajar y VI- (la línea roja) pasa de bajar a subir, el indicador Vortex emite una señal de venta preliminar. Por el contrario, el cambio de dirección de VI+ de bajista a alcista con el cambio simultáneo de VI- de alcista a bajista significa una señal de compra anticipada.
Obviamente, esto no funcionaría con un indicador Vortex no suavizado con sus líneas VI+ y VI- moviéndose frenéticamente arriba y abajo.
Perspectiva en marcos temporales superiores
Es posible cambiar el indicador Vortex Ultimate para que muestre líneas Vortex de marcos temporales superiores en un gráfico con un marco inferior. Este gráfico del EUR/USD @ M15 tiene adjunto un indicador Vortex suavizado por la TEMA del marco temporal H1:
Esto puede ser útil cuando se desea utilizar una dirección de tendencia de marco temporal superior al entrar en operaciones basadas en estructuras de gráficos de marco temporal inferior o utilizando otro indicador.
Parámetros de entrada de Vortex Ultimate
- Period (por defecto = 14) — el período del indicador Vortex.
- Smoothing (por defecto = 0) — el período de suavizado. Cero significa que no hay suavizado.
- TypeSmoothing (por defecto = Simple) — el tipo de suavizado a aplicar. Puede ser uno de estos tres modos:
- Simple — se aplica la media móvil simple del período dado.
- Exponential — se aplica la media móvil exponencial del período dado.
- Triple exponential — se aplica la media móvil exponencial triple (TEMA) del período dado.
- Timeframe (por defecto = Current) — el marco temporal en el que se calcularán las líneas Vortex. Si lo establece en un marco temporal superior al actual, el indicador mostrará un vortex de marco temporal superior en el gráfico actual. El parámetro se ignora si se establece en un marco temporal inferior al actual.
- Alert Type (por defecto = Alert on both signals) — el tipo de señales sobre las que alertar. Vortex Ultimate admite dos tipos de señales:
- Alert when VI+ crosses VI- — se emite una alerta cuando las dos líneas del indicador se cruzan.
- Alert when VI+ and VI- reverse — se emite una alerta cuando las dos líneas del indicador comienzan a estrecharse tras un período de ampliación o comienzan a ampliarse tras un período de estrechamiento.
- Alert Candle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir alertas: Previous(la vela cerrada más recientemente) o Current(la vela aún no cerrada).
- Show Alert (por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas emergentes nativas de MetaTrader.
- Send Email (por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas de correo electrónico de MetaTrader. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico.
- Send Notification (por defecto = false) — si es true, el indicador utilizará las alertas de notificación push de MetaTrader. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones.
Descargas (ver. 1.00, 2024-06-11)
Vortex Ultimate para MetaTrader 4 - descarga gratuita
Vortex Ultimate para MetaTrader 4
Vortex Ultimate para MetaTrader 5 — descarga gratuita
Vortex Ultimate para MetaTrader 5
Vortex Ultimate para cTrader — descarga gratuita
Vortex Ultimate para cTrader en .cs
Vortex Ultimate para cTrader en .zip
Discusión
¡Atención!
Puede leer cómo instalar este indicador en nuestro Tutorial de indicadores de MetaTrader o Tutorial de indicadores de cTrader.
¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre Vortex Ultimate con otros operadores y programadores en los foros de indicadores.
Registro de cambios
1.00 — 2024-06-11
- Primer lanzamiento de Vortex Ultimate en EarnForex.com.