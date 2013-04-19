Indicador de MetaTrader Recent High/Low Alert — muestra dos bandas de niveles máximos y mínimos en los últimos bares N. Por defecto, la banda máxima se señala con una línea azul; la banda mínima se señala con una línea amarilla. Además, puede invocar una alerta emergente, enviar una alerta por correo electrónico o emitir una alerta de notificación cuando el precio actual (Bid) rompe el máximo o mínimo reciente. Todas las alertas se pueden desactivar. Si utiliza la función de alerta por correo electrónico, no olvide establecer la configuración del correo electrónico en la ventana de opciones de su plataforma MetaTrader. Lo mismo ocurre con las notificaciones push. El indicador está disponible tanto para MT4 y MT5 como para cTrader.

Se trata de un indicador capaz de operar en múltiples marcos temporales que puede tomar valores máximos/mínimos de un marco temporal superior y mostrarlos en el gráfico actual. También puede desplazar el punto de partida del cálculo del máximo/mínimo para mostrar valores del día anterior, por ejemplo.

Los parámetros de entrada

TimeFrame: el marco temporal a utilizar para los niveles Máximo/Mínimo.

el marco temporal a utilizar para los niveles Máximo/Mínimo. N (por defecto = 20) — valor de período para los últimos niveles alto/bajo.

(por defecto = 20) — valor de período para los últimos niveles alto/bajo. Shift (por defecto = 0) — el desplazamiento de la barra inicial para calcular los niveles Máximo/Mínimo recientes. Por ejemplo, el valor 2 hará que utilice los valores a partir de 2 barras hacia atrás.

(por defecto = 0) — el desplazamiento de la barra inicial para calcular los niveles Máximo/Mínimo recientes. Por ejemplo, el valor hará que utilice los valores a partir de 2 barras hacia atrás. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando el precio rompa por encima o por debajo de las bandas de máximos/mínimos.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando el precio rompa por encima o por debajo de las bandas de máximos/mínimos. EnableSoundAlerts (por defecto = false) — si es true , este indicador reproducirá una alerta sonora.

(por defecto = false) — si es , este indicador reproducirá una alerta sonora. SoundFile (por defecto = "alert.wav") — el archivo de sonido a utilizar si el parámetro anterior se establece en true .

(por defecto = "alert.wav") — el archivo de sonido a utilizar si el parámetro anterior se establece en . EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el precio rompa por encima o por debajo de las bandas de máximos/mínimos. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el precio rompa por encima o por debajo de las bandas de máximos/mínimos. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará una notificación push cuando el precio rompa por encima o por debajo de las bandas de máximos/mínimos. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará una notificación push cuando el precio rompa por encima o por debajo de las bandas de máximos/mínimos. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela de la que tomar el valor Máximo/Mínimo para las alertas.

El ejemplo y la estrategia

Este indicador puede ser utilizado como un trailing stop-loss para salir de las posiciones. Usted puede utilizarlo para entrar en nuevas posiciones. Aunque no puede ser utilizado como el sistema de trading y no es tan fuerte como señal primaria, pero la brecha de un reciente nivel extremo podría ser una confirmación de cualquier otra señal. Opciones de notificación configurables lo hacen más fácil para reaccionar a esos eventos.

Discusión

¡Atención! Puede leer cómo instalar este indicador en nuestro Tutorial de indicadores de MetaTrader o Tutorial de indicadores de cTrader.

¿Tiene preguntas o proposiciones sobre este indicador? ¡Discútalos en nuestro foro español de Forex!

Registro de cambios

1.02 - 2025-08-04

Se ha añadido un modo de múltiples marcos temporales (MTF).

Se ha añadido una versión para cTrader del indicador Recent High/Low Alert.

Se ha añadido una opción de alerta solo sonora.

Se ha añadido un parámetro de entrada ( Shift ) para seleccionar el punto de inicio del cálculo del Máximo/Mínimo recientes.

) para seleccionar el punto de inicio del cálculo del Máximo/Mínimo recientes. Se ha aclarado la descripción del parámetro TriggerCandle.

1.01 - 2022-03-21

Se han añadido alertas de notificaciones y selección de velas.

1.00 - 2013-04-19