TradeBreakOut es un indicador para MetaTrader y cTrader que muestra la distancia del precio actual (Cierre o Máximo/Mínimo) de romper los niveles de soporte o resistencia establecidos recientemente, que se calculan como mínimos y máximos locales. Admite el funcionamiento en varios marcos temporales (MTF) y puede emitir alertas cuando se produce la ruptura del precio. El indicador está disponible para MT4, MT5 y cTrader.

Parámetros de entrada

Timeframe: el marco temporal en el que se calcularán las líneas de ruptura. Si se le da un marco temporal inferior al actual, el indicador utilizará en su lugar el marco temporal del gráfico actual.

el marco temporal en el que se calcularán las líneas de ruptura. Si se le da un marco temporal inferior al actual, el indicador utilizará en su lugar el marco temporal del gráfico actual. Period (por defecto = 50) — el período del indicador. Cuanto más alto es el valor, menos se señalan las roturas, pero mejor es su calidad.

(por defecto = 50) — el período del indicador. Cuanto más alto es el valor, menos se señalan las roturas, pero mejor es su calidad. PriceType (por defecto = High/Low) — el tipo de precio a utilizar en los cálculos. En teoría, Close (cierre) es mejor para los marcos temporales diarios/semanales y High/Low (Máximo/Mínimo) es mejor para los marcos temporales a corto plazo.

(por defecto = High/Low) — el tipo de precio a utilizar en los cálculos. En teoría, Close (cierre) es mejor para los marcos temporales diarios/semanales y High/Low (Máximo/Mínimo) es mejor para los marcos temporales a corto plazo. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando el indicador rompa el nivel cero.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando el indicador rompa el nivel cero. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el indicador rompa el nivel cero. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el indicador rompa el nivel cero. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará una notificación push cuando el indicador rompa el nivel cero. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará una notificación push cuando el indicador rompa el nivel cero. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . EnableSoundAlerts (por defecto = false) — si es true , el archivo de sonido dado se reproducirá cuando el indicador rompa el nivel cero.

(por defecto = false) — si es , el archivo de sonido dado se reproducirá cuando el indicador rompa el nivel cero. TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada. Cuando Price se establece en High/Low , este parámetro no importa, ya que la señal puede generarse siempre que el máximo (high) o el mínimo (low) rompan la línea de soporte/resistencia.

(por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: — la vela cerrada más recientemente o — la vela aún no terminada. Cuando se establece en , este parámetro no importa, ya que la señal puede generarse siempre que el máximo (high) o el mínimo (low) rompan la línea de soporte/resistencia. Draw Signal Arrows: si es true, el indicador dibujará flechas en el gráfico cuando haya una señal alcista o bajista.

Ejemplo y estrategia

El gráfico anterior muestra el indicador TradeBreakOut en su configuración por defecto. Cuando la línea verde alcanza el nivel cero desde abajo, significa una rotura alcista del máximo local. Cuando la línea roja alcanza el nivel cero desde arriba, significa una rotura bajista del mínimo local. Cuanto mayor sea la distancia de la línea al nivel cero, menos probable será su rotura.

Puede ver un ejemplo de visualización en varios marcos temporales en la siguiente captura de pantalla de cTrader: