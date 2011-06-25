Total Power Indicator

Indicador Total Power (indicador para MetaTrader): se basa en dos indicadores estándar -> Bears Power y Bulls Power. El indicador calcula cuántas barras alcistas y bajistas hubo durante un determinado período de observación y, a continuación, calcula el índice proporcional para los bears (operadores bajistas), los bulls (operadores alcistas) y el total (calculado como la diferencia absoluta entre los bulls y los bears) para la barra actual. De este modo, obtenemos líneas continuas de la fuerza media relativa de los bears y los bulls a lo largo de un período, eliminando el principal inconveniente de los indicadores originales de potencia de los bears y los bulls: la falta de perspectiva a largo plazo. La versión original de MetaTrader 4 del indicador Total Power fue creada por Daniel Fernández de Asirikuy.com en 2011. La versión para MT5 ya está disponible.

Parámetros de entrada

Lookback Period (por defecto = 45) — el periodo principal del indicador. Determina la cantidad de barras a mirar hacia atrás para contar las dominadas por los bears/bulls.

(por defecto = 45) — el periodo principal del indicador. Determina la cantidad de barras a mirar hacia atrás para contar las dominadas por los bears/bulls. Power Period (por defecto = 10) — el periodo de los indicadores originales Bears Power y Bulls Power.

(por defecto = 10) — el periodo de los indicadores originales Bears Power y Bulls Power. AlertOn100Power (por defecto = false) — si es true , se emitirá una alerta cuando la fuerza de los bulls u osos alcance el nivel 100. Esta es una fuerte señal de sobrecompra/sobreventa, que suele preceder a los cambios de tendencia.

(por defecto = false) — si es , se emitirá una alerta cuando la fuerza de los bulls u osos alcance el nivel 100. Esta es una fuerte señal de sobrecompra/sobreventa, que suele preceder a los cambios de tendencia. AlertOnCrossover (por defecto = false) — si es true , se emitirá una alerta cuando se crucen las líneas de Bull y Bear Power.

(por defecto = false) — si es , se emitirá una alerta cuando se crucen las líneas de Bull y Bear Power. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader para cualquiera de las dos condiciones anteriores.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader para cualquiera de las dos condiciones anteriores. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

Ejemplo y estrategia

El indicador Total Power funciona de forma similar a otros indicadores de tipo oscilador:

Uno de los métodos de entrada más seguros, aunque poco frecuentes, es esperar a que la línea alcista o bajista alcance el valor de 100 y entrar en una operación de giro.

El cruce de las líneas bajista y alcista también puede utilizarse para entrar en operaciones. Si la línea de los bulls resultó por encima: ponerse largo, si la línea de los bears está ahora por encima: ponerse corto.

El cruce de la línea alcista o bajista con la línea total puede utilizarse para una salida conservadora de una operación.

Discusión

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre el indicador Total Power con los otros operadores y programadores de MQL en los foros de indicadores.

Registro de cambios

1.01 - 2022-03-24

Se han añadido alertas a través de ventanas emergentes, correo electrónico y notificaciones móviles.

Código fuente reestructurado.

1.00 - 2011-06-25