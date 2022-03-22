RSIOMA — indicador de MetaTrader/cTrader

El indicador RSIOMA toma dos medias móviles, calcula su RSI (Índice de Fuerza Relativa) y luego añade también una media móvil del RSI calculado. Estas dos líneas pueden ahora señalar con precisión los cambios de tendencia. Se muestran en la ventana separada donde cambian de 0 a 100. El histograma auxiliar se muestra para una vista rápida de la tendencia actual. El indicador está disponible para MT4, MT5 y cTrader.

Admite todo tipo de alertas: emergentes, por correo electrónico, notificaciones push a dispositivos móviles y una simple alerta sonora.

Parámetros de entrada

RSIOMA Period (por defecto = 14) — el período del RSI y de las medias móviles que se utilizan para calcular el RSI. Auméntelo para una mayor suavidad, disminúyalo para aumentar la frecuencia de la señal.

(por defecto = 14) — el período del RSI y de las medias móviles que se utilizan para calcular el RSI. Auméntelo para una mayor suavidad, disminúyalo para aumentar la frecuencia de la señal. RSIOMA Mode (por defecto = MODE_EMA) — el modo de las medias móviles utilizadas para el RSI.

(por defecto = MODE_EMA) — el modo de las medias móviles utilizadas para el RSI. RSIOMA Price (por defecto = PRICE_CLOSE) — los niveles de precios utilizados para calcular las medias móviles que se utilizan en el RSI.

(por defecto = PRICE_CLOSE) — los niveles de precios utilizados para calcular las medias móviles que se utilizan en el RSI. MA of RSIOMA Period (por defecto = 21) — el periodo de la media móvil del RSI.

(por defecto = 21) — el periodo de la media móvil del RSI. MA of RSIOMA Mode (por defecto = MODE_EMA) — el modo de la media móvil del RSI.

(por defecto = MODE_EMA) — el modo de la media móvil del RSI. BuyTrigger (por defecto = 20) — un nivel de activación para la situación de sobreventa.

(por defecto = 20) — un nivel de activación para la situación de sobreventa. SellTrigger (por defecto = 80) — un nivel de activación para la situación de sobrecompra.

(por defecto = 80) — un nivel de activación para la situación de sobrecompra. BuyTriggerColor (por defecto = clrMagenta) — color de una línea de sobreventa.

(por defecto = clrMagenta) — color de una línea de sobreventa. SellTriggerColor (por defecto = clrDodgerBlue) — color de una línea de sobrecompra.

(por defecto = clrDodgerBlue) — color de una línea de sobrecompra. MainTrendLong (por defecto = 50) — si el RSIOMA está por encima de este nivel, se considera que la tendencia es alcista.

(por defecto = 50) — si el RSIOMA está por encima de este nivel, se considera que la tendencia es alcista. MainTrendShort (por defecto = 50) — si el RSIOMA está por debajo de este nivel, se considera que la tendencia es bajista.

(por defecto = 50) — si el RSIOMA está por debajo de este nivel, se considera que la tendencia es bajista. MainTrendLongColor (por defecto = clrRed) — color del separador de tendencia alcista.

(por defecto = clrRed) — color del separador de tendencia alcista. MainTrendShortColor (por defecto = clrGreen) — color del separador de tendencia bajista.

(por defecto = clrGreen) — color del separador de tendencia bajista. MainAlerts (por defecto = false) — si es true , se emitirá una alerta cuando el RSIOMA cruce el nivel de sobrecompra desde arriba o el nivel de sobreventa desde abajo.

(por defecto = false) — si es , se emitirá una alerta cuando el RSIOMA cruce el nivel de sobrecompra desde arriba o el nivel de sobreventa desde abajo. AuxiliaryAlerts (por defecto = false) — si es true , se emitirá una alerta cuando el histograma señale un cambio de tendencia inminente.

(por defecto = false) — si es , se emitirá una alerta cuando el histograma señale un cambio de tendencia inminente. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader para cualquiera de las dos condiciones anteriores.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader para cualquiera de las dos condiciones anteriores. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico en una condición de alerta. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . EnableSoundAlerts (por defecto = false) — si es true , este indicador reproducirá una alerta sonora.

(por defecto = false) — si es , este indicador reproducirá una alerta sonora. SoundFile (por defecto = "alert.wav") — el archivo de sonido a utilizar si el parámetro anterior se establece en true .

(por defecto = "alert.wav") — el archivo de sonido a utilizar si el parámetro anterior se establece en . TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

Ejemplo y estrategia

En esta imagen, puede ver el RSIOMA (RSI de las medias móviles) como la línea azul fuerte. La línea delgada de color violeta es la media móvil del RSIOMA. El indicador también utiliza un histograma debajo de las líneas:

Cuando el RSIOMA está por encima del nivel 50 (valor por defecto, se puede cambiar a través de los parámetros de entrada), es una señal de tendencia alcista y el histograma muestra barras verdes .

. Cuando el RSIOMA está por debajo del nivel 50, significa una tendencia bajista y las barras rojas del histograma.

del histograma. Cuando el RSIOMA comienza a bajar estando por encima del nivel 80 (configurable a través de los parámetros de entrada), el histograma cambia de color a magenta , lo que indica que está a punto de producirse un cambio de tendencia (señal débil).

, lo que indica que está a punto de producirse un cambio de tendencia (señal débil). Cuando el RSIOMA empieza a subir estando por debajo del nivel 20, el histograma cambia de color a azul claro , lo que indica que está a punto de producirse un cambio de tendencia (señal débil).

Puede comprar cuando el RSIOMA rompa el nivel 20 desde abajo y vender cuando el RSIOMA rompa el nivel 80 desde arriba. El histograma proporciona señales auxiliares, que son algo más débiles.