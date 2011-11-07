Indicador de MetaTrader El Detector Pinbar — trata de detectar barras pin (o "pinbars") y marcarlas colocando símbolos de "caras sonrientes" por debajo de las barras pin alcistas y por encima de las barras pin bajistas. Se trata de un indicador de acción puro, que no utiliza ningún indicador técnico estándar en su código. La configuración de la detección Pinbar puede ser modificada vía los parámetros de entrada. El Detector Pinbar puede emitir señales de alerta de la plataforma y alertas de correo electrónico sobre las detecciones. Este indicador es disponible para MT4 y MT5 versiones de la plataforma.

Los parámetros de entrada

CountBars (por defecto = 0) — el número máximo de barras para detectar las barras pin. 0 = todas.

(por defecto = 0) — el número máximo de barras para detectar las barras pin. 0 = todas. DisplayDistance (por defecto = 5) — la distancia desde las velas hasta los símbolos de la "cara sonriente" del pinbar.

(por defecto = 5) — la distancia desde las velas hasta los símbolos de la "cara sonriente" del pinbar. UseAlerts (por defecto = true) — dice al indicador que emita alerta de plataforma con sonido en detección Pinbar.

(por defecto = true) — dice al indicador que emita alerta de plataforma con sonido en detección Pinbar. UseEmailAlerts (por defecto = false) — dice al indicador que emita una alerta por e-mail en la detección Pinbar. El correo electrónico deberá estar configurado correctamente en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Email .

(por defecto = false) — dice al indicador que emita una alerta por e-mail en la detección Pinbar. El correo electrónico deberá estar configurado correctamente en MetaTrader a través de . UseNotificationAlerts (por defecto = false) — le dice al indicador que emita una alerta de notificación push en la detección de una pinbar. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — le dice al indicador que emita una alerta de notificación push en la detección de una pinbar. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . UseCustomSettings (por defecto = false) — dice al indicador que use los parámetros de detecciones Pinbar personalizados descritos a continuación.

(por defecto = false) — dice al indicador que use los parámetros de detecciones Pinbar personalizados descritos a continuación. CustomMaxNoseBodySize (por defecto = 0.33) — el máximo radio del cuerpo/longitud permitido para la barra de la nariz.



(por defecto = 0.33) — el máximo radio del cuerpo/longitud permitido para la barra de la nariz. CustomNoseBodyPosition (por defecto = 0.4) — el cuerpo de la nariz debe estar posicionado en la parte superior (parte inferior para el patrón bajista) de la barra de la nariz.



(por defecto = 0.4) — el cuerpo de la nariz debe estar posicionado en la parte superior (parte inferior para el patrón bajista) de la barra de la nariz. CustomLeftEyeOppositeDirection (por defecto = true) — dice al indicador que la barra del ojo izquierdo debe ser bajista para la barra pin alcista, y alcista para la barra pin bajista.



(por defecto = true) — dice al indicador que la barra del ojo izquierdo debe ser bajista para la barra pin alcista, y alcista para la barra pin bajista. CustomNoseSameDirection (por defecto = true) — dice al indicador que la barra de la nariz debe ser de la misma dirección que el patrón mismo.



(por defecto = true) — dice al indicador que la barra de la nariz debe ser de la misma dirección que el patrón mismo. CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody (por defecto = false) — dice al indicador que el cuerpo de la nariz debe estar dentro del cuerpo del ojo izquierdo.



(por defecto = false) — dice al indicador que el cuerpo de la nariz debe estar dentro del cuerpo del ojo izquierdo. CustomLeftEyeMinBodySize (por defecto = 0.1) — tamaño mínimo del cuerpo del ojo izquierdo en relación con la longitud de la barra.



(por defecto = 0.1) — tamaño mínimo del cuerpo del ojo izquierdo en relación con la longitud de la barra. CustomNoseProtruding (por defecto = 0.5) — saliente mínimo de la barra de la nariz en relación con la longitud de la barra.



(por defecto = 0.5) — saliente mínimo de la barra de la nariz en relación con la longitud de la barra. CustomNoseBodyToLeftEyeBody (por defecto = 1) — tamaño máximo del cuerpo de la nariz en relación con el cuerpo del ojo izquierdo.



(por defecto = 1) — tamaño máximo del cuerpo de la nariz en relación con el cuerpo del ojo izquierdo. CustomNoseLengthToLeftEyeLength (por defecto = 0) — longitud mínima de la nariz en relación con la longitud del ojo izquierdo.



(por defecto = 0) — longitud mínima de la nariz en relación con la longitud del ojo izquierdo. CustomLeftEyeDepth (por defecto = 0.2) — profundidad mínima del ojo izquierdo en relación con su longitud. La profundidad es la longitud de la parte de la barra detrás de la nariz.



(por defecto = 0.2) — profundidad mínima del ojo izquierdo en relación con su longitud. La profundidad es la longitud de la parte de la barra detrás de la nariz. CustomMinimumNoseLength (por defecto = 1) — longitud mínima de la nariz de la vela en puntos.

Ejemplo

Como puede verse en el gráfico anterior, el indicador no es perfecto, como tampoco lo es el patrón Pinbar en sí mismo. Se recomienda probar diferentes configuraciones de detección para filtrar patrones de acuerdo con su propia imagen del Pinbar perfecto. Puede utilizar nuestra estrategia básica para Pinbars de comercio, o puede tratar de desarrollar su propia estrategia, dependiendo de la agresividad de su estilo general de las operaciones de cambio Forex.

Una buena idea sería adjuntar este indicador a lapsos de tiempo de largo plazo (H1 a W1) en todos los pares de divisas con los que se sienta cómodo negociando. Entonces, las alertas le permitirían conocer cuando surja la oportunidad de comerciar.

Discusión

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Registro de cambios

1.03 - 2022-03-19

Se ha añadido el parámetro de entrada UseNotificationAlerts y una opción de alertas de notificación para dispositivos móviles.

y una opción de alertas de notificación para dispositivos móviles. Se ha añadido el parámetro de entrada CustomMinimumNoseLength para establecer la longitud mínima de la barra de la nariz en puntos.

para establecer la longitud mínima de la barra de la nariz en puntos. Se han simplificado algunas estructuras de código.

1.02 - 2017-07-28

Se agregó el parámetro de entrada DisplayDistance para controlar la distancia entre "caras sonrientes" y velas.

1.01 - 2016-09-18

Se agregó el parámetro de entrada CountBars para limitar el número de barras para detectar pinbars.

1.00 - 2011-11-07