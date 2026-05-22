Indicador Raghee Horner para MT4/MT5/cTrader

El indicador Raghee Horner es un indicador gratuito para MetaTrader/cTrader que implementa los dos componentes visuales más conocidos del método de trading de Raghee Horner. El primero es la onda 34EMA: tres medias móviles exponenciales aplicadas a los precios máximos, de cierre y mínimos de las barras; juntas forman un canal direccional en torno al precio. El segundo son las velas GRaB (verde, rojo y azul), clasificando y coloreando cada barra según su posición respecto a la onda: verde cuando la barra se sitúa completamente por encima del canal (tendencia alcista), rojo cuando se sitúa completamente por debajo (tendencia bajista) y azul cuando se superpone al canal (consolidación o transición).

El indicador admite el funcionamiento en varios marcos temporales —la clasificación de ondas y barras se puede calcular en un marco temporal superior y proyectar en el gráfico actual— y cuenta con alertas configurables que se activan cuando el color de la tendencia cambia de un estado a otro.

Este indicador de Raghee Horner está disponible para MT4, MT5 y cTrader.

Parámetros de entrada

EMA Period: el período hacia atrás de las tres EMA que conforman la onda. El valor por defecto es 34, el que utilizó originalmente Raghee Horner. Los valores más altos producen una onda más suave y lenta; los valores más bajos la hacen más sensible a la evolución del precio a corto plazo.

el período hacia atrás de las tres EMA que conforman la onda. El valor por defecto es 34, el que utilizó originalmente Raghee Horner. Los valores más altos producen una onda más suave y lenta; los valores más bajos la hacen más sensible a la evolución del precio a corto plazo. MA Type: el método de media móvil utilizado para la onda. El valor por defecto es «Exponential», igual que en el método original; también hay disponibles las alternativas «Simple», «Smoothed» (Suavizado) y «Linear Weighted» (Ponderado lineal).

el método de media móvil utilizado para la onda. El valor por defecto es «Exponential», igual que en el método original; también hay disponibles las alternativas «Simple», «Smoothed» (Suavizado) y «Linear Weighted» (Ponderado lineal). Timeframe: el marco temporal de origen para la onda y la clasificación de barras. Cuando se configura con un marco temporal superior al del gráfico, el indicador realiza todos los cálculos en el marco temporal superior y los proyecta sobre el gráfico actual, lo cual resulta útil para filtrar el ruido de las entradas en marcos temporales inferiores. Cuando es igual o inferior al marco temporal del gráfico, el indicador se aplica directamente a los datos del gráfico.

el marco temporal de origen para la onda y la clasificación de barras. Cuando se configura con un marco temporal superior al del gráfico, el indicador realiza todos los cálculos en el marco temporal superior y los proyecta sobre el gráfico actual, lo cual resulta útil para filtrar el ruido de las entradas en marcos temporales inferiores. Cuando es igual o inferior al marco temporal del gráfico, el indicador se aplica directamente a los datos del gráfico. Colores: parámetros independientes para las tres líneas de la onda (máximo/cierre/mínimo) y para los tres estados de las velas GRaB (verde/rojo/azul). En MT5 y cTrader, un color adicional para el cuerpo bajista controla cómo se rellenan las velas bajistas dentro de cada bloque de tendencia: el contorno mantiene el color de la tendencia, pero el cuerpo se rellena con el color bajista, lo que le permite distinguir de un vistazo las barras alcistas dentro de la tendencia de las barras bajistas dentro de la misma.

parámetros independientes para las tres líneas de la onda (máximo/cierre/mínimo) y para los tres estados de las velas GRaB (verde/rojo/azul). En MT5 y cTrader, un color adicional para el cuerpo bajista controla cómo se rellenan las velas bajistas dentro de cada bloque de tendencia: el contorno mantiene el color de la tendencia, pero el cuerpo se rellena con el color bajista, lo que le permite distinguir de un vistazo las barras alcistas dentro de la tendencia de las barras bajistas dentro de la misma. Alertas: tres interruptores independientes para las nuevas transiciones alcistas (verde), bajistas (rojo) y neutras (azul). Las alertas pueden enviarse mediante ventanas emergentes, correo electrónico, notificaciones push o avisos sonoros. El ajuste Trigger candle permite elegir entre la vela que aún se está formando (más rápida, pero que puede revocarse si la clasificación de la vela cambia antes de que cierre) y la vela que acaba de cerrar (confirmada, con un retraso de una barra).

En el modo de múltiples marcos temporales, el valor de la onda es constante en todas las barras del gráfico que se encuentran dentro de una sola barra del marco temporal superior, por lo que las líneas de la onda se trazan como un canal escalonado y los colores de las barras forman bloques de estado uniforme, lo que permite interpretar de forma inmediata la tendencia del marco temporal superior en un gráfico de marco temporal inferior.

Ejemplos de gráficos

Los gráficos de ejemplo que se muestran a continuación muestran la onda 34EMA atravesando el precio y el sistema de coloración de velas GRaB aplicado a cada barra. Los tramos de un color predominante resaltan los movimientos direccionales; los bloques azules marcan las fases de consolidación entre tendencias.

MetaTrader 4

En MT4, es recomendable eliminar la visualización nativa del gráfico para evitar que interfiera con la visualización del indicador de Raghee Horner. Puede hacerlo fácilmente cambiando al gráfico de Línea ( Alt + 3 en el teclado) y, a continuación, configurando su color en Ninguno mediante las propiedades del gráfico: F8 o haciendo clic derecho sobre el gráfico y seleccionando Propiedades, yendo a la pestaña Colores y estableciendo Gráfico de líneas en Ninguno.

Las velas basadas en histogramas de este indicador de Raghee Horner se visualizan mejor en el tercer nivel de escala del gráfico (contando desde el nivel de mayor ampliación). Si no, no quedará nada bien.

MetaTrader 5

cTrader

Método de trading de Raghee Horner

Raghee Horner es una trader profesional de Forex y formadora en el ámbito del trading, conocida por el sistema «34EMA Wave», un método de trading direccional que ella misma desarrolló y popularizó a través de sus libros, seminarios y cursos de trading en línea desde principios de los 2000. La premisa en la que se basa este método es que un canal suave formado por tres medias móviles exponenciales (EMA), calculadas a partir de los máximos, cierres y mínimos de las barras, constituye un filtro direccional eficaz para los pares de divisas: la pendiente del canal indica la dirección de la tendencia, y la posición de las barras de precios con respecto al canal señala si la tendencia se mantiene o se ha estancado.

La onda se interpreta principalmente en función de su pendiente. Una onda que asciende de forma constante, con velas verdes situadas por encima de ella, confirma una tendencia alcista, en la que los retrocesos dentro de la onda suponen oportunidades de entrada y las rupturas de continuación se operan en la dirección de la pendiente. Una onda en descenso constante con velas rojas por debajo es la misma imagen al revés: una fase bajista en la que se puede vender en los retrocesos hacia la onda y, en las rupturas a la baja de la onda, operar en la dirección de la pendiente. Una onda plana o en espiral con velas predominantemente azules indica un mercado en rango o en transición: una zona en la que conviene «mantenerse al margen» o en la que se espera una ruptura, más que una configuración direccional.

Las transiciones de color pueden ser señales que se pueden aprovechar. Una primera vela verde tras un bloque azul o rojo puede indicar el inicio de una tendencia alcista; lo contrario ocurre con la primera vela roja tras un bloque azul o verde. La alternancia repetida entre el azul y un color de tendencia es un indicio de que aún se está luchando por una tendencia. Es recomendable esperar a que las condiciones sean más claras antes de abrir una operación. Puede activar las alertas del indicador para recibir avisos sobre transiciones alcistas (verde), neutras (azul) y bajistas (rojo) de forma independiente.