Indicador Var Mov Avg para MetaTrader: aunque se basa en una media móvil, no utiliza ningún indicador de media móvil estándar de MT4/MT5. Utiliza su propia fórmula para calcular la media móvil con un complejo filtro de ruido para producir señales más precisas. El indicador muestra la línea de puntos en la ventana del gráfico principal exactamente sobre la curva de precios. Los colores cambiantes de los puntos señalan los cambios de tendencia. Var Mov Avg es capaz de mostrar los resultados de cálculo de un marco temporal superior en un marco temporal inferior (indicador multimarco temporal). Está disponible para MT4, MT5 y cTrader.

Parámetros de entrada

periodAMA (por defecto = 50) — el periodo de la media móvil principal personalizada. A diferencia de otras MM, cuanto más alto sea este número, menos suave será la línea.

(por defecto = 50) — el periodo de la media móvil principal personalizada. A diferencia de otras MM, cuanto más alto sea este número, menos suave será la línea. nfast (por defecto = 15) — el primer parámetro del filtro de ruido. Los valores más altos hacen que el indicador sea menos sensible a los picos.

(por defecto = 15) — el primer parámetro del filtro de ruido. Los valores más altos hacen que el indicador sea menos sensible a los picos. nslow (por defecto = 10) — el segundo parámetro del filtro de ruido. Los valores más altos hacen que el indicador sea menos sensible a los picos.

(por defecto = 10) — el segundo parámetro del filtro de ruido. Los valores más altos hacen que el indicador sea menos sensible a los picos. G (por defecto = 1.0) — la potencia de la parte filtrada en la media móvil. Otra forma de hacer más suave la línea de la media móvil.

(por defecto = 1.0) — la potencia de la parte filtrada en la media móvil. Otra forma de hacer más suave la línea de la media móvil. dK (por defecto = 0.1) — configura la sensibilidad de la señal: valores más altos conllevan menos señales.

(por defecto = 0.1) — configura la sensibilidad de la señal: valores más altos conllevan menos señales. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando aparezca una señal de compra. No está presente en cTrader.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando aparezca una señal de compra. No está presente en cTrader. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una señal de compra. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando aparezca una señal de compra. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará una notificación push cuando aparezca una señal de compra. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones . No está presente en cTrader.

(por defecto = false) — si es , se enviará una notificación push cuando aparezca una señal de compra. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . No está presente en cTrader. TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

(por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: — la vela cerrada más recientemente o — la vela aún no terminada. UpperTimeframe (por defecto = PERIOD_CURRENT) — si se establece en un marco temporal superior al actual, hará que el indicador calcule sobre los datos de ese marco temporal.

Ejemplo y estrategia

Cuando los puntos son rojos, el precio está en la tendencia bajista. Cuando los puntos son verdes, el precio está en la tendencia alcista. Compre cuando el rojo cambie a verde y venda cuando el verde cambie a rojo. Utilice un stop-loss moderado para protegerse de las señales falsas.

Discusión

¡Atención! Puede leer cómo instalar este indicador en nuestro Tutorial de indicadores de MetaTrader o Tutorial de indicadores de cTrader.

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre Var Mov Avg con los otros operadores y programadores de MQL en los foros de indicadores.

Registro de cambios

1.02 - 2022-10-07

Se ha añadido la posibilidad MTF con el parámetro de entrada UpperTimeframe .

. Se ha añadido una versión de Var Mov Avg para cTrader.

Se han solucionado algunos problemas con las alertas.

1.01 - 2022-04-07