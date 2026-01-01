Acción de precios para novatos

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Mientras que los análisis técnicos y fundamentales pueden lograr que sea un operador de Forex rentable, no hay ninguna duda que estos tipos de sistemas se pueden volver complicados rápidamente. ¿Qué ocurriría si hubiera un modo de operar sin perderse entre decenas de indicadores en sus gráficos? Imagine tomar decisiones bursátiles basadas en el movimiento real del precio en sí.

Eso lo que es la acción de precios.

De manera práctica, esto significa aprender a identificar los patrones clave que se forman por las velas o barras en sus gráficos. Una vez que se convierta en un experto a la hora de identificar los patrones bien formados en contexto, obtendrá más información sobre si el mercado se está consolidando o probablemente si va a ascender o descender.

En esta guía, aprenderá todos los fundamentos que necesita saber para empezar a operar según la acción de los precios.

Comencemos exponiendo algo de información básica sobre la acción de los precios.

Fundamentos de la acción de precios

La acción de precios es posiblemente el método más escueto de operar que existe. Posee una larga historia de uso, con muchos operadores obteniendo décadas de resultados rentables a lo largo de un rango de mercados diferentes (no solo FX).

Puede utilizar la acción de precios para operar en cualquier periodo de tiempo, pero generalmente se recomienda que comience con gráficos diarios. La razón es que habrá más datos incluidos en la formación de las barras de precio a este nivel que en un periodo más pequeño, lo que tiende a hace los métodos de la acción de precio más fiables.

Algo más que debería saber sobre la acción de precios es que no son necesarios los indicadores. De hecho, algunos operadores de acción de precios son unos "puristas" y evitan por completo utilizar indicadores. Aunque las líneas de soporte y resistencia pueden proporcionar un contexto útil, y la acción de precios puede emparejarse con los indicadores técnicos si lo desea. Independientemente del enfoque que termine adoptando, debe intentar mantener sus gráficos lo más limpios posible.

¿Por qué operar con la acción de precios?

¿Por qué considerar las operaciones de acción de precios en lugar de centrar sus esfuerzos en un sistema de análisis técnicos o fundamentales? A continuación explicamos algunas de las razones por las que la acción de precio es un método excelente, tanto si es un novato completo como si es ya un operador veterano de Forex:

La acción de precio es directa. Con la acción de precio, deja que los movimientos de los pares de divisas le hablen directamente. Está, esencialmente, derivando su información directamente desde la fuente.

Con la acción de precio, deja que los movimientos de los pares de divisas le hablen directamente. Está, esencialmente, derivando su información directamente desde la fuente. La acción de precio es simple. Los análisis técnicos y fundamentales pueden volverse muy complicados de manera rápida. Los análisis técnicos son, en ocasiones, inaccesibles para un principiante, e incluso para alguien con con un título universitario en económicas se han visto desafiados con los análisis fundamentales. La acción de precios destila las operaciones a su forma más simple, eliminando de su camino todo tipo de complejidades y datos contradictorios. Esto lo hace excepcional tanto para los principiantes como para los veteranos.

Los análisis técnicos y fundamentales pueden volverse muy complicados de manera rápida. Los análisis técnicos son, en ocasiones, inaccesibles para un principiante, e incluso para alguien con con un título universitario en económicas se han visto desafiados con los análisis fundamentales. La acción de precios destila las operaciones a su forma más simple, eliminando de su camino todo tipo de complejidades y datos contradictorios. Esto lo hace excepcional tanto para los principiantes como para los veteranos. La acción de precios es limpia. Con la acción de precios, puede despedirse de los gráficos cubiertos de decenas de indicadores. Todo ese ruido visual hace difícil ver con claridad lo que está ocurriendo, y puede ser estresante iniciarse. La acción de precio elimina ese ruido y el estrés y confusión que conlleva.

Con la acción de precios, puede despedirse de los gráficos cubiertos de decenas de indicadores. Todo ese ruido visual hace difícil ver con claridad lo que está ocurriendo, y puede ser estresante iniciarse. La acción de precio elimina ese ruido y el estrés y confusión que conlleva. La acción de precio es fiable y versátil. Este es un método bursátil que ha proporcionado buenos resultados a los inversores durante décadas, y que puede ser útil para operar en el cambio de divisas, con materias primas, stocks y mucho más.

Básicamente, es bastante difícil pensar en alguna razón para no considerar las operaciones con la acción de precios. Es uno de los métodos más asequible y fiable que existe.

Cómo operar la acción de precios

A continuación explicamos cómo operar con la acción de precios en tan solo unos pasos sencillos:

Configure sus gráfico utilizando su plantilla preferida. Observe sus gráficos y busque un patrón de precio que se esté formando. Si observa un patrón de precio bien formado, colóquelo en contexto considerando también el soporte y la resistencia, así como el caracter general del mercado en ese momento. Opcionalmente, si ha colocado medias variables o cualquier otros indicadores en sus gráficos, puede buscar la confluencia para confirmar su punto de entrada.

Como con cualquier otro método bursátil, necesitará imponer ciertas normas sobre lo lejos que va a llegar con su punto de entrada, y necesitará igualmente normas de salida.

Guía rápida de las formaciones de acción de precios

Por tanto, ahora conoce los pasos fundamentales de las operaciones con acción de precios. Pero ¿qué aspecto tienen las formaciones de acción de precios? Vamos a echar un vistazo a algunos patrones comunes y cómo operarlos.

Pinbars

La palabra pinbar es la abreviación de "Barra Pinocho." Entenderá por qué en un momento. Esta es una barra o vela donde la apertura y el cierre están muy cerca, con el alza y la baja sobresaliendo como si fuera una nariz.

La razón por la que llamamos a esta formación "Barra Pinocho" es porque la nariz es engañosa. Si apunta hacia arriba, significa que el precio probablemente va a descender. Si apunta a la baja, significa que el precio probablemente va a subir.

Idealmente, lo que estamos buscando es encontrar una pinbar bien formada en un extremo, lo que nos estará indicando que está a punto de comenzar un cambio de trayectoria.

Por lo tanto, imagine que el precio ha estado subiendo durante algún tiempo, y ahora está oscilando al alza. Si usted observa una pinbar con la "nariz" apuntando hacia arriba, esa es una indicación de que la tendencia va a cambiar ahora y el precio va a caer. Es momento de operar en corto.

Puede ser útil entender lo que ha ocurrido realmente cuando se formó esa pinbar con oscilación en alza. La barra se abrió y luego el precio subió, probando una línea de resistencia. Esa resistencia fue lo suficientemente sólida para empujar el precio todo el recorrido en descenso como para cerrar cerca de donde se había abierto. Como el precio probó esta línea y la mantuvo, no es probable que se pueda sobrepasar, y ahora nos moveremos en la única dirección posible, que es a la baja.

Puede encontrarse la situación de cambio como una oscilación a la baja. Allí, puede ver una forma de pinbar con la "nariz" apuntando hacia abajo. En tal caso, será el soporte el que se pruebe y se mantenga. Esto significa que es momento de comprar porque el precio podría estar preparado para subir.

Barras externas

Otro tipo simple de patrón de precios que es muy fácil de encontrar es la barra externa. Estas pueden ser, o bien, barras externas alcistas (BUOBs) o barras externas bajistas (BEOBs).

Con una barra externa de cualquier variedad, simplemente observará una barra que es lo suficientemente larga como para contener la que le precede. Si la barra anterior no sobresale al alza o a la baja en absoluto, entonces no tendremos una barra externa formada adecuadamente.

Si bien las pinbars nos indican que es inminente un cambio de trayectoria, las barras externas alcistas y bajistas indican generalmente que el precio va a continuar moviéndose en la misma dirección.

Por lo tanto, si el precio se mueve al alza y se encuentra con una barra externa alcista, eso significa que es momento de comprar, porque hay un movimiento en alza muy sólido.

Si, por otro lado, el precio se mueve a la baja y se encuentra con una barra externa bajista, eso significa que hay un sólido movimiento a la baja, y es un buen momento para vender.

Barras internas

Ahora que ya está familiarizado con el concepto de las barras externas, podemos empezar a hablar de las barras internas. Con una barra interna, la apertura, el alza y la baja y el cierre de la barra no se extienden más allá de la barra previa.

En ocasiones, observaremos la formación de una cadena de barras internas, una detrás de la otra. Cuando sea lo suficientemente notable, la forma que observaremos será triangular.

Un conjunto de barras internas formándose de este modo indica que el mercado se está consolidando. Cuando esto ocurre, finalmente, es probable que el precio irrumpa en una dirección u otra.

Mientras que cualquier barra interna puede ser significativa, estas formaciones se vuelven más fiables con más barras.

Para que la formación tenga su forma ideal, cada barra necesita estar completamente eclipsada por la previa. Ninguna de las barras deberían sobresalir en absoluto por encima o por debajo de las precedentes.

Los operadores de acción de precios suelen buscar a menudo cuatro de estas barras formadas consecutivamente. Esta formación se denomina Barra interna 4, abreviada I4B.

Cuando se cruce con una I4B bien formada, el procedimiento estándar es colocar entradas por encima y por debajo de esta formación. De esta manera, tanto si el precio irrumpe al alza o a la baja, podrá entrar en la operación.

DHLC y DLHC

Ahora, vamos a hablar de las DHLC y DLHC.

DHLC significa "Cierre Inferior de Doble Alza, (por sus siglas en inglés).” Con esta formación, tendremos dos barras que se forman con sus alzas muy juntas. La segunda barra cierra con un mayor descenso que la primera.

Cuando observe este patrón con una oscilación al alza, está señalando un cambio, con el precio encaminándose a la baja. La razón por la que las dos alzas están tan cercanas es porque hay demasiada resistencia en ese punto para que el precio se impulse en alza. De hecho, durante la segunda barra, ha sido empujado agresivamente a la baja, señalando una tendencia a la baja.

La versión alcista de este patrón de precio es el "Cierre Superior de Doble Descenso", abreviado como DLHC. Como puede esperar, esta formación consiste en dos barras con descensos que están muy juntos y una segunda barra cerrando por encima de la primera.

En esta situación, posee un soporte que ha sido probado y que se mantiene. Por eso los dos descensos están tan cerca. El precio ha sido impulsado de nuevo al alza desde la oscilación a la baja, y ahora está escalando.

Estos no son los únicos ejemplos de patrones de acción de precios que puede aprender a identificar, pero deberían ser suficientes para comenzar.

Pero, ¡espero! ¿Y que ocurre con el contexto?

Ahora ya sabe cómo reconocer algunas formaciones clave de acciones de precios. Pero, ¿significa eso que está ya preparado para operar con ellas?

Muchos operadores novatos que utilizan la acción de los precios aprenden de mala manera que no es suficiente ser capaz simplemente de localizar una formación de barras y marcar la venta o la compra. Si las barras no se forman en el contexto más apropiado, podrían no estar señalando lo que usted cree.

Aprender cómo identificar condiciones de mercado favorables y marcar los patrones de precios es el contexto correcto y tal vez el aspecto más desafiante de las operaciones con acción de precios.

A continuación le proporcionamos algunos consejos para ayudarle con este aspecto de la acción de precios:

Evite operar en mercados donde los precios son especialmente oscilantes e impredecibles . Si observa una serie de oscilaciones radicales confusas seguidas por un patrón de precio, tal vez no sea el mejor momento para dar el salto. Lo que usted cree que es una pinbar podría ser tan solo otra oscilación más.

. Si observa una serie de oscilaciones radicales confusas seguidas por un patrón de precio, tal vez no sea el mejor momento para dar el salto. Lo que usted cree que es una pinbar podría ser tan solo otra oscilación más. Aprenda cómo reconocer el soporte y la resistencia . Intente trazar líneas en estos puntos pivotantes para ayudarle a visualizar dónde podría estar dudando el precio o dispuesto a cambiar de trayectoria.

. Intente trazar líneas en estos puntos pivotantes para ayudarle a visualizar dónde podría estar dudando el precio o dispuesto a cambiar de trayectoria. Considere aplicar medias variables o niveles de retroceso Fibonacci a sus gráficos. Estas ayudas visuales pueden además mostrarle dónde se encuentra el soporte y la resistencia. Además, la media variable puede proporcionarle una confluencia que le señale donde podría desplegarse un cambio de trayectoria. Si usted observar un cruce de una pinbar y una media variable, por ejemplo, esta es una señal más sólida que si simplemente observa una o la otra.

Aprender cómo interpretar el contexto es prácticamente un arte que lleva su tiempo. Es la etapa donde sospecho que la mayoría de los principiantes se rinden. Pero si continúa, debe ser consciente de que todo ello puede presentan barreras y obstáculos y, por lo tanto, debe estar preparado mentalmente para superarlos.

La acción de precios posee una comunidad establecida

Otro aspecto excelente sobre las operaciones de acción de precios que merece la pena mencionar es que no es un recorrido en el que vaya a estar solo. Hay comunidades en línea sólidamente establecidas de operadores de acción de precios. Entre ellos hay operadores expertos que han publicado sus gráficos y compartido sus métodos durante años, a menudo de manera pública y gratuita. Es inteligente unirse a una de estas comunidades para que tenga un lugar donde publicar sus propios gráficos y preguntar dudas a aquellos con más experiencia. Sus operadores colegas pueden ahorrarle mucho tiempo, confusión y estrés ayudándole a solucionar operaciones que se hayan vuelto erróneas inesperadamente. Al estar al día con sus gráficos, podrá ver ejemplos de patrones de precio bien formados y contextos sólidos que pueden guiarle en sus esfuerzos para aprender a identificar ambos. Al final, cuando haya dominado su propio conocimiento, puede ofrecer su sabiduría a la comunidad y ayudar a otros operadores que acaban de empezar.

Consejos generales para las operaciones de acción de precios

Para concluir, a continuación le proporcionamos algunos consejos generales para lograr unas operaciones de acción de precios satisfactorias basados en experiencias del mundo real:

Fórmese para reconocer un patrón de una sola vez. Podría tener la tentación de saltarse su prueba de seguridad en las operaciones de acción de precios, pero es más inteligente hacer primero un estudio. Esto debería ir más allá de tan solo leer sobre la acción de precios o fijarse en ejemplos de otras personas. También debería estudiar gráficos históricos por su cuenta y buscar la máxima cantidad de ejemplos de los patrones de la acción de precios bien formados que pueda encontrar. Además, también podrá reconocer aquellos que no están bien formados y que tal vez no señalan los movimientos de precios de manera tan fiable. Su objetivo no es aprender tan solo cómo identificar una pinvar o un DHLC, sino cómo identificar una gran pinbar o DHLC.

No entre vertiginosamente en periodos de tiempo rápidos. Si desea operar en gráficos de un minuto (M1) o de cinco minutos (M5), puede hacerlo. Pero incluso los operadores más experimentados de acción de precio prefieren periodos más largos. Como mínimo, debería aprender en los periodos de tiempo más largos antes de progresar a los más cortos.

Adopte solo las mejores configuraciones. Tal vez haya oído que la clave para jugar con éxito al póker es plegarse y plegarse con frecuencia. Lo mismo ocurre con las operaciones Forex de éxito. Cuando observe un patrón de precio, pregúntese si tiene en su haber una mano estelar. ¿Está bien formada esta barra? ¿Está en una ubicación ideal? ¿Cuáles son las condiciones de mercado? Juegue solo con las manos que tengan una fuerte posibilidad de ganar.

Quédese con los pares de divisas principales. Con la masiva selección de pares de divisas disponibles para operar, podría tener la tentación de hacerlo con los pares exóticos buscando más oportunidades bursátiles, especialmente si se siente frustrado operando en un periodo de tiempo más lento. Cuanto más exóticos sean los pares, más agitados e impredecibles son con sus movimientos. Esto significa que son probablemente más una distracción que un caldo de cultivo para grandes oportunidades.

La confluencia es útil. Si encuentra difícil establecer contexto con simplemente observar el precio por sí solo, o si le resulta complicado la diferencia entre una buena configuración o una excelente, busque la confluencia, o bien, a través de los periodos de tiempo o con la adición de medias variables, que pueden ayudarle a tomar decisiones de manera mucho más sencilla.

Resista la urgencia de cubrir sus gráficos continuamente con indicadores. Incluso si decide agregar niveles de retroceso o medias variables a sus gráficos, intente retraerse de salpicar sus gráficos con media docena más de indicadores. Todo lo que ocurrirá es que terminará complicando un método que funciona a través de la simplicidad. Incluso puede terminar con tantas señales conflictivas que podría encontrarse atrapado en una parálisis analítica, más que en plenas operaciones bursátiles.

Sea consciente de los retrocesos que pueden crear un stop out prematuramente. Como con otros sistemas bursátiles, uno de los factores más frustrantes que le puede ocurrir mientras opera con la acción de precios es sufrir un stop out o engañarse por un retroceso. Puede experimentar colocando sus entradas en distancias diferentes para comprobar si puede identificar valores predeterminados óptimos. Una alternativa es simplemente esperar el posible retroceso inicial después de la configuración de la operación. Si el precio retrocede y entonces continúa en la dirección que esperaba, pueden entrar en la operación.

Como siempre, cree normas para salir también de sus operaciones. Y, recuerde, si la razón para colocar una operación ya no existe (por ejemplo, una nueva formación le está proporcionando la señal opuesta), generalmente es mejor salir de ella.

Sincronice sus normas bursátiles con un sistema de gestión de capitalconservador y lógico. Sin uno, puede ganar la mayoría de sus operaciones y todavía terminar en rojo. Un sistema de gestión de capital fácil y fiables es simplemente apostar no más de un 2% por operación.

Realice pruebas de seguridad y demo de todo lo que intente. Cualquiera que sean los experimentos que ejecute con las operaciones de acción de precios, recuerde que nunca debe hacerlo en operaciones reales donde la posibilidad es la pérdida de capital igualmente real. Debería comenzar probando con gráficos históricos para comprobar si el cambio a ese método es viable. Preferiblemente, debería probar una variable cada vez, no cambios múltiples. Si sus resultados de comprobación son prometedores, puede realizar una prueba demo con datos reales.

No se puede poner suficiente énfasis a que si usted tiene dudas durante su trayectoria, existen una gran cantidad de recursos disponibles gratis parar ayudarle, así como compañeros operadores que estarán encantados de compartir su conocimiento. Aprovéchese de estos dos factores.

Conclusión

La acción de precios se encuentra entre los métodos bursátiles más efectivos y simples. Si está buscando una alternativa a los análisis técnicos y fundamentales, desea limpiar sus gráficos, y está motivado para aprender una estrategia poderosa en Forex, es difícil equivocarse con la acción de precios.

Tanto si lleva operando muchos años o acaba de descubrir FX, puede aprender los fundamentos de las operaciones de acción de precios en una tarde y ponerse a estudiarlas en profundidad.

Con la práctica, identificar patrones y contextos, este método puede fomentar sus beneficios a lo largo de un rango de periodos de tiempo al invertir en pares de divisas y otros activos. ¡Buena suerte!