Cuando se llega por primera vez al análisis técnico, puede parecer ridículo que los traders inventen una base invisible para una disminución de los precios o las barreras a un nuevo aumento, pero eso es exactamente lo que son el soporte y la resistencia. El soporte y la resistencia son conceptos básicos en todas las operaciones, no solo en el trading de Forex, y han acompañado a los inversores durante más de un siglo.

El soporte es un área bajo el precio actual, por debajo del cual no esperamos que los traders lleven el precio. Se forma dibujando a mano una línea desde un bajo relativo en una serie de precios a otra relativamente baja y luego extendiéndose hacia el futuro. En la figura de ejemplo a continuación, la línea roja que conecta los bajos es una línea de soporte. Consideramos que cuando el soporte se rompe a la baja, es un evento significativo que cada trader puede ver y significa que la tendencia actual está muerta.

Línea de support que se rompe

A medida que el precio se aproxima a la línea de soporte, esperamos que el soporte se mantenga y, por lo tanto, proporcione un excelente nivel de entrada.

Una vez que el precio rompe el soporte, esperamos una serie de mínimos más bajos y cierres menores. En este caso, podríamos querer ir cortos.

La tendencia puede volver, pero la línea de soporte existente tiene que ser borrada y comenzó una nueva. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cuándo una "ruptura" está enviando un mensaje falso.

La resistencia es un área por encima del precio actual, sobre la cual no esperamos que los operadores mantengan el precio. Se forma dibujando una línea que conecta un máximo relativo con otro máximo relativo y extendiendo la línea de manera manual. Las líneas de soporte y resistencia suelen ser paralelas entre sí, aunque no siempre es así, como se muestra en la siguiente gráfica de ejemplo. Incluso puede tener una línea de support ascendente mientras que la resistencia declina, formando un triángulo. Puede leer más acerca de esto en nuestra lección de patrónes de gráficas.

Línea de resistencia añadida a la misma gráfica

La línea de resistencia constituye un límite a lo alto que es probable que el precio se dirija. Este es un número útil para tener cuando estás planeando un precio objetivo en el que tomar ganancias. Poner un objetivo de toma de ganancia superior a la línea de resistencia sería poco realista. Si el beneficio que haría en la línea de resistencia, o justo por debajo, no es suficiente para satisfacer tus deseos, no deberías meterte en el trade.

La resistencia a veces se rompe al alza y, sin embargo, el precio sigue avanzando. No te quejes, solo tomar ventaja de una ruptura feliz. Pero ten en cuenta que romper la resistencia puede ser un desarrollo a corto plazo. Necesitas leer las barras y consultar otros indicadores para ver dónde se va a agotar el movimiento.

A menudo sucede que cuando se dibuja una línea de soporte, milagrosamente se descubre una línea de resistencia paralela que conecta altos. Nadie sabe por qué las líneas deben ser paralelas, excepto posiblemente que la mente colectiva de la bolsa de trading proyecta los precios esperados proporcionalmente.

¿Por qué funciona el soporte y la resistencia?

La respuesta fácil es que los traders recuerdan dónde compraron y vendieron recientemente, y el razonamiento es que si era lo suficientemente bueno para comprar en x, también es lo suficientemente bueno para comprar en x+2 en una clara tendencia alcista. Se pueden aplicar los principios de oferta y demanda al soporte y la resistencia diciendo que los traders recuerdan un aumento de un precio similar en el pasado reciente y se unen para formar la demanda. De manera similar, recuerdan que la última vez que se alcanzó un máximo que estaba un z% por encima del promedio, el precio dejó de subir, por lo que sus ofertas de venta colectivas, todas cercanas al mismo nivel, constituyen una oferta. En realidad, esto no está mal, pero es bastante simple Las líneas de soporte y resistencia funcionan porque los operadores recuerdan los niveles significativos y pueden trazar líneas. Sin embargo, para obtener las mismas líneas, los operadores deben seguir las mismas reglas para determinar los niveles significativos.

Dicho esto, una línea es una construcción artificial añadida a la tabla y no todos la obedecerán. Puede ser más exacto denominarlas como “áreas de soporte y resistencia”, más que confiar en un único punto de datos como una especie de valor absoluto.

Soporte horizontal y resistencia

También puedes crear una línea de soporte tomando un mínimo relativo y dibujando una línea horizontal a partir de él y haciendo lo mismo con un máximo relativo para formar resistencia. Como lo ilustra la siguiente gráfica, no todas las series de precios ofrecen un grupo ordenado de precios que esté abierto a ser organizado de esta manera: eche un vistazo a la parte central de la gráfica, donde los precios se encuentran en una tendencia bajista. No está claro exactamente dónde se colocaría una línea horizontal de support o resistencia.

Una gráfica con una serie de niveles horizontales de support y resistencia

Pero esta observación debe estar desencadenando la chispa de una idea en su cerebro: a veces los precios están tendiendo claramente en una sola dirección, como en nuestro ejemplo de gráfica con el soporte. Una línea diagonalmente inclinada que conecta bajos que tiene una pendiente medible es la línea apropiada para dibujarla. Pero cuando la serie de precios es de rango comercial en un rango relativamente estrecho, un soporte horizontal o línea de resistencia es útil. Por lo tanto, desea utilizar líneas diagonales en un mercado de tendencias y líneas horizontales en un mercado de rango comercial. Puesto que a menudo no sabes a qué clase de mercado te estás enfrentando, necesitas dibujar ambos tipos y ver cuál funciona.

Los precios de Forex no siempre están marcando tendencia. Los períodos de tendencia están puntuados por movimientos de precios en rango de mercado lateral.