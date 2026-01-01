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虽然基本面分析和技术面分析能让您成为一名盈利的外汇交易者，但无可否认的是，这些系统往往很快就变得错综复杂。如果有一种方法能帮您交易，且无需迷失在图表上的十几种指标中呢？设想一下：您可以基于实际的价格变化本身制定交易决策。

这种方法就是价格行为。

从实践层面而言，它意味着要学习由图表上的蜡烛图或条形图形成的关键形态。一旦您能专业地识别交易背景中的稳定形态后，您能获得一种灵感，让您明白市场是在巩固还是要向上或向下突破。

在本指南中，您将学到开始价格行为交易所需了解的全部基础知识。

我们首先将列出一些关于价格行为的基本信息。

价格行为基础知识

价格行为可以说是最基础的交易方法。它有着悠久的历史，许多交易者通过它在不同的市场（不仅仅是外汇市场）取得了交易成绩。

您可以用任何时间周期进行价格行为交易，但我们通常建议您从日线图开始。因为，与更小的时间周期相比，日线图的数据更多，使价格行为这种交易方法更加可靠。

关于价格行为交易，您还应了解的是，它对指标的使用没有要求。实际上，有些进行价格行为交易的人是不使用任何指标的“纯粹主义者”。但支撑线和阻力线可以提供有用的交易背景信息，而且，如有需要，您可以将价格行为与技术指标结合使用。无论您最终采用什么方法，您都应尽量保持图表整洁。

为什么要进行价格行为交易？

为何要进行价格行为交易，而不是专注于基本面或技术面分析系统呢？无论您是外汇新手，还是资深交易者，价格行为都不失为一种优秀的方法。原因如下：

价格行为交易可以直接进行。 在价格行为交易中，您可以直接了解货币对的变化。您的信息基本上直接来源于原始渠道。

在价格行为交易中，您可以直接了解货币对的变化。您的信息基本上直接来源于原始渠道。 价格行为很简单。 基本面和技术面分析可能很快就变得令人费解。新手有时无法进行技术面分析，而一些持有经济学学位的人也无法轻松地进行技术面分析。价格行为将交易提炼为最简单的形式，从您的交易路线中消除了各种复杂因素和相互矛盾的数据。这对于新手和老手而言都是一项很大的优点。

基本面和技术面分析可能很快就变得令人费解。新手有时无法进行技术面分析，而一些持有经济学学位的人也无法轻松地进行技术面分析。价格行为将交易提炼为最简单的形式，从您的交易路线中消除了各种复杂因素和相互矛盾的数据。这对于新手和老手而言都是一项很大的优点。 价格行为很简洁。 有了价格行为，您可以告别那些覆盖十多个指标的图表。如果信号太多，它们造成的视觉噪音会让您难以观察行情，并难以开始交易。价格行为可以消除这些噪音以及它们造成的压力和混乱。

有了价格行为，您可以告别那些覆盖十多个指标的图表。如果信号太多，它们造成的视觉噪音会让您难以观察行情，并难以开始交易。价格行为可以消除这些噪音以及它们造成的压力和混乱。 价格行为不仅可靠，还用途广泛。这种交易方式已让投资者获得了几十年的成果，还可以有效地应用于外汇、商品和股票等交易中。

基本上，您没有不考虑价格行为交易的理由。它是最容易操作且最可靠的方法之一。

如何进行价格行为交易？

以下是如何用几个简单步骤进行价格行为交易的方法：

与其他交易方式一样，您需要思考设置入场位距离的规则和离场规则。

有关价格行为形态的快速指南

现在，您已经了解交易价格行为的基本步骤。但价格行为的形态是什么样呢？我们来了解一些常见的形态以及它们的交易方法。

Pinbar

Pinbar是“匹诺曹线”（Pinocchio bar）的缩写。您很快会明白这个名字的含义。它是一个开盘价接近收盘价且最高价或最低价突出成鼻子形状的条形图或蜡烛图。

我们把这种形态称为“匹诺曹线”是因为这个鼻子形状具有欺骗性。如果它方向朝上，意味着价格可能会下跌。如果它方向朝下，意味着价格可能会上涨。

理想情况下，您想在极值点找到一个成型良好的pinbar；它能告诉你走势会在哪里逆转。

假设价格已上涨一段时间，且现在正处于波段高位。如果您见到“鼻子”朝上的pinbar，这表明趋势将会逆转，而价格即将下跌。您应该做空。

它有助于了解此类波段高点pinbar形成时的实际行情。图形开始后，价格升高，并试探了一条阻力线。这条强势的阻力线将它推回开始位置附近。由于阻力线挡住了价格的试探，后续价格不太可能突破这条线，所以它只会有一个走向：即下行。

您可能会在波段低点遇到走势逆转的情况。您可能会看到“鼻子”朝下的pinbar形态。此时，价格将试探支撑线并被它挡住。这意味着价格可能准备上涨，这个时间点正是买入时机。

外包线

另一种简单且容易识别的价格形态是外包线。外包线包括看涨外包线（BUOB）和看跌外包线（BEOB）。

无论是哪种类型的外包线，它们都是后一根条形图能将前一根条形图包含在内的形态。如果前一根条形图始终高于或低于后一根条形图，则未能形成正确的外包线。

尽管pinbar能告诉您走势何时会逆转，但看跌外包线和看涨外包线往往说明价格将继续沿相同方向变化。

因此，如果价格上升并出现看涨外包线，这是一种强劲的涨势，代表着买入机会。

另一方面，如果价格下行并出现看跌外包线，这是一种强劲的跌势，代表着卖出机会。

内包线

上文带您熟悉了外包线的概念，我们接下来介绍内包线。在内包线中，条形图的开盘价、最低价、最高价和收盘价都不会超过前条形图的相应价格。

有时，您会连续见到一系列内包线。当这种情况足够戏剧化时，您将看到三角形。

一组这样的内包线表明市场正在巩固期。此时，价格最终可能会向某个方向突破。

虽然内包线的信号很强，但是，当条形图越多时，这些形态也越可靠。

在完美成型的内包线中，每根条形图应能被前一根条形图完全覆盖。每根条形图的突出点都不应超过或低于前图的相应位置。

价格行为交易者通常会等待四根这样的条形图出现。这种形态被称为内四包线，简称I4B。

当您见到成型的I4B时，标准操作是要将入场位设置于形态的上方和下方。这样的话，无论价格是向上还是向下突破，您都能入场交易。

DHLC和DLHC

接下来，我们来讨论DHLC和DLHC。

DHLC是“双高点低收盘“的缩写。在这种形态中，两根条形图的最高价非常接近。第二根的收盘价低于第一根的收盘价。

如果波段高点出现这种形态，这是一个逆转信号，代表价格即将下跌。两个高点非常接近的原因是那一点有强劲的阻力将价格推高。不过，实际上，第二根条形图已被大力压低，表明价格将进入跌势。

这种看涨版价格形态是“双低点高收盘”，缩写为DLHC。如您预期的那样，在这种形态中，两根条形图的最低价非常接近，且第二根的收盘价高于第一根的收盘价。

在这种情况下，价格已试探支撑线，但未能突破。因此，这两根条形图的最低价非常接近。价格从波段低点推高，然后开始攀升。

上述示例只是您能学会识别的一部分价格行为形态，但应该足够您开始交易。

但还有个问题！价格形态的交易背景呢？

现在，您已经知道该如何识别一些关键的价格行为形态。这是否说明您已经做好了交易准备呢？

许多进行价格行为交易的新手经过艰难的学习后体会到，仅仅会识别形态以及买入位或卖出位是不够的。如果条形图没有在合适的背景下形成，它们的信号可能与您的想象有出入。

在价格行为交易中，学会判断有利的市场条件以及在合适的背景中识别价格形态可能是最具挑战的任务。

以下是一些能在这方面帮到您的建议：

避免在价格 波动极大且不可预测 的市场中交易。如果价格形态后出现一堆令人困惑的锯齿波动，这可不是最好的入场时机。您预料中的pinbar可能只是另一段锯齿波动。

的市场中交易。如果价格形态后出现一堆令人困惑的锯齿波动，这可不是最好的入场时机。您预料中的pinbar可能只是另一段锯齿波动。 学会识别 支撑线和阻力线 。试试在这些枢轴点绘制支撑线和阻力线，帮您呈现价格可能会犹豫不决或逆转的位置。

。试试在这些枢轴点绘制支撑线和阻力线，帮您呈现价格可能会犹豫不决或逆转的位置。 在图表中应用移动平均线或斐波那契回撤线。这些视觉辅助工具还能保您找到支撑线和阻力线。此外，移动平均线可以为您提供交汇信号，提示逆转展开的价格点。例如，如果pinbar与移动平均线交叉，这个信号比您单独看到其中一个信号更强劲。

交易背景的解读是一项需要费时学习的艺术。新手最容易在这个阶段放弃交易。但既然您已经踏足这个领域，您应该意识到这些难题，并做好攻克它们的思想准备。

价格行为已创建社区

价格行为还有一个值得提到的优点是：它不是您一个人的独行之旅。网上可以找到一些资深的价格行为交易者社区。其中一些专业交易者经常会分享自己的图表和方法，且通常是免费公开分享。加入这些社区不失为一个明智的选择。您可以发布自己的图表并咨询资深交易者。您的同行交易者可以就您意外出错的交易提出建议，从而为您节省大量的时间并免去许多困惑和压力。通过他们的图表，您可以查看成熟的价格形态和稳健的交易背景示例并学会识别它们。最终，当您打磨好自己的专业技能后，您可以用您的智慧回馈社区并为其他新手交易者提供帮助。

有关价格行为交易的建议

总结而言，以下是一些基于真实经验有关价格行为交易的建议：

每次训练自己识别一种形态。您可能会忍不住直接进行价格行为交易的回测，但您最好先学习一些知识。这不仅包括阅读关于价格行为的文章或观摩其他人的示例。您还应查看自己的历史图表，并尽可能多地搜索完全成型的价格行为形态示例。您也可以观察那些尚未完全成型且无法可靠地指示价格走势的形态。您的目标不仅是学会识别pinbar或DHLC，还要学会识别成型的pinbar或DHLC。

不要进入太快的时间周期。如果您想在一分钟（M1）或五分钟（M5）图表上交易，这也不是不行，但即便是资深的价格行为交易者通常也喜欢更长的时间周期。至少，您应该先熟悉较长的时间周期，然后才能转入较短的时间周期。

只采用最好的交易设置。您可能听说过，玩扑克的诀窍是多洗牌。成功的外汇交易也是如此。当您看到价格形态后，请问问您是否有足够的把握。条形图是否完全成型？它们的位置是否足够理想？市场情况如何？您只应在赢率高的时候入场。

请坚持交易主要货币对。面临着海量可供交易的货币对，您可能会忍不住交易外来货币对，以寻求更多交易机会，尤其是当较慢的时间周期让您感到沮丧时。不过，外来货币的波动性往往更大，也更加难以预测。它们更有可能造成干扰，而不是带来利好的交易机会。

交汇信号能派上用场。如果您发现仅观察价格难以确认交易背景，或者您难以判断交易设置是“不错”还是“绝佳”，跨时间周期寻找交汇信号或添加移动平均线会让交易决策简单许多。

要抵制用指标重新布满图表的冲动。即使您决定在图表上添加回撤线或移动平均线，请避免图表上的指标超过六个。否则，您简单的交易方法会变得复杂化。图表上也可能会出现许多相互矛盾的信号，导致您陷入分析僵局，无法顺畅地交易。

请提防令您提前离场的回调。与许多其他交易系统一样，进行价格行为交易时，令您最沮丧的事情之一是：价格回调导致您止损离场或虚假突破。您可以尝试为交易入场位设置不同的距离，以确认您是否能识别出最佳默认值。另一种方法是等待交易设置后可能出现的首个回调。如果价格回落，并继续沿着您预期的方向变化，您可以入场交易。

一如既往，您应该设置离场规则。请记住，如果交易原因（例如，新形态给出反向信号）不复存在，您最好离场走人。

请为您的交易规则配备一个保守和理性的资金管理系统。如果没有配备，即便您的大多数交易盈利，您最终仍有可能亏损。一个简单而又可靠的资金管理系统为每笔交易投入的本金不会超过2%。

务必要进行回测和模拟测试。无论您打算如何尝试价格行为交易，请记住：如果您可能会亏钱，绝对不要投入真实资金。您首先应该用历史图表进行回测，以确认修改后的方法是否切实可行。您最好一次只测试一种变量，而不是多种。如果回测结果很可靠，您可以用真实数据进行模拟测试。

如果您有问题，您可以找到许多免费的有用资源以及许多愿意分享知识的同行交易者。这一点怎么强调都不为过。请充分利用这两种资源。

结论

价格行为是最简单、最有效的交易方法之一。如果您想寻找基本面或技术面分析的替代方法，想让图表变得整洁或学习一种强大的外汇策略，那么价格行为正是您需要的东西。

无论您是资深交易者，还是刚涉足外汇，您都可以在一个午后学习价格行为交易的基础知识并深入研究它。

通过练习识别形态和交易背景，这种方法能让您在投资货币对或其他资产的同时从各种时间周期中获利。祝您好运！