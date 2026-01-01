Торговля на ценовых движениях для «чайников»

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Фундаментальный и технический анализ, несомненно, может помочь трейдеру в получении прибыли, однако основанные на нем методы достаточно сложны. Торговать можно и без десятков индикаторов на графиках, просто анализируя то, как движется валютный курс.

Это и называется торговлей на ценовых движениях.

С практической точки зрения, данный метод предполагает анализ основных фигур, которые формируют свечи или бары. Став знатоком таких фигур, вполне можно понимать, что происходит на рынке: консолидация или прорыв.

В данной статье мы поговорим об основных моментах торговли на ценовых движениях.

Начнем, пожалуй, с основ.

Основы ценовых движений

Сами по себе ценовые движения, несомненно, во многом являются основной трейдинга. Данный метод используется очень давно, и далеко не только на Форекс.

Пользоваться ценовыми движениями можно на любом таймфрейме, но рекомендуется начинать с D1, поскольку данный период дает более надежные сигналы, чем меньшие.

Важно понимать, что при "чистой" торговле на ценовых движениях не нужны индикаторы. Встречаются "пуристы", которые не пользуются даже основными линиями, однако, на самом деле, тут вполне могут пригодиться уровни поддержки и сопротивления, а также и другие технические индикаторы. И все же при использовании такого метода чем "чище" график, тем лучше.

Преимущества торговли на ценовом движении

Зачем вообще пользоваться ценовыми движениями, когда есть фундаментальный и технический анализ? Что ж, у этого метода есть некоторые преимущества, которые могут быть вполне полезны как новичку, так и профессионалу.

Получение данных напрямую. Все, что видит трейдер, – это естественное движение валютного курса, напрямую из источника (графика).

Все, что видит трейдер, – это естественное движение валютного курса, напрямую из источника (графика). Простота. Фундаментальный и технический анализ предполагает определенную сложность. Новичку ориентироваться в техническом анализе непросто, а в фундаментальном анализе могут запутаться и люди с высшим экономическим образованием. В ценовом движении, напротив, нет никаких сложностей и противоречий, все донельзя просто, поэтому таким методом могут пользоваться и новички, и опытные трейдеры.

Фундаментальный и технический анализ предполагает определенную сложность. Новичку ориентироваться в техническом анализе непросто, а в фундаментальном анализе могут запутаться и люди с высшим экономическим образованием. В ценовом движении, напротив, нет никаких сложностей и противоречий, все донельзя просто, поэтому таким методом могут пользоваться и новички, и опытные трейдеры. Отсутствие "шума". Торговля на ценовом движении – это отсутствие индикаторов, которые добавляют на графики подчас такой ненужный "шум". В данном случае у вас не будет этого шума – соответственно, запутаться будет намного сложнее.

Торговля на ценовом движении – это отсутствие индикаторов, которые добавляют на графики подчас такой ненужный "шум". В данном случае у вас не будет этого шума – соответственно, запутаться будет намного сложнее. Надежность и универсальность. Данный метод работает уже многие десятки лет, причем одинаково хорошо для Форекс, сырьевого рынка, рынка акций и т.д.

Фактически, нет причин отвергать торговлю на ценовых движениях – это один из наиболее удобных и простых способов трейдинга.

Как торговать с помощью ценовых движений?

Торговля на ценовых движениях реализуется в несколько несложных этапов.

Установите графики согласно привычным шаблонам. Следите за фигурами, формирующимися на графике. Увидев нужную фигуру, сопоставьте ее с уровнями поддержки и сопротивления и общими условиями рынка. Также на графике можно установить скользящие средние или другие индикаторы с целью подтверждения точки входа.

Как и в случае с другими методами, дальше нужно определить точку входа и выхода.

Быстрое руководство по фигурам ценового движения

Теперь, когда основные действия в торговле ценовыми движениями известны, надо понять, как выглядят сами фигуры графиков, на основе которых ведется торговля.

Пинбары

Английское слово pinbar происходит от "Pinocchio bar" ("свеча Пиноккио"), почему – будет понятно через некоторое время. Данная фигура представляет собой свечу с совпадающими открытием и закрытием, при длинном максимуме и минимуме.

Итак, почему "Пиноккио"? Потому что есть слишком длинный максимум или минимум – "нос", который врет: если "нос" растет вверх, цена должна упасть, если вниз – вырасти.

В идеале пинбар хочется увидеть в самом конце тренда – тогда будет понятно, что речь идет о развороте.

Итак, представим себе, что цена растет и достигла максимума. Мы видим пинбар, указывающий вверх, – это значит, что курс сейчас развернется и будет падать. Самое время продавать.

Если вам интересно понимать, что происходит при формировании пинбара, то вот примерное объяснение. Бар открывается, цена растет и курс пытается протестировать сопротивление, однако последнее оказывается слишком сильным, и свеча закрывается рядом с открытием. Следовательно, сопротивление вряд ли будет пробито, и у курса остается лишь один вариант –снижаться.

То же самое может случиться и с минимумом: "нос" Пиноккио будет указывать вниз, однако поддержка, на самом деле, окажется сильнее, и у цены не будет другого выхода, кроме как расти.

Поглощения

Еще одна известная фигура ценового движения – это бычьи и медвежьи поглощения.

Видов поглощения существует немало, однако суть их одна: следующий бар превосходит по размеру предыдущий.

Если пинбары указывают на разворот, то поглощения – на продолжение движения курса в том же направлении.

Таким образом, если цена растет и возникает "бычье" поглощение, это значит, что следует заключать сделку на покупку.

То же самое касается и "медвежьего" поглощения – движение вниз очень сильно, пора продавать.

Внутренние бары

Понятие внутреннего бара предполагает наличие свечи, максимум, минимум, открытие и закрытие которой не перекрывают предыдущей свечи.

Часто внутренние бары формируются один за другим, создавая фигуру наподобие треугольника.

Внутренние бары обычно указывают на консолидацию рынка, после которой цена должна прорваться в одно из двух направлений.

Чем больше внутренних баров, тем сильнее сигнал на консолидацию и выход.

В идеале, каждый следующий бар должен быть поглощен предыдущим и не должен выходить за его рамки.

Трейдеры обращают особое внимание на формирование 4 подобных баров подряд. Такую фигуру по-английски называют Inside 4 Bar или, сокращенно, I4B.

При формировании I4B обычно выставляют ордера выше и ниже фигуры, что позволяет "поймать" движение цены вверх или вниз.

DHLC и DLHC

Теперь поговорим о фигурах DHLC и DLHC.

DHLC означает "Double High Lower Close", т.е. "двойной максимум, нижнее закрытие". Данная фигура предполагает наличие двух баров с максимумами, располагающимися рядом, при этом закрытие второго бара находится ниже.

Подобный бар на максимуме сигнализирует о развороте (снижении), поскольку он отражает силу сопротивления, которое "не пускает" курс актива выше первого максимума.

Фигура Double Low Higher Close или DLHC – это "бычья" версия того же паттерна, где два минимума находятся рядом, но второй располагается выше первого.

В данном случае мы имеем дело с сильной поддержкой, которая "не отпускает" цену ниже и заставляет ее снова подниматься.

Это, разумеется, не все фигуры, на которые стоит обращаться внимание при торговле на ценовых движениях, но для начала этого достаточно.

А как насчет контекста?

Теперь более-менее понятно, как обнаружить основные фигуры, но можно ли сразу торговать с их помощью?

Многим новичкам приходится усваивать горькие уроки, которые гласят: увидеть фигуру – не значит сразу успешно купить или продать. В некоторых ситуациях бары могут сигнализировать вовсе не то, о чем вы думаете.

Обнаружение правильных фигур в правильном контексте – пожалуй, одна из сложнейших задач в торговле на ценовом движении.

Мы можем лишь дать несколько советов.

Не стоит торговать с особо непредсказуемых условиях . Если вокруг фигуры очень много "шума", возможно, стоит воздержаться от заключения сделки. Видите пинбар? Возможно, это не пинбар, а просто "шум".

. Если вокруг фигуры очень много "шума", возможно, стоит воздержаться от заключения сделки. Видите пинбар? Возможно, это не пинбар, а просто "шум". Учитесь распознавать поддержку и сопротивление . Старайтесь проводить эти важнейшие линии правильно.

. Старайтесь проводить эти важнейшие линии правильно. Применяйте скользящие средние или уровни Фибоначчи, которые помогут обнаружить поддержку и сопротивление, а также подтвердить точку разворота. К примеру, пинбар с пересечением скользящих средних, – это более сильный сигнал, чем просто пинбар.

Научиться интерпретировать контекст рынка не так просто, и многие новички на этом этапе просто сдаются. Однако мы уже знаем, какие подводные камни ждут нас на этом пути, так что теперь вам должно быть проще.

Сообщество трейдеров

В торговле на ценовых движениях хорошо то, что вы будете заниматься этим не в одиночку: сообщества подобных трейдеров всегда рядом. В такие группы часто входят и эксперты, готовые делиться собственными наработками, полученными за многие годы. Так что не обязательно вступите в такое сообщество не стесняйтесь задавать вопросы более опытным коллегам: так вы сэкономите время и, возможно, даже нервы, правильно скорректировав собственные сделки благодаря дельным советам. Также можно наблюдать за графиками подобных трейдеров, точно определяя нужные фигуры и положения. В конце концов, вы сами получите достаточно опыта, чтобы делиться им с сообществом и особенно с его новичками.

Общие советы по торговле на ценовых движениях

В заключение, можем дать еще несколько общих советов по торговле ценовыми движениями.

Старайтесь распознавать одну фигуру за один период времени. Иногда кажется, что торговать на ценовом движении просто, но бросаться сразу на реальную торговлю не стоит. Надо смотреть на общие исторические данные, на примеры фигур, и учиться отличать "ложные" фигуры, которые не дают нужного вам результата. Грубо говоря, задача не просто обнаружить пинбар, а очень хороший пинбар.

Не стремитесь торговать на небольших таймфреймах. Да, на минутных и 5-минутных свечах торговать тоже можно, но даже самые опытные трейдеры выбирают более длительн6ые периоды. Важно понимать, что чем длиннее таймфрейм, тем надежнее его фигуры.

Торгуйте только на лучших фигурах. Слышали фразу о том, что в покер выигрывает тот, кто часто пасует? То же и на Форекс: увидели фигуру – задайте себе вопрос, насколько она надежна и насколько благоприятны рыночные условия. Разыгрывайте лишь самую верную "карту".

Сосредоточьтесь на основных валютных парах. Выбор активов всегда огромен, и подчас так хочется взять в сделку что-нибудь необычное, особенно на длительном таймфрейме, где возможностей меньше. Однако более редкие пары подвержены "шуму", и то, что кажется отличной возможностью, на деле может оказаться ничем.

Следите за подтверждением. Если по ценовому движению как таковому сложно понять, что происходит, следует применить индикаторы, которые подтвердят или опровергнут вашу версию.

Однако одновременно с этим следует воздержаться от слишком большого числа индикаторов, иначе вместо искомой простоты вы получите слишком сложную ситуацию, в которой будут противоречивые сигналы и совершенно безвыходные положения.

Не давайте откатам остановить вас! Как и в случае с другими методами, откаты могут сильно вам навредить. Если не уверены – просто подождите некоторое время, – это лучше, чем упустить возможность вовсе из-за небольшого отката. Если цена откатится, а потом снова пойдет "куда надо", – значит, вы все задумали правильно. Действуйте!

Как обычно, не забывайте и о правильном выходе из сделки. Если держать сделку открытой больше нет смысла (допустим, появился противоположный сигнал), закрывайте ее без сожаления.

Торгуйте сообразно разумной системе управления капиталом, иначе можно легко оказаться в минусе. Чаще всего не стоит рисковать более чем 2% общего капитала в одной сделке.

Потренируйтесь на демо-счете и исторических данных: не стоит сразу рисковать реальными деньгами. Посмотрите, насколько ваш метод хорош в исторической перспективе. Возможно, такие испытания придется провести несколько раз, и когда они окажутся успешными, не стремитесь сразу к реальной торговле, поработайте на демо-счете.

Если во время торговли на ценовых движениях у вас возникнут вопросы (а они не могут не возникнуть), обращайтесь как к доступным ресурсам, так и к более опытным коллегам. Они не подведут!

Резюме

Торговля на ценовых движениях – один их простейших и наиболее эффективных способов трейдинга. Если вам интересно найти что-то, отличающееся от фундаментального и технического анализа, освободить график от индикаторов и при этом научиться как следует торговать, ценовое движение – наверняка то, что вам нужно.

Новичок вы или профи – неважно, ценовое движение одинаково хорошо подходит всем.

Научившись определять фигуры графиков, вы спокойно сможете работать с различными таймфреймами и активами. Удачи!