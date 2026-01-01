Una definición estándar del trading a medio plazo en Forex limitaría el período de tenencia - de entrada a salida - entre un día y cinco días. En Forex, un trader que entra y sale en el mismo día puede ser considerado un trader de mediano plazo cuando la intención es tocar un stop/objetivo específico en lugar de limitar el trading a una restricción de tiempo de entre una y cuatro horas. Puede parecer estúpido llamar a un período de tenencia de un día "a medio plazo", y en otras clases de activos como las acciones, así sería. A mediano plazo, las acciones tendrían una duración del orden de varias semanas o meses. Pero debido a que muchos comerciantes de Forex se centran en los trades que duran sólo unas pocas horas, el medio plazo, en Forex, cuenta con un contexto diferente.

Al igual que con el trading corto plazo, pero en una escala diferente, el trading a medio plazo limita la cantidad de riesgo que se está tomando, ya que cuando estás fuera del mercado, se está tomando un riesgo cero. Y también similar al trading a corto plazo, el trading a medio plazo te permite el lujo de alejarse de tu pantalla. No tienes que estar encadenado a tu escritorio, y no necesitas tomar ningún trade a menos que el gráfico te presente las condiciones que considera óptimas.

Si bien el verdadero trading a corto plazo hace hincapié en los patrones de barras y velas que reflejan el sentimiento inmediato, el trading a medio plazo emplea todas y cada una de las técnicas del conjunto de herramientas de análisis técnico, incluyendo soporte y resistencia, los indicadores de base matemática (RSI, MACD, estocásticos, etc.), y patrones. Muchos indicadores requieren más de unas horas para desarrollarse, incluyendo el soporte y resistencia, así como algunos patrones, como el de cabeza y hombros. Puedes dibujar una línea de apoyo en un gráfico de 5 minutos, pero será menos útil y confiable que una línea de soporte en un gráfico horario o diario. Si ves una cabeza y hombros en un gráfico de 5 minutos, podría ser auténtico o podría ser un hecho aleatorio.

Una característica útil del trading a medio plazo es que la mentalidad asociada con el marco temporal más largo permite múltiples entradas y salidas en el mismo movimiento. Aquí es donde resulta útil consultar gráficas de múltiples períodos de tiempo, al igual que reglas de stop y retirada de ganancias bien construidas. Por ejemplo, vea la siguiente figura: el par GBP/USD en un período de tiempo semanal. Tenemos un doble suelo que sugiere una tendencia alcista duradera, y ese diagnóstico se confirma cuando el precio supera el máximo central de la formación en forma de W. Si bien el precio experimentó un par de retrocesos, el segundo fue importante, mantuvo su sesgo alcista, aunque puede que no sea tan fuerte como cabría esperar.

El doble suelo genera una tendencia alcista en el gráfico semanal del GBP/USD

Sabemos que los precios nunca se mueven en línea recta y buscamos "desvanecer la tendencia" cuando comienza un retroceso. Ahora, vea el gráfico diario del mismo par de divisas, aquí mismo. Este gráfico muestra que la última barra diaria es un día interno (máximo y mínimo dentro de los límites del máximo y mínimo del día anterior), lo que sugiere incertidumbre y posiblemente menos optimismo. El punto importante es que claramente no se está produciendo un nuevo máximo y es el mediodía de un viernes en Nueva York. Ya se conocen todas las noticias del día y no se puede esperar un máximo más alto en este momento. Pero el oscilador estocástico en la ventana inferior apunta hacia arriba y muestra que la libra esterlina abandonó el territorio de sobrecompra hace varios días, lo que sugiere que el retroceso ha terminado y la divisa ha mantenido su sesgo alcista.

El día interior en el gráfico diario GBP/USD sugiere una buena oportunidad de venta, pero el indicador estocástico muestra un sesgo alcista.

Ahora, eche un vistazo al siguiente gráfico de 4 horas. Estamos buscando el lugar donde terminará el movimiento bajista temporal y hay varias posibilidades. Tenemos una línea de soporte horizontal simple. Tenemos la línea central de 20 períodos de la Banda de Bollinger. Tenemos un punto de inversión parabólica. Finalmente, tenemos el punto medio horizontal de la gran barra de ruptura alcista. Esperamos que un retroceso no supere el mínimo más bajo anterior y, por tanto, la línea horizontal lo hace, además de superar la parte inferior de la banda de Bollinger. Si uno o ambos se rompen, el retroceso podría significar un problema mucho mayor de lo que imaginamos en este momento.

Los indicadores y niveles de soporte están delimitando el alcance del retroceso en este gráfico de 4 horas del GBP/USD.

Finalmente, eche un vistazo a la siguiente gráfica horaria. Esta muestra que ya tenemos una reversión parabólica en este período de tiempo, y la corrección ya casi ha alcanzado el nivel de Fibonacci del 38%. El estocástico en la ventana inferior muestra la libra sobrevendida, pero el MACD por debajo tiene algo de espacio para caer. Si decidimos ir en corto después de que el precio haya alcanzado nuevos máximos y haya superado la banda superior de Bollinger, podríamos tomar ganancias en el nivel actual, considerando que el precio ha rebotado desde la banda inferior de Bollinger en el gráfico horario, o esperar una caída adicional hasta el nivel del 50% y obtenga puntos adicionales.

El estocástico sugiere una salida de una operación corta en la gráfica horaria del GBP/USD

Este es un día de trading clásico y se consideraría un comercio "a medio plazo", aunque todo el asunto de la entrada a la salida se produce en la misma fecha. Una de las cosas que lo hacen a mediano plazo es que tenemos un trading lógico - yendo de nuevo en el supuesto de que la tendencia alcista de una semana se reanudará. Podríamos hacer una reversión absoluta (comprar de nuevo el corto y colocar una nueva compra) aquí mismo, o salir de aquí y hacer un pedido para comprar en un nivel de retroceso de 25% y/o el 61,8% del retroceso. Lo que ocurra primero, para la próxima sesión de negociación, que será un domingo en la sesión de Asia. Por otro lado, tal vez pensamos que la corrección podría llegar a ser mucho mayor, y optamos por no colocar ningún comercio en absoluto hasta que veamos los próximos precios de apertura.

El trading a largo plazo que sigue al trading del descoloramiento hace un par emparejado de operaciones que explote el flujo y el reflujo naturales de los movimientos del precio. En este caso, la hora del día y el día de la semana fueron relevantes para la decisión de trading. También podemos consultar eventos de noticias que ya han ocurrido para considerar si son determinantes, además de noticias pendientes, como datos económicos, y no sólo en la moneda de destino, la libra esterlina. También queremos ver lo que está pasando en el dólar en general para ver si hay un efecto de desbordamiento de la libra esterlina.