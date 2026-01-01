外汇中期交易的标准定义将从入场到离场的持有时间限制为一至五天。在外汇中，如果交易者在同一天入场和离场，而且他的意图是击中特定止损/目标位，而不是将交易限制在一段时间内（例如四小时），那么他可以被视为中期交易者。将一天持有期称为“中期”似乎有些可笑，但对于股票等其他资产而言，这并不奇怪。股票的中期约为数周或数月。由于许多外汇交易者专注于仅持续数小时的交易，我们以不同的方式看待外汇中的“中期”。

中期交易与短期交易类似，但交易幅度不同。它限制了您的交易风险，因为离场时是零风险的。而且与短期交易相同，中期交易能让您体验远离屏幕的轻松感。您不必被束缚在电脑桌前，也无需进行任何交易，除非图表为您呈现可行的交易条件。

虽然真正的短期交易侧重棒形图、蜡烛图等即时反映市场情绪的图表形态，但中期交易采用技术分析工具中任意一种或全部技术，包括支撑位与阻力位、数学指标（RSI、MACD、随机指标等）和形态等。许多指标要求数小时以上的成型时间，包括支撑线与阻力线以及一些形态（例如头肩形态）。您可以在 5 分钟图表上绘制一条支撑线，但它的可靠性低于每小时或每日图表上的支撑线可靠性。如果您在 5 分钟图表上见到头肩形态，则可能真的出现了这种形态，或者只是一种随机情况。

中线交易的一个实用特征是，与较长时间框架相关的思维模式支持在同一次波动中多次进出。此时，正如精心构建的止损和止盈规则一样，多个时间框架的图表派上用场。例如，参见下图周时间框架内的英镑/美元货币对行情。图中显示一个双底，表明存在持续上升趋势，当价格超过 W 形形态的中心高点，该结论被证实。尽管价格经历了几次回调，第二次回调幅度较大，但仍保持看涨偏向，涨幅强劲程度可能不及预期。

在英镑/美元周线图中，双底引发上升趋势

众所周知，价格永远不会呈直线波动。当回调开始时，我们寻求“淡化趋势”。接下来，请参见下方同一组货币对的日线图。该图表显示，最新日 k 线为内包日线（高点和低点均在前一天高点和低点限值范围内），暗示存在不确定性，看涨行情可能不高。重点是明显不会形成新的更高点，而此时为纽约的星期五中午。当日所有新闻均已公布，这时不能指望出现更高的高点。但是，底部窗口中的随机震荡指标指向上方，显示英镑已于几天前离开超买区域，暗示回调已结束，该货币维持看涨倾向。

英镑/美元日线图上的内包日线暗示是一个卖出良机，但随机指标显示出看涨倾向

现在，请见下方 4 小时图表。我们正在寻找短暂下行的终点位置，存在几种可能性。图中，有一条普通的水平支撑线，布林线的 20 周期中线，一个抛物线转向点，以及长长的上行突破 k 线的水平中点。我们预计，回调不会低于上一个最低点，因此水平线也是，且不超过布林线下轨线。如果突破其一或两者，意味着回调幅度比我们现在想象的大得多。

在这张英镑/美元 4 小时图表中，各项指标和支撑位正在划定回调幅度

最后，请见下方小时图表。如图所示，在该时间框架内已有一个抛物线转向，且调整已经接近斐波纳契位的 38%。下部窗口中的随机指标显示英镑存在超卖现象，但下方的 MACD 指标仍有下跌空间。考虑到小时图表中价格已从布林线下轨反弹，如果我们决定在价格达到新的高点并超越布林线上轨后做空，则可在当前点位获利了结，或期望进一步下探至 50% 的水平，获取更多点数收益。

在英镑/美元小时图表中，随机指标显示退出卖空交易

这是一笔典型的日内交易；而且即便从入场到离场的整个过程发生于同一天，它仍然被视为“中期”交易。它成为中期交易的原因是，我们将迎接下一笔合乎逻辑的交易——将延续数周的涨势，从而创建多头头寸。此时，我们可以进行一次彻底的转向操作（买回空头头寸并创建新头寸），或者在此时离场并针对下一个交易时段（即亚洲时段的周日）在 25% 回调位（一个“经过证明”的价格位）和/或 61.8% 回调位创建买入定单，无论这两个回调位之中哪个先出现。另一方面，我们认为调整幅度可能远远大于预期，因此，在见到下一个开盘价之前，我们选择不执行任何交易。

跟随退潮交易进行的做多交易将相互配合，以便利用价格变化的自然起伏和流动。在这种情况下，交易日每小时以及交易周每日都关系到交易决策。我们还了解已经发生的新闻事件，以确定这些事件是否具有决定性。此外，我们还关注经济数据等尚未公布的新闻，而且不仅限于目标货币——英镑的新闻。另外，我们还想了解美元的整体行情，以便确认它是否对英镑存在溢出效应。