Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más útiles de la historia al combinar la tendencia con una medida de la volatilidad. Las bandas de Bollinger fueron descubiertas por John Bollinger en los años 80, quien amplió el tema en su libro de 2001.

La técnica de cálculo es engañosamente simple. Comienzas con un promedio de movimiento simple durante 20 períodos. Luego, haces que tu software calcule la desviación estándar de esos 20 períodos de datos y los doble. Añades dicho número al movimiento promedio de esos 20 días para conseguir una banda superior y lo substraes del promedio de los 20 períodos para conseguir la barra inferior. La conjunción de ambas bandas marca los límites máximos que puede alcanzar tu precio.

No tienes que entender la metodología exacta sobre cómo derivar una desviación estándar porque tenemos la suerte de poder utilizar el software para ello. No necesitas entender que la desviación estándar es una medida de variabilidad fuera de un punto central, en este caso el promedio de movimiento durante los 20 períodos. La desviación estándar contabiliza un gran porcentaje, alrededor de un 68%, de la variabilidad de los precios fuera de la referencia, el promedio de movimiento de los 20 períodos. Al doblar la desviación estándar, las bandas de Bollinger son contabilizan casi toda la variación fuera del promedio de movimiento, alrededor de un 95%.

Por ello, cuando hay una ruptura de una de las bandas, es raro desde el punto de vista estadístico y merece la pena que le prestes atención. Algo grande va a ocurrir con una divisa cuando se rompe una banda de Bollinger.

Ideas de trading utilizando bandas de Bollinger

Bollinger descubrió que cuando un precio rompe una de las bandas se está produciendo una oportunidad de trading ideal. Así, esperamos que el precio continúe en la dirección de la ruptura. Pero en Forex es muy raro que a una ruptura de banda de Bollinger le siga movimiento adicional en la misma dirección. Luego de dos a cinco períodos por encima de la banda superior de Bollinger, por ejemplo, casi siempre solemos ver el precio retraerse al movimiento promedio y, a veces, hasta que llega a la banda de Bollinger inferior. Por lo tanto, en Forex podrías considerar que una ruptura por encima de la banda de Bollinger superior es un indicador contradictorio. Deberías pensar en salir de una posición larga y, quizás, ir corto.

Otra idea es que, cuando el precio supera el promedio de movimiento de 20 períodos y se encamina a la barra de Bollinger superior, tu posición se mantiene segura hasta que llegue a la banda superior, donde creemos que va a retraerse; luego de todo, es estadísticamente raro y anormal que el precio supere su rango normal de dispersión. La banda superior es una forma de resistencia. Igualmente, la banda inferior sirve como forma de soporte.

Otra forma de ver la banda superior es como el nivel en el cual la divisa será considerada como sobrecomprada, y la banda baja donde estaría en nivel de ser sobrevendida. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esta interpretación de los términos de sobrecompra y sobreventa. Para empezar, tenemos mejores indicadores para identificar la sobrecompra-sobreventa, como la fuerza relativa y el oscilador estocástico, que utiliza las relaciones entre los componentes de las barras (especialmente entre los máximos y mínimos) para medir el sentimiento del mercado respecto a los precios actuales. Otra razón es que el promedio de movimiento de 20 períodos es un indicador rezagado y se limita a 20 períodos. Los grandes eventos pueden haberse estado desarrollando durante 22 períodos, pero no se mostrarían en la banda actual. Las bandas de Bollinger son adaptables por su propia naturaleza y no ofrecen un anclaje o perspectiva histórica. Además, puedes tener series de 40 períodos o más de un movimiento unidireccional. Eso no haría sino contraer las bandas. Por definición, asumimos una tendencia central, que el precio acabará volviendo al promedio de movimiento; pero las bandas de Bollinger no nos dan ninguna pista sobre cuándo y dónde puede ocurrir, mientras que hay otros indicadores que están diseñados específicamente para transmitir dicha información.

Consulte la siguiente gráfica que muestra el dólar australiano con una banda de Bollinger. Muchos de los casos en los que el precio rompe la banda de Bollinger están marcados con un círculo; y tenga en cuenta que los brotes no duran más de cinco días y normalmente solo uno o dos. Después de una ruptura, el precio, a menudo aunque no siempre, se mueve hacia la otra banda.

Gráfica diaria del AUD/USD con rupturas de bandas de Bollinger rodeadas con un círculo

El componente de la volatilidad

Cuando dos bandas están muy juntas, queda claro que el precio no varía mucho más allá de la referencia del movimiento promedio de 20 períodos. Respecto al análisis de bandas de Bollinger consideramos el promedio de movimiento de 20 períodos como una "norma". Una banda estrecha significa baja volatilidad. Cuando una banda de ancho normal se contrae y se estrecha, significa que los traders sobre ese par de divisas están atravesando un período de incertidumbre. Bollinger lo llama el estrujón, y dicho estrujón siempre viene antes de una ruptura. A través de las bandas de Bollinger no podrás saber la dirección en la que tendrá lugar la ruptura. Para saberlo, necesitas ver otros indicadores. No obstante, ya has sido avisado: una banda de Bollinger estrecha es el momento en el que tienes que parar tus posiciones, sin añadirles nada o apostar por ellas.

La siguiente gráfica muestra una banda clásica de Bollinger en el AUD/USD con dos casos de contracción. Al primero le siguió un período de mayor volatilidad antes de una ruptura a la baja. Después de la segunda contracción, las bandas de Bollinger comenzaron a ampliarse de nuevo, lo que sugiere que la volatilidad va a aumentar.

Gráfica diaria del AUD/USD con zonas de compresión de las bandas de Bollinger rodeadas por un círculo

Cuando las bandas están relativamente alejadas, significa que la volatilidad es alta. Si no tienes una prueba consistente de la dirección de un rally o una ruta, la volatilidad alta no es algo que te deba preocupar porque creemos que la tendencia va a continuar en la misma dirección hasta que algo se produzca y lo trastorne. No obstante, siempre ten en cuenta que también puedes tener bandas anchas en una serie de precies sin tendencia pero con muchos picos. Cuando los traders tienen diferentes visiones acerca de dónde debe ir el precio, puedes ver que se produce un pico en el precio de más de 100 puntos sobre el pico más bajo y tan solo dos días u horas después.

TLa siguiente gráfica muestra el euro en una hora. Vea una banda ancha que se convierte en una banda estrecha antes de ampliarse nuevamente en un máximo, seguido de una ruptura alcista y el establecimiento de una tendencia alcista.

Gráfica horaria del EUR/USD con bandas de Bollinger estrechándose y ancheándose

Combinándose con otros indicadores

Las bandas de Bollinger se pueden utilizar como una forma un poco tosca de soporte y resistencia; como, por ejemplo, para guía direccional o como medida de la volatilidad, que puede prestar una gran ayuda para decidir el tamaño de la posición así como el objetivo de beneficios y los stop. Pero el promedio de movimiento de 20 períodos sobre el que se construye el indicador cuenta con sus propias limitaciones, mayormente con el concepto básico de la tendencia central: el hecho de que el precio debe retornar a la norma, el promedio central de 20 períodos. Pero los precios de Forex pueden marcar tendencia de manera fuerte, con la tendencia central suspendida durante largos períodos. Además, una de las características más amables de las bandas de Bollinger, que se adaptan a los cambios en las condiciones, puede suponer también un inconveniente. No consigues perspectiva alguna en movimientos recientes, tales como los máximos más grandes y los mínimos más bajos, o sobre la dinámica del movimiento actual. Junto con las bandas de Bollinger se pueden utilizar el MACD, un indicador de dinámica y el SAR parabólico, que cuenta con un fuerte componente de dinámicas.