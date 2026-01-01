Среднесрочную торговлю обычно определяют как заключение сделок с периодом в 1-5 дней от открытия до закрытия. На Форекс трейдер. который открывает и закрывают сделку в один и тот же день, также может считаться среднесрочным, если цель такой сделки - определенный уровень прибыли, а не "быстрая прибыль" за 2 часа. На фондовом и других рынках однодневная позиция никак не может называться среднесрочной - там под этим понимают период от нескольких недель до месяцев. Однако поскольку на Форекс очень много сделок совершаются за считанные часы или даже минуты, 1 день — это уже много и достаточно для того, чтобы назвать такую сделку среднесрочной.

Как и в случае с краткосрочной торговлей, только на несколько ином масштабе, среднесрочная торговля сокращает риск (чем меньше вы находитесь на рынке, тем меньше риск). И так же, как и с краткосрочной торговлей, здесь можно не сидеть постоянно у компьютера и вообще не смотреть на график, заключая сделки только тогда, когда представится соответствующая возможность.

Если краткосрочные трейдеры полагаются в основном на свечные фигуры, мгновенно отражающие текущее настроение рынка, то арсенал среднесрочных трейдеров гораздо вместительнее - здесь и поддержка и сопротивление, и математические индикаторы (RSI, MACD, stochastic и т.д.), и фигуры. Все дело в том, что многие такие индикаторы (например, поддержка или фигура "голова и плечи") формируются часами. Можно, конечно, нарисовать поддержку и на 5-минутном графике, но она будет не настолько надежной, как на часовом или дневном. Фигура "голова и плечи" на краткосрочном графике также может оказаться ненадежной или попросту "случайной".

Важной характеристикой среднесрочной торговли является возможность несколько раз входить в рынок и выходить из него в один и тот же период. Здесь как раз пригодится анализ графиков на разных таймфреймах, также следует придерживаться правил установки стопов и тейк-профитов. Ниже вы видите недельный график пары GBP/USD. Здесь явно представлено двойное дно, предполагающее длительный восходящий тренд, и это подтверждается при выходе цены за пределы максимума. Хоть цена и испытала пару откатов, причём второй был довольно значительный, она сохранила свою склонность двигаться вверх, пусть та и оказалась не такой сильной, как могло показаться сначала.

Двойное дно сигнализирует о восходящем тренде по GBP/USD

Теперь посмотрим на график той же пары на дневном таймфрейме. Последний дневной бар полностью находится в пределах предыдущего, что указывает на нерешительность и, возможно, снижение активности покупателей. Таким образом, более высокого максимума не будет, поскольку этот бар соответствует пятнице, и все новости уже вышли. В то же время стохастический осциллятор в своем окне направлен вверх и показывает, что фунт перестал быть перекупленным несколько дней назад. Это означает, что откат завершился и цена сохранила свою бычью склонность.

Дневная свеча сигнализирует о возможности продать GBP/USD, но стохастический осциллятор демонстрирует бычью склонность

Теперь давайте посмотрим на 4-часовой график. Здесь мы будем искать момент, когда временная коррекция вниз завершится, и вариантов у нас достаточно. На график нанесены обычная горизонтальная линия поддержки, центральная линия полос Боллинджера с периодом 20, точка параболического разворота. Также присутствует горизонтальная средняя линия растущего бара, который пробивает уровень наверх. С нашей точки зрения, коррекция не должна пойти ниже предыдущего наиболее низкого минимума, и для подтверждения этому у нас есть горизонтальная линия и полосы Боллинджера. Если что-то из этого будет пробито ценой, это будет значить, что коррекция куда более серьезная, чем нам кажется.

Индикаторы и поддержка помогают ограничить коррекцию на 4-часовом графике пары GBP/USD

Наконец, посмотрим на часовой график. Здесь уже есть параболический разворот, а коррекция почти дошла до 38% Фибоначчи. The Stochastic в нижнем окне демонстрирует перепроданность фунта, однако если верить MACD, то британская валюта может еще немного упасть. Можно уже забирать прибыль либо надеяться, что цена упадет до уровня 50%, что принесет еще несколько пунктов прибыли.

Индикатор Stochastic сигнализирует о выходе из сделки на продажу по GBP/USD на часовом графике.

Данная сделка - классический дейтрейдинг, однако она будет все равно считаться среднесрочной, поскольку после нее логически напрашивается другая сделка, если продолжится восходящий тренд. Можно было бы заключить эту сделку сразу после завершения предыдущей или подождать повышения до уровня Фибоначчи 61,8%, после чего открыть сделку в воскресенье во время азиатских торгов. Однако наиболее правильным решением будет подождать цен открытия, поэтому пока что мы новую сделку не открываем.

Описанные нами сделки открываются достаточно часто при среднесрочной торговле. В нашем примере решение зависело от дня недели и времени суток, в других случаях могут помочь новости и экономические данные, причем не только по базовой валюте (фунту), но и по доллару.