SAR significa stop-and-reverse, por lo que casi no hace falta explicar más. Cuando se alcanza el nivel de precio específico nombrado en el indicador, tu decisión de inversión está incorporada: no sólo debe salir de la posición actual en el nivel nombrado, también debe iniciar una nueva posición en el mismo nivel en la dirección opuesta.

Ésa es el único aspecto fácil acerca del SAR parabólico, que fue ideado por Welles Wilder a finales de los años setenta (junto con muchos otros indicadores básicos). En primer lugar, el nombre del indicador no tiene nada que ver con su naturaleza. El cálculo del indicador no implica cálculos de parábolas. El indicador sólo se ve parabólico en el gráfico.

El SAR parabólico es un indicador híbrido que combina la dirección de la tendencia con la fuerza de la tendencia (es decir, el momento) y deriva en una parada final que se golpea cuando se cumplen ciertos criterios. Se calcula el SAR parabólico determinando primero el valor más alto (para un movimiento hacia arriba), denominado punto extremo (EP). A eso se agrega un Factor de Aceleración (AF) que comienza en 0,02 y añade otro 0,02 cada vez que se alcanza un valor más alto. El máximo que puede alcanzar el AF es de 0,20, independientemente de cuántos períodos de aceleración tenga. El Factor de Aceleración se calcula multiplicando la diferencia entre el Punto Extremo y el SAR del período anterior, y luego añadiendo ese número al SAR del período anterior.

En una tendencia alcista, el SAR parabólico avanza por debajo de las barras de precios y sube con cada nueva barra. El indicador se demuestra en el siguiente cuadro. El SAR parabólico es un número único y, por tanto, se muestra como un punto. En este gráfico, los puntos azules son los valores parabólicos de SAR. Observe que el SAR parabólico se activa en el cuarto período después del máximo más alto, lo que significa que el nuevo mínimo es un punto de partida para el movimiento de reversión, y ahora debemos considerar que el Factor de Aceleración se mueve en la dirección opuesta (hacia abajo). Ahora, los puntos parabólicos del SAR están por encima del nivel de precio, lo que indica que si el precio alcanza un punto, el movimiento bajista ha terminado y debes detenerte y volver a la posición larga.

Una nueva mínima dispara una reversión

Cada paquete de software y sitio web de gráficos ofrece el SAR parabólico como una característica estándar, por lo que realmente no necesita saber cómo calcularlo a mano. Lo que usted necesita saber es que el factor de aceleración estándar es 0,02 y en la mayoría de los casos, no puede cambiarlo a menos que el software de gráficos le permita especificar el factor de aceleración, también llamado factor de escalón en otros valores. En Forex, si se reduce el factor de aceleración a 0,01 se obtendrá una parada más estricta, pero también obtendrá más whipsaws. La investigación indica que el parámetro convencional de 0,02 es, de hecho, apropiado para Forex.

El SAR parabólico tiene varias ventajas, la primera de las cuales es que ofrece una parada en el cierre de hoy (o el cierre para cualquier período que esté usando). Debido a que no sabes lo siguiente abierto, puede ser útil tener una parada todo envuelto con un arco antes de la próxima sesión comienza. Puedes usar el parabólico SAR como tu propia parada hasta que tengas más información basada en datos nuevos.

La otra característica útil del SAR parabólico es que le advierte que recuerde que las tendencias pueden ser de muy corta duración. Si bien el SAR parabólico es un indicador rezagado, tiene una capacidad orientada hacia el futuro en la medida en que es intolerante a los retrocesos y generará una inversión cuando pueda pensar que el movimiento está en curso. El movimiento puede estar en marcha, pero el SAR parabólico tiene una suposición filosófica de que sólo un movimiento que continúa superando la última lectura de SAR es digno de su tiempo y capital.

Otra característica interesante del SAR parabólico es que cuando dibujas el soporte y la resistencia a mano, a menudo se alinean con los puntos del SAR.

SAR parabólico complementado con una línea de resistencia dibujada a mano

El problema, por supuesto, es que SAR parabólico funciona mejor en los mercados de tendencias y va a generar un montón de whipsaws en un rango de comercio o de alta volatilidad (agitado) del mercado. Y lo qué es range-trading o no depende del cuadro de tiempo que utilices. Un conjunto ordenado de barras de precios en un gráfico diario puede ser una pesadilla en forma de agitación en el gráfico de 15 minutos o 60 minutos.

Por desgracia, si desea ver los precios en múltiples períodos de tiempo, obtendrá puntos SAR parabólicos muy diferentes. Los precios que se muestran en los dos gráficos anteriores están en el mismo gráfico horario. Ahora mire los mismos precios en el gráfico de 4 horas a continuación. En este período de tiempo, el SAR parabólico aún no se ha rendido en su moivimiento y debería permanecer en la misma tendencia mucho tiempo. Este gráfico de 4 horas también incluye la banda de Bollinger. Como observamos en la lección sobre bandas de Bollinger, en Forex, una ruptura de la banda de Bollinger a menudo —muy a menudo — es seguido por un retroceso. Ahora tiene un rompecabezas que resolver. Cada hora, la parabólica le permite detenerse y dar marcha atrás. En el gráfico diario, el SAR parabólico le obliga a permanecer en la posición larga y, además, tiene una razón para poner el retroceso en contexto; esa altura por encima de la banda B les decía a los alcistas que habían ido demasiado lejos y demasiado rápido.

SAR parabólico con un precio que supera el tope de las bandas Bollinger (señaladas con círculo)

El SAR parabólico al que elija obedecer depende de usted, por supuesto, pero en este caso, la versión de 4 horas parece ser la correcta. Consulte el siguiente cuadro: la misma serie de precios en el gráfico horario pero con una perspectiva a más largo plazo. La moneda continuó formando una serie de máximos y mínimos más altos, o una tendencia alcista. Todavía no sabemos qué tan profundo será el retroceso, pero definitivamente es un retroceso desde el máximo extremo. Pero si bien el gráfico horario confirma que el SAR parabólico de 4 horas era correcto, ofrece un conjunto completamente nuevo de puntos SAR parabólicos, al menos una serie de ellos simplemente incorrecta.

El SAR parabólico se equivoca

Wilder estaba tratando de idear un sistema de trading todo en uno que generaría señales de entrada y salida en un solo indicador. Y tú podrías utilizar el SAR parabólico como un sistema de trading independiente, pero que funcionaría mejor en un plazo más largo, al menos diariamente, y que funcionaría mejor aún con la adición de otros indicadores.

El SAR parabólico funciona bien generando pocos whipsaws en cada período de tiempo, pero genera menos whipsaws en plazos más largos, como el de 360 minutos y el diario. Pero debido a la forma en que se calcula, nunca funciona bien en múltiples marcos de tiempo. Comparando SARs parabólicos a través de múltiples marcos de tiempo siempre será confuso. Un truco consiste en utilizar la periodicidad para su SAR parabólico que es un nivel abajo de su periodicidad de negociación. Si cambia en el plazo de 240 minutos, utilice los 360 minutos para su SAR parabólico. Esto le ayudará a evitar los "whipsaws" en los pullbacks normales.