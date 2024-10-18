Форекс — рынок иностранной валюты (валюты или FOREX, или FX) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Его ежедневный объем составляет более 9,6 трлн долларов США. Торговля на этом рынке предполагает покупку и продажу мировых валют, получение прибыли от курсовой разницы. Торговля на валютном рынке может принести большую прибыль, но также является очень рискованным предприятием.

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