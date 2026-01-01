¿Por qué los brokers de Forex pagan o cobran un interés por la noche?

Con la mayoría de los brokers de Forex, cuando deja una posición abierta durante la noche, incurrirá en un Swap o intereses por ello. Este puede ser positivo (gana dinero) o negativo (pierde dinero). Ese pago normalmente es muy pequeño y la mayoría de los traders principiantes simplemente no le prestan atención, dado que su ganancia o pérdida de la posición es mucho mayor que este interés por renovación del contrato. ¿Pero por qué los brokers pagan o cobran este interés de la noche o swap? ¿Y por qué algunos brokers promocionan cuentas sin interés?

El origen de este interés por tener abiertas posiciones durante la noche está en el hecho de que en el mercado minorista de Forex no hay una entrega física de las divisas. Si compra 100.000 euros con su margen apalancado de 1100 dólares, el broker no transferirá esos 100.000 euros a su cuenta bancaria. Pero usted ha pagado 110.000 dólares por esos euros, incluso si se los pidió prestados a su broker. Por eso, si el broker no le hace una entrega física de la moneda, técnicamente la tiene prestada de usted. En el ejemplo arriba mencionado, usted pide prestados 110.000 dólares de su broker y el broker pide prestados 100.000 euros de usted. Y donde hay deuda y préstamo, hay tasas de interés. Las tasas de interés para préstamos interbancarios durante la noche (y eso es lo que hace cuando opera con apalancamiento) están determinadas por los bancos centrales. Por ejemplo, el precio que paga por pedir prestados los dólares de su broker es controlado por el Sistema de la Reserva Federal, mientras que el tipo de interés que le paga el broker por pedir esos euros prestados de usted se establece por el Banco Central Europeo. La diferencia entre esos dos precios es el tipo de interés nocturno o swap.

Veamos cómo se calcula esta tasa de interés. Usted compra 1 lote estándar (100.000 unidades) del EUR/USD con una cuenta en dólares y un apalancamiento de 1:100. El tipo actual de la Fed es del 0.75% y el tipo actual del BCE es del 0%:

Usted usa 1100 dólares como margen. Usted pide prestados 110.000 dólares de su broker de Forex. Compra 110.000 euros con el dinero prestado. Presta 100.000 euros a su broker (porque no hará una entrega física del dinero en ningún caso). Debe pagar un 0.75% anual o un 0.00208% diario sobre sus 110.000 dólares prestados. Su broker de Forex tiene que pagar un 0% por los 100.000 euros que le prestó usted. Al final, el broker debe cobrar la diferencia entre 0 euros y 2.29 dólares por cada nuevo día que su posición siga abierta. Este es su swap negativo o interés nocturno.

¿Qué sucedería si, en vez de comprar ese lote estándar del EUR/USD, lo vendiese? Usted cobraría esa diferencia de su broker.

El problema es que en realidad los brokers no pagan o cobran las cantidades exactas por los intereses nocturnos. Ellos minimizan el swap cuando tienen que pagar y lo maximizan cuando tiene que pagar usted. De esa forma, intentan evitar los riesgos. Pero eso realmente no es muy justo.

¿Por qué algunos de los brokers afirman que no pagan o cobran intereses de la noche? Porque el interés se considera inapropiado en una de las religiones más populares del mundo: el Islam. Algunos brokers de Forex ofrecen cuentas sin intereses bajo demanda y cobran una comisión fija por operación para compesar sus pérdidas basadas en el interés. Algunos brokers sólo ofrecen cuentas sin intereses y normalmente no cobran ninguna comisión en ese caso.

¿Cómo puede beneficiarse de estos intereses de la noche? En primer lugar, puede usarlos para el carry trade. Cuando siente que el par de divisas con la mayor diferencia positiva en el tipo de interés va a mantenerse estable o moverse a su favor durante un largo período de tiempo, puede usar el apalancamiento del broker para recibir unos instereses ridículamente altos sólo por el swap. Otra forma es abrir una cuenta con 2 brokers: una que ofrece una política sin interés y otra con un broker de Forex común. De esta forma puede cubrir su posición con un diferencial de tipos de interés positivo con una posición sin interés en otro broker. En este caso, no sólo no se preocupará por el movimiento del mercado, sino que al mismo tiempo tendrá la ventaja del interés de la noche positivo. Se llama arbitraje del swap y normalmente se considera ilegal por los brokers sin swaps, por lo que no recomiendo usarlo.