Почему взимается или начисляется плата за перенос сделки?

Большинство Форекс-брокеров взимают или выплачивают так называемый «своп» или процент при переносе сделки на следующие сутки. Сумма эта, как правило, очень велика, и большинство новичков на нее просто не обращают внимания, поскольку на прибыли и убытки она несильно влияет. Однако давайте разберемся, зачем вообще этот своп взимается или выплачивается и чем так привлекательны счета без свопа?

Своп возник потому, что физической поставки актива при частной торговле на Форексе нет. Действительно: если трейдер покупает, скажем, 100 000 евро, при этом маржа составляет лишь 1100 долларов, брокер не будет переводить 100 000 евро на счет трейдеру. Однако за эти евро трейдер уже заплатил 110 000 долларов, пусть даже и взяв эти деньги у брокера взаймы. А теперь получается, что брокер перезанимает эти деньги у трейдера, поскольку поставки товара нет. Итак, выходит, что трейдер взял у брокера 110 000 долларов, а брокер забрал уже 100 000 евро. Есть заем, есть задолженность — следовательно, есть и проценты. Процент в данном случае используется суточный межбанковский, и он устанавливается центробанком. Так, процент за доллары, который трейдер взял у брокера, определяется Федеральной резервной системой, процент за евро, которые взял брокер, — Европейским центробанком. Итоговым процентом свопа будет разность двух ставок.

Что ж, давайте посчитаем. Мы взяли 100 000 единиц (один стандартный лот) пары EUR/USD, счет у нас долларовый, кредитное плечо 1:100. Текущая ставка ФРС составляет 0,75%, ЕЦБ — 0%.

Сумма маржи, которую мы внесли, равна 1100 долларам. У брокера мы взяли 110 000 долларов. Далее мы купили на наш заем 100 000 евро. Далее мы даем взаймы 100 000 евро брокеру (помним, физической поставки нет). На занятые у брокера 110 000 долларов нам нужно выплатить 0,75% годовых, что в сутки составит 0,00208%. Брокер не платит вам ничего, поскольку по евро ставка 0%. Теперь за каждые сутки мы будем платить 2,29$-0€, т.е 2 доллара 29 центов. Вот он, отрицательный своп.

А может быть положительный? Конечно. Если бы мы не купили, а продали EUR/USD, то тут бы уже платили не мы, а, напротив, нам бы платил брокер.

Проблема тут, однако, в том, что ровно столько, сколько положено, брокер не платит и не взимает: платит он всегда минимум, а взимает, конечно, максимум. Так брокеры управляют рисками, хотя, конечно, это не очень честно.

Итак, откуда у некоторых брокеров возникают счета без свопа? Дело в том, что любой заем под процент запрещен в одной из мировых религий — исламе. Именно для клиентов, исповедующих ислам, брокеры делают счета без процентов и вместо этого взимают комиссию. Есть и такие, которые просто дают возможность торговать без свопа и ничего взамен не взимают.

Можно ли как-то обратить своп в свою пользу? Можно — например, используя керри-трейд, т.е. торговать валютой парой, где разница между процентной ставкой значительна и достаточно стабильна. Можно также открыть счета у двух брокеров: в одном — счет без свопа, а в другом — обычный счет, и дальше хеджировать сделку по выгодному проценту у другого брокера. В этом случае движения валютных курсов не будут вам помехой, а свой положительный процент вы все же получите. Однако имейте в виду, что подобная стратегия (своповый арбитраж) многими брокерами считается незаконной, так что если и решите ею пользоваться, то будьте особенно осторожны.