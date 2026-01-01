﻿外汇经纪商为何要支付或收取隔夜利息？

如果您在外汇经纪商处将某种货币对头寸持仓过夜，您大多数情况下会收到一笔掉期费用或需要支付一笔利息。它可能是正值（您获得利息），也可能是负值（您支付利息）。这笔费用的金额通常非常小，且大多数新手交易者根本不关注它，因为他们从交易获得的直接利润或亏损比这笔展期利息多很多。但经纪商为何要支付或收取这笔隔夜利息或掉期费用呢？有些经纪商为何要推广无息账户呢？

隔夜利息的产生原因在于，零售外汇市场中没有货币的实物交割。如果您用加杠杆的 $1，100 保证金买入 €100，000，经纪商不会将这 €100，000 转入您的银行账户。但您已经为这些欧元支付了 $110，000，即便这些资金是从经纪商处借来的。因此，如果外汇经纪商并未将货币交给您，则它从严格意义上是借您的货币。在上述示例中，您向经纪商借 $110，000，而经纪商向您借 €100，000。既然您有债务和借款，您就有相应的利率。银行同业贷款隔夜利率（您利用杠杆进行外汇交易时也需要贷款）由央行设定。例如，您因为向经纪商借美元而支付的利率由美联储系统决定，而经纪商因为向您借欧元而支付的利率由欧洲央行设定。这两种利率之间的差值即最终的隔夜利率或掉期利率。

接下来，我们来关注该利率的计算。假设您用美元账户以 1:100 的杠杆买入一标准手（100，000 单位） EUR/USD。当前的美联储利率为 0.75%、欧洲央行利率为 0%：

您用 $1，100 作为保证金。 然后，您向外汇经纪商借 $110，000。 您用借来的资金买入 €100，000。 您将 €100，000 借给经纪商（因为它不会将货币给您）。 您需要为您借入的 $110，000 每年支付 0.75% 或每日支付 0.00208%。 您的外汇经纪商需要为它向您借的 €100，000 支付 0%。 最后，经纪商需要收取每日未结头寸 €0 与 $2.29 之间的差价。这是您的负掉期或隔夜利息。

如果您并未买入一标准手 EUR/USD，而是做空，情况会是什么样呢？该差值将由经纪商支付给您。

问题在于，经纪商并未严格按照实际金额支付或收取隔夜利息。当掉期费用由他们支付时，他们将其最小化；当掉期费用由您支付时，他们将其最大化。他们试图通过这种方式来规避风险。但显然，这不公平。

为什么有些经纪商声称他们不支付或不收取隔夜利息呢？因为世界上最主流的宗教之一——伊斯兰教认为利息是不合理的。有些外汇经纪商按需提供无息账户并针对每笔交易收取固定点差以弥补其基于利息的损失。有些经纪商仅提供无息账户，并且通常不会收取任何佣金。

您该如何通过隔夜利息获取收益呢？首先，您可以用它进行套息交易。如果您认为具有大幅正利率差值的货币对将长期保持稳定或沿着利好方向变化，您可以通过经纪商的杠杆从掉期中获取相当高的利率收益。另一种方式是找两家经纪商开立账户——一家提供无息政策，另一家为普通外汇经纪商。通过这种方式，您可以用另一家经纪商的无息头寸来对冲您的正利率差值头寸。在这种情况下，您不会受到市场行为的干扰；同时，您还将通过正隔夜利息获得收益。这种方法被称为掉期套利，而且通常被无掉期经纪商认为是非法操作，因此我不建议您采用这种方法。