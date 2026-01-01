Las líneas soporte y resistencia de tendencia son útiles para medir la localización del precio actual dentro de una gama de precios posibles y para colocar los stops y los objetivos. Puedes dibujar una línea de soporte y ver si la línea de resistencia que la acompaña es paralela, o fuerza a la línea de resistencia a ser paralela, incluso aunque rompa en unos picos atípicos. El canal clásico de tendencia está formado, por lo tanto, por líneas paralelas que representan el soporte y la resistencia.

El problema con un canal diseñado a través de unas líneas paralelas de soporte y resistencia es que tienden a no durar demasiado. Los precios, sencillamente, no se mueven de una forma tan ordenada mucho tiempo. Y peor: si el canal es muy estrello, se romperá muy fácilmente. El propósito de una ruptura es señalar el final de un movimiento, pero la ruptura de un canal estrecho puede ser una aberración casual. Si el canal es ancho puedes estar, así, seguro de que la ruptura es auténtica, pero al mismo tiempo tu stop y objetivo establecidos por las mismas líneas podrán no ser apropiadas para tu apetito personal por el riesgo.

El canal linreg

Una manera más efectiva de dibujar un canal es centrándolo en una línea de regresión lineal. La técnica para hacerlo es añadiendo el valor numérico de dos errores estándar al linreg para formar la parte superior del canal y sustrayéndolos para formar la parte inferior. Éste es, exactamente, el mismo proceso utilizado al formar una banda de Bollinger añadiendo y sustrayendo desviaciones estándares relativas al promedio de movimiento de 20 períodos. ¿Cuál es la diferencia entre un error estándar (EE) y una desviación estándar (DE)?

Realmente, no necesitas conocer los conceptos estadísticos exactos para utilizar estos dos conceptos, pero, en cualquier caso, aquí te los dejamos. La desviación estándar es una medida de dispersión alejada del medio, como el movimiento promedio en el ejemplo de las bandas de Bollinger. La DE (desviación estándar) mide la variabilidad o volatilidad. Comienzas tomando la diferencia entre un precio y el promedio de precios de un período, cuadrando la diferencia, dividiéndola por el número de períodos y sacando la raíz cuadrada. ¿Contento de haber preguntado?

El error estándar, por su parte, mide cuán cerca de la línea de regresión linear oscilan los precios. Cuanto más cercanos a la línea de regresión linear estén los precios, menor será la variabilidad de la línea de regresión linear y más fuerte la tendencia. Si tienes un precio que está muy alejado de la línea, un valor atípico de verdad, el EE será un número alto. Los números alto son ruido. Si el precio está de forma correcta en la línea de regresión linear, el EE será cero y, por lo tanto, el precio estará "marcando tendencia". La siguiente figura muestra un ejemplo de gráfica. En la práctica, tú nunca desarrollarías una desviación estándar (en azul) o un error estándar (en rojo) de esta manera, pero la gráfica muestra que la desviación estándar tiene picos y valles mucho más grandes al medir la variación desde un promedio (en este caso, de 10 días). El error estándar rojo es puntiagudo y significa que las variaciones, aunque sean extremas y provoquen mucho ruido, no son tan poco normales.

Líneas de desviación estándar y error estándar en la misma gráfica

Los canales de regresión lineal sufren la misma limitación que la regresión lineal: tienes que comenzar y finalizar la línea por ti mismo, un ejercicio siempre subjetivo. Una buena norma es comenzar y finalizar en un máximo o mínimo obvio, extendiendo las líneas artificialmente para proyectar donde el soporte y la resistencia caerán si la tendencia continúa con la misma velocidad y subida.

El canal linreg en la siguiente gráfica se dibujó comenzando en el mínimo más bajo y terminando en el máximo más alto. De inmediato, puede ver que durante este período de tiempo, el precio rompió las líneas del canal de manera ocasional (en dos ocasiones), pero el canal muestra con precisión el flujo y reflujo de los precios. Tenga en cuenta que durante estos cuatro meses, el precio parece oscilar entre la parte superior y la parte inferior del canal. Al final de las barras de precios, debería tener la idea de que, si bien los últimos precios se dirigen al fondo del canal, el movimiento general es alcista. Si el precio continúa hasta el fondo, acaba de identificar el punto de entrada ideal para una posición larga. También conoce su parada: cierto número de puntos por debajo del fondo del canal. Y su objetivo: la parte superior del canal. Como mínimo, espera que el precio vuelva al centro de la regresión lineal.

El canal de regresión lineal encierra el precio.

Eso sí, ten un poco de cautela: el precio no siempre tocará claramente la parte superior y, obedientemente, dará la vuelta para tocar el fondo. El último máximo en esta gráfica no tocó el punto superior antes de sufrir una reversión bajista. El canal de regresión linear es un elemento precioso que te muestra cierta perspectiva cuando puedes no saber lo qué está ocurriendo, y puede ofrecer también normas de trading, también, en términos de entradas y salidas, siempre y cuando estés invirtiendo en un cuadro de tiempo largo. Por cuestiones de inmediata practicidad, querrás salir de una posición larga cuando la divisa se esté desandando parte de las ganancias. Puedes prepararte para ello añadiendo lectores de barras (fallo de igualar los mayores máximos durante tres días seguidos) u otro tipo de indicadores.

El siguiente gráfico superpone dos líneas de soporte rojas sobre el gráfico de canales. La primera línea de soporte (S1) comienza en el mínimo más bajo reciente y le haría salir después de que la corrección ya haya progresado durante dos días. La segunda línea de soporte, más corta (S2), le permite salir en el mismo día de la ruptura. Otro indicador útil para este conjunto de condiciones es el índice de fuerza relativa (RSI). La línea vertical marca el lugar donde el indicador RSI en la ventana inferior indica que el movimiento ascendente se está desvaneciendo, y que usted debe pensar en una salida (cinco días antes del día de ruptura a la baja).

Relación entre canal de regresión, líneas de soporte y RSI

Calidad fractal

Como ya debería saber, los precios de Forex exhiben una calidad fractal: no se puede saber en qué período de tiempo se dibuja un gráfico, a menos que esté etiquetado. Un gráfico horario se parecerá a un gráfico diario porque el comportamiento de los traders tiende a ser el mismo en cada período de tiempo. Consulte el siguiente gráfico para conocer los canales de regresión lineal en el gráfico horario. El canal descendente se dibuja desde el máximo más alto hasta el mínimo más bajo, mientras que el canal ascendente se dibuja desde el mínimo más bajo hasta el último movimiento de precio y se proyecta desde allí. Tenga en cuenta que tuvimos varias rupturas alcistas en el movimiento de tendencia bajista, mientras que el fondo del canal se tocó solo una vez. Después de que los precios superaron el canal descendente, fue una buena idea dibujar un nuevo canal ascendente. Los precios se estaban moviendo claramente dentro del nuevo canal, y parece una buena idea comprar en un retroceso hasta el fondo del canal, a menos que sea seguido por una ruptura a la baja. Al igual que con los canales linreg en los gráficos diarios, puedes usar las líneas del canal para establecer stops y objetivos, aunque siempre es una buena idea aplicar también algunos otros indicadores.

Canal de regresión lineal en gráfica H1