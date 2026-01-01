La estructura de velas japonesas tiene una ventaja tremenda sobre la barra convencional. Una barra regular es sólo una línea vertical, mientras que la vela tiene un “cuerpo real,” rectangular, lo que la hace literalmente más grande. Cuando el cierre es más alto que la apertura, el cuerpo real es blanco. Cuando el cierre es más bajo que la apertura, el cuerpo real es negro. Una serie de cuerpos de todo color tienen un impacto visual inmediato.

Una barra de candelabro hace hincapié en la apertura y el cierre en lugar de en lo alto y lo bajo, al igual que en las barras regulares. La vela consta de un rectángulo llamado cuerpo real. El máximo y el mínimo están representados por líneas verticales que se proyectan desde la parte superior e inferior del cuerpo real. A éstas se las conoce como sombras, aunque también podrás ver otros nombres, como mecha (la de la vela) o cola.

La parte superior del cuerpo real es la apertura o el cierre, y sabrás inmediatamente si el sentimiento es positivo o negativo porque si el cuerpo real es blanco, el cierre estará por encima de la apertura. Una vela negra significa que el cierre era más bajo que la apertura. Cuando veas una serie de velas blancas, sabrás que esto significa que el cierre es consistentemente más alto que la apertura e, igualmente, una serie de barras negras implica un sentimiento negativo continuo.

Como se indicó en la lección sobre la gráfica de velas, también puede ver las barras de color verde y rojo, o alguna otra combinación de colores. Algunos escritores llaman al candelabro blanco "hueco" y al candelabro negro "lleno".

Como se puede ver en las dos figuras que se muestran a continuación, una vela negra y una blanca son idénticas en todos los sentidos, salvo en que la apertura y el cierre están invertidos:

Vela negra (bajista) 1 — Apertura; 2 — Cierre; 3 — Sombra superior; 4 — Cuerpo real; 5 — Sombra inferior.

Vela blanca (alcista) 1 — Cierre; 2 — Apertura; 3 — Sombra superior; 4 — Cuerpo Real; 5 — Sombra inferior.

El tamaño importa

Cuanto mayor sea el cuerpo real, mayor será la presión de compra o venta. Una vela corta significa que no está habiendo mucha acción. Un pequeño cuerpo real implica una falta de convicción direccional por parte de los traders. Una vela conocida como doji tiene la apertura y el cierre casi a la misma altura, lo que viene a demostrar la indecisión del mercado.

La longitud de las sombras también puede importar. La sombra superior refleja el máximo del período y la sombra inferior el mínimo. Las sombras cortas muestran que la acción comercial se mantuvo entre la apertura y el cierre. La ausencia de cualquier sombra superior significa que el precio se cerró en el máximo, y eso siempre significa un fuerte sentimiento alcista y, probablemente, una barra que probablemente vaya a ser grande. Del mismo modo, la ausencia de cualquier sombra inferior significa que el precio ha cerrado en el mínimo, algo que apunta hacia una apertura más baja y un mínimo también más bajo.

Una sombra superior larga significa que los toros intentaron crear un rally, pero que han fallado en su intento. La moneda cerró bien por debajo del máximo. Del mismo modo, una vela con una sombra inferior muestra que los osos fallaron. Tuvieron un nivel más bajo pero no lograron que la moneda se cerrara allí. Las sombras largas son especialmente útiles en Forex, exactamente por esta razón, para mostrar de qué lado, por así decirlo, está perdiendo.

La siguiente gráfica muestra una "pelea" entre los alcistas y los bajistas. Primero, vemos una larga sombra superior y una larga sombra inferior en una vela negra. Esto sugiere una batalla entre alcistas y bajistas, que finalmente se resolvió a favor de los bajistas. Después de una fuerte liquidación, la tendencia bajista se detuvo y apareció una vela con una larga sombra inferior. Esta insinúa que el poder vendedor de los bajistas está agotado. La vela todavía está negra (el cierre está debajo de la abertura), pero el movimiento se va a detener. Si hubiera sido vendedor en este movimiento, es posible que desease salir aquí. Tenga en cuenta que la larga sombra inferior no significa necesariamente que la tendencia bajista haya terminado. Puede reanudarse después de la pausa (o retroceder al alza). La larga sombra inferior no nos dice lo que viene después, solo que esta serie en particular está terminando. Después de vagar durante unas horas, los precios subieron de manera decidida. Sin embargo, la vela con una larga sombra superior sugiere que el poder de los alcistas es limitado. Tenga en cuenta que la vela todavía era blanca, lo que sugiere un sesgo alcista. De hecho, la siguiente vela también era blanca. Pero los precios han estado luchando por subir desde que apareció la vela con una larga sombra superior.