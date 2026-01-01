Линии поддержки и сопротивления эффективны как для определения вероятного ценового диапазона, так и для расстановки стопов и тейк-профитов. Линии поддержки и сопротивления размещаются параллельно (даже если цена несколько выбивается за их пределы), и именно такой диапазон между параллельными линиями считается классическим ценовым каналом.

Проблема заключается в том, что такие каналы обычно недолговечны, цена не может постоянно находиться в узком диапазоне. При этом, чем уже канал, тем легче он пробивается. Как правило, пробой случается тогда, когда текущее движение цены теряет свою силу, однако в случае с узким каналом этот пробой может быть случайным. Если канал широкий, то здесь ложных пробоев, скорее всего, не будет, но стопы и профиты в таком канале не всегда будут соответствовать приемлемому уровню риска.

Линейный регрессионный канал

Лучший способ установить канал – построить его на линейной регрессии. В этом случае к линейной регрессии добавляются числовые значения двух среднеквадратических ошибок для формирования верхней границы канала. Для построения нижней границы эти значения отнимаются. В общем, это тот же процесс, что и с полосами Боллинджера, где среднеквадратическое отклонение отнимается или прибавляется с скользящей средней с периодом 20. В чем же тогда различие между среднеквадратическим отклонением и среднеквадратической ошибкой?

Для того, чтобы пользоваться этими значениями, вовсе не нужно знать, как они рассчитываются и что это вообще такое, но давайте разберемся. Среднеквадратическое отклонение является мерой вариативности относительно среднего (например, той же скользящей средней в полосах Боллинджера). Рассчитывается она так: берется разность цены и среднего значения цены за период, возводится в квадрат, делится на число периодов, после чего извлекается квадратный корень. Ну что, интересно?

Среднеквадратическая ошибка же измеряет то, насколько близка цена к регрессионной линии. Чем цена ближе, тем меньше вариативность и, соответственно, сильнее тренд. В случае если цена находится далеко от линии, значение среднеквадратической ошибки становится высоким. Такие высокие значения называют шумом. Если же цена находится прямо на регрессионной линии, то значение среднеквадратической ошибки рано нулю. В таких случаях говорят «цена в тренде». Ниже представлен график, на котором обозначены обе эти величины. На практике ни среднеквадратическое отклонение (синяя линия), ни среднеквадратическая ошибка (красная) так не отображаются. Но все равно обратим внимание на то, что у отклонения гораздо больше пиков и падений, т. к. оно измеряет вариативность относительно среднего. У среднеквадратической ошибки таких пиков нет, и это означает, что вариативность, при всем «шуме» и крайних значениях, не такая сильная.

Линии среднеквадратического отклонения и среднеквадратической ошибки на одном графике

Проблема линейного регрессионного канала заключается в том же, в чем и проблема самой линейной регрессии: строить линию приходится самостоятельно, а это всегда субъективно. По правилам следует начинать и завершать линию на явных максимумах или минимумах, по принципу поддержки и сопротивления.

Показанный на следующем графике линейный регрессионный канал построен от самого низкого минимума к наиболее высокому максимуму. Сразу можно заметить, что за взятый на графике период цена пару раз случайно пробила канал, однако в остальном канал четко отображает реальный ценовой диапазон. За четыре месяца цена двигалась циклично, сверху вниз и обратно. В конце графика видно, что несколько последних свечей тяготеют книзу, однако общее направление – вверх. Если бы цена дошла до самого низа, это была бы идеальная точка входа. Также понятно, где ставить стоп – на несколько пунктов ниже границы канала, а также тейк-профит – на верхней границе.

Линейный регрессионный канал, внутри которого находится цена

Однако имейте в виду: цена далеко не всегда будет, аккуратно коснувшись верхней границы канала, послушно идти к нижней. Как видите, последний максимум на графике не дошел до самого верха, и цена развернулась. Регрессионный канал отлично обрисовывает общую ситуацию и может служить для определения точек входа и выхода, но только на длительных таймфреймах. И в любом случае, если цена начинает возвращаться в «неправильную» сторону, следует сразу же закрыть сделку из практических соображений. В этом вам также могут помочь некоторые технические индикаторы.

Ниже представлен график, где на канал наложены две красные линии поддержки. Первая линия поддержки (S1) идет от недавнего наиболее низкого минимума. По этой линии вы бы вышли из сделки тогда, когда коррекция продолжалась бы уже два дня. Вторая линия поддержки (S2) приводит к дню, когда случился пробой. В таких условиях также есть смысл пользоваться индикатором RSI (индекс относительной силы). Вертикальной линией на графике отмечено место, где индикатор RSI намекает на то, что восходящий тренд «выдохся» и пора выходить из сделки – причем этот сигнал подается за 5 дней до пробоя.

Линейный регрессионный канал, линии поддержки и RSI

Фрактальность

Как вам уже должно быть известно, ценам на Форекс присуща фрактальность, поэтому, увидев график впервые, по нему не определить, на какой таймфрейм он установлен. Часовой график очень похож на дневной, поскольку трейдеры ведут себя практически одинаково на любых таймфреймах. Следующий график с регрессионным каналом, который вы видите, – часовой. Нисходящий канал строился от самого высокого максимума до самого низкого минимума, тогда как восходящий канал строился от самого низкого минимума до последнего движения цены и спроецирован оттуда. Обратите внимание, что во время нисходящего тренда у нас было несколько прорывов вверх, в то время как нижняя часть канала была затронута только один раз. После того как цены прорвались выше нисходящего канала, хорошей идеей было построить новый восходящий канал. Как видно на графике, цены плавно двигались в пределах нового канала, и кажется хорошей идеей покупать на откате к нижней границе канала, если только за ним не последует прорыв вниз. Как и в случае с регрессионными каналами на дневных графиках, здесь можно использовать границы канала для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, хотя проконсультироваться перед этим с индикаторами тоже не помешает.

Линейный регрессионный канал на часовом графике