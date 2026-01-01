支撑和阻力趋势线可用于判定当前价格在一系列可能价格范围内所处的位置，以及设置止损位和目标位。您可以画一条支撑线，然后查看相应阻力线是否与之平行，或者强迫阻力线与之平行，即使它突破了一些极端的异常值。因此，经典趋势通道由代表支撑位和阻力位的平行线形成。

问题在于，由平行支撑线与阻力线组成的通道往往不会持续太久。价格走势根本不会长期以这样有序的方式进行。更糟糕的是，如果通道非常狭窄，它很容易破碎。通道突破的目的在于示意走势结束，但若是通道狭窄，该突破很可能只是一次随机异常行为。若通道较宽，您可以确信突破真实存在，同样，通过这些线设置的止损位和目标位可能不适合您的个人风险偏好。

线性回归通道

绘制通道的更好方法是将它置于线性回归直线的中央。这样做的技巧是将两个标准误差的数值添加到线性回归以形成通道顶部，并将它们从线性回归减掉以形成通道底部。这一过程与布林线的计算过程相同：对 20 周期移动平均线加减标准差。标准误差与标准差的区别是什么呢？

您无需了解确切的统计概念也能使用这两种方法，但我们还是做一些相关介绍。标准差是指离开平均值的分散程度，例如布林线计算过程中的平均值。标准差衡量变异性或波动性。您首先要得出价格与时段平均价之间的差值，计算差值的平方，除以周期数，然后取平方根。提到这个问题不也很好吗？

相反，标准误差衡量价格与线性回归直线的接近程度。价格越接近线性回归直线，离开回归直线的变异性越小，同时趋势越强。若价格是与回归直线相距很远的异常值，则标准误差的数值较高。这些高数值被称为噪音。若价格正好位于回归直线上，标准误差为零，则价格正“位于趋势中”。下图为示例图表。实际上，您绝不会以这种方式显示标准差（蓝色）或标准误差（红色），但该图表显示，标准差的峰值和谷值更大，因为它衡量离开平均值的变异性（本例中为 10 天）。红色标准误差的峰值更小，意味着变化并不是很反常，虽然有时会出现表示噪音的极端值。

同一张图表上的标准差线与标准误差线

线性回归通道受到与线性回归相同的限制——您必须自己设置起点和终点，这始终是主观操作。一条好法则是，在明显的高位或低位设置起点和终点，若趋势继续保持相同的坡度和走势，则手动延长线条，以突出显示支撑位和阻力位所在的位置。

下方图表中的线性回归通道始于最低点，止于最高点。交易者立刻会发现，在该时段内价格偶尔突破通道线（两次），但该通道准确显示出价格涨落。注意，在这 4 个月内，价格似乎在通道顶部与底部之间循环徘徊。在价格烛台末尾，交易者者应当知道虽然最后几个价格指向通道底部，但总体走势是上升的。如果价格继续跌至谷底，交易者就找到了理想的做多进场点。此外，交易者还清楚了自己的止损点（低于通道底部若干点数）和目标点（通道顶部）。至少可以预期价格回到线性回归中央。

线性回归通道包围了价格

不过，须注意：价格不会总是有序地到达顶部并顺从地掉头向下触底。本图中，最后的高位在掉头向下之前并未到达顶部。线性回归通道颇具美感，可在您不了行情时提供一定的见解，而且它还可以提供关于入场和出场的交易规则，但这只适用于您交易较长的时间周期时。为了快速上手，当货币回撤一部分收益时，您希望退出多头头寸。您可以通过添加棒形图读数（无法匹配三天的最高价）或其它指标来做准备。

下方图表在通道图上增添了两条红色支撑线。第一条支撑线 (S1) 始于最近的最低点，提醒交易者应当在调整进行两天后退出。第二条支撑线 (S2) 较短，提醒交易者在突破当天退出。在该组条件下，另一个实用的指标是相对强弱指数 (RSI)。垂直线标出底部窗口中 RSI 指标暗示上升动能衰减，交易者应考虑退出的位置，该位置早于向下突破日 5 天。

回归通道、支撑线与 RSI 之间的关系

分形特质

现在交易者应当知道，外汇价格表现出分形性质。除非标出，否则无从得知绘制图表的具体时间框架。小时图与日线图看起来相似，因为每个时间框架内交易者行为往往是相同的。参见下一张图表，查看小时图上的线性回归通道。下降通道连接最高点与最低点，上升通道则连接最低点与最新价格波动，并从此处向后预测。注意，下降趋势过程中出现几次向上突破，但仅触及通道底部一次。当价格上穿下降通道后，不妨新画一个上升通道。价格在新通道内均匀移动，除非后续有一次向下突破，回调至通道底部时似乎是一个不错的买入时机。和日线图上的线性回归通道一样，尽管使用几个其他指标始终也是一个好办法，但交易者可以参照通道线设置止损点和目标点。

一小时图表中的线性回归通道