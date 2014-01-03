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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Milton Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера Milton Markets. Это — не официальный сайт Milton Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Milton Markets Limited
Запрещенные страны
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Зимбабве
Иран
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сент-Винсент и Гренадины
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония
Способы оплаты
Банковский перевод
bitwallet
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 40370
FSA (Сейшельские Острова), SD04
Языки сайта
Английский
Японский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Японский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Smart
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:10
Flex
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Stocks
1:10
Cryptocurrencies
1:10
Elite
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Stocks
1:10
История
- 2014-01-03Открыто
Отзывы
14 отзывов о Milton Markets представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.