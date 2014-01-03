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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Milton Markets
本页面是有关外汇经纪商Milton Markets的描述。它并非Milton Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 隔离账户
- 提供联营方案
- MAM
- 免费培训
- 电话交易
公司
Milton Markets Limited
禁止的國家
丹麦
伊朗
俄罗斯
保加利亚
克罗地亚
加拿大
匈牙利
卢旺达
卢森堡
圣文森特和格林纳丁斯
奥地利
希腊
德国
意大利
拉脱维亚
捷克
斯洛伐克
斯洛文尼亚
朝鲜民主主义人民共和国
比利时
法国
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爱尔兰
爱沙尼亚
瑞典
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
荷兰
葡萄牙
西班牙
辛巴威
马耳他
付款方式
电汇
bitwallet
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
JPY
日圓
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
监管
瓦努阿图金融服务委员会, 40370
FSA ( 塞舌尔), SD04
网站语言
英
日
支持语言
英
西班牙
日
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Smart
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:10
Flex
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Stocks
1:10
Cryptocurrencies
1:10
Elite
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Stocks
1:10
历史
- 2014-01-03已开放
評論
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