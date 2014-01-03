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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Milton Markets
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Milton Markets. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Milton Markets، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Milton Markets Limited
الدول المحظورة
ألمانيا
إسبانيا
إيطاليا
استونيا
البرتغال
الدنمارك
السويد
النمسا
ايرلندا
بلجيكا
بلغاريا
بولندا
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية التشيك
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
رواندا
روسيا الاتحادية
رومانيا
زيمبابوي
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سلوفاكيا
سلوفينيا
فرنسا
فنلندا
كرواتيا
كندا
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
مالطا
هنغاريا
هولندا
يونان
خيارات الدفع
تحويل بنكي
bitwallet
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
عملات الحساب
EUR
اليورو
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 40370
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD04
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
اليابانية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
اليابانية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Smart
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:10
Flex
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:100
تَأثِير
Forex
1:100
Stocks
1:10
Cryptocurrencies
1:10
Elite
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Stocks
1:10
السابق
- 2014-01-03تم افتتاحه
المراجعات
14 عدد التعليقات اض حول Milton Markets معروضة هنا. جميع المراجعات هي رأي مؤلفيها فقط ، ولا تستند بالضرورة إلى حقائق حقيقية.