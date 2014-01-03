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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Milton Markets
Esta página describe el bróker de Forex Milton Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Milton Markets Limited
Países prohibidos
Alemania
Austria
Bulgaria
Bélgica
Canadá
Corea del Norte
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Irán
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Ruanda
Rumania
Rusia
San Vicente y las Granadinas
Suecia
Zimbabue
Métodos de pago
Transferencia bancaria
bitwallet
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 40370
FSA (Seychelles), SD04
Idiomas del sitio web
Inglés
Japonés
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Japonés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Smart
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Stocks
1:10
Indexes
1:1000
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:10
Flex
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Stocks
1:10
Cryptocurrencies
1:10
Elite
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Stocks
1:10
Historia
- 2014-01-03Inaugurado
Reseñas
14 reseñas sobre Milton Markets se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.