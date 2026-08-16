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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: FxGlory
Данная страница описывает Форекс-брокера FxGlory. Это — не официальный сайт FxGlory, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
- Принимает трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- Управление счетами
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
FxGlory LTD
Запрещенные страны
Бангладеш
Иран
Италия
Китай
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Нигерия
Пакистан
Российская Федерация
Сирия
Судан
Способы оплаты
WebMoney
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
OKPAY
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней неактивности)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 90 дней неактивности)
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XRP/USD
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Teams
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
Для VIP-трейдеров
1. Персональный менеджер для владельцев реальных счетов. 2. Уменьшенный спред 0.5-1.5 пункта. 3. Специальные сигналы. 4. Начисление 9-25% годовых на остаток свободных средств. 5. Телефонный звонок в службу поддержки в любое время. 6. Некоторые методы обучения, которые клиенты могут потребовать от брокера. 7. Управление счетом с низкой комиссией для брокера.
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
Cryptocurrencies
1:5
PremiumОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
CFD
1:2000
Stocks
1:2000
Indexes
1:2000
Bonds
1:2000
Cryptocurrencies
1:5
VIPОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Metals
1:400
Cryptocurrencies
1:5