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Профиль брокера: FxGlory

Данная страница описывает Форекс-брокера FxGlory. Это — не официальный сайт FxGlory, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

FxGlory (fxglory.com)
  • Принимает трейдеров из США
  • Бонусы
  • Личный менеджер
  • Сегрегированные счета
  • VPS
  • Партнерская программа
  • Управление счетами
  • Бесплатное образование
  • Торговля по телефону
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Компании
FxGlory LTD
Основан в: 2011
Онлайн с: 2012
Рейтинг брокера
FxGlory
8.3 / 10
102 отзыва с рейтингом
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Запрещенные страны
Бангладеш
Бангладеш
Иран
Иран
Италия
Италия
Китай
Китай
Корейская Народно-Демократическая Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Куба
Нигерия
Нигерия
Пакистан
Пакистан
Российская Федерация
Российская Федерация
Сирия
Сирия
Судан
Судан
Способы оплаты
WebMoney
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
OKPAY
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней неактивности)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 90 дней неактивности)
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XRP/USD
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Teams
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
Для VIP-трейдеров
1. Персональный менеджер для владельцев реальных счетов. 2. Уменьшенный спред 0.5-1.5 пункта. 3. Специальные сигналы. 4. Начисление 9-25% годовых на остаток свободных средств. 5. Телефонный звонок в службу поддержки в любое время. 6. Некоторые методы обучения, которые клиенты могут потребовать от брокера. 7. Управление счетом с низкой комиссией для брокера.
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