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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: FxGlory
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس FxGlory. وهي ليست الموقع الرسمي لـ FxGlory، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
- يقبل متداولي الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
FxGlory LTD
الدول المحظورة
إيطاليا
الجمهورية العربية السورية
السودان
الصين
باكستان
بنغلاديش
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
كوبا
نيجيريا
خيارات الدفع
WebMoney
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
OKPAY
Litecoin
بتكوين
إيثريوم
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أياممن عدم النشاط)
MetaTrader 5 (محدود بـ 90 أياممن عدم النشاط)
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XRP/USD
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
Teams
نموذج الويب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
مجاني
لتجار كبار الشخصيات
1. مدير حساب شخصي لأصحاب الحسابات الحقيقة. 2. أسعار اسبريد مخفضة تتراوح ما بين 0.5 – 1.5. 3. توصيات خاصة. 4. تستحق فائدة سنوية ما بين 9- 25% على الهامش الحر. 5. المساعدة عبر الاتصال الهاتفي في أي وقت. 6. بعض الطرق التعليمية التي يطلبها العملاء من الوسيط. 7. حساب مدار بعمولات منخفضة للوسيط.
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
Cryptocurrencies
1:5
Premiumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
CFD
1:2000
Stocks
1:2000
Indexes
1:2000
Bonds
1:2000
Cryptocurrencies
1:5
VIPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Metals
1:400
Cryptocurrencies
1:5