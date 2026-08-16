1. مدير حساب شخصي لأصحاب الحسابات الحقيقة. 2. أسعار اسبريد مخفضة تتراوح ما بين 0.5 – 1.5. 3. توصيات خاصة. 4. تستحق فائدة سنوية ما بين 9- 25% على الهامش الحر. 5. المساعدة عبر الاتصال الهاتفي في أي وقت. 6. بعض الطرق التعليمية التي يطلبها العملاء من الوسيط. 7. حساب مدار بعمولات منخفضة للوسيط.