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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： FxGlory
本页面是有关外汇经纪商FxGlory的描述。它并非FxGlory官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
- 接受美国交易商
- 奖励
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- 提供联营方案
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公司
FxGlory LTD
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朝鲜民主主义人民共和国
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网站语言
英
阿拉伯
德
西班牙
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支持语言
英
阿拉伯
西班牙
法
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
Teams
Web窗体
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
免费
對於貴賓交易者
1. 真实账户持有人的个人经理。 2. 降低点差0.5-1.5个点之间。 3. 专用信号。 4. 可用保证金可获得9-25%的年利息。 5. 任何时间可通过电话寻找帮助。 6. 应客户向经济商请求的一些学习方法。 7. 为经纪商提供低佣金的管理账户。
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固定的
—
最大槓桿
Forex
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槓桿作用
Forex
1:2000
CFD
1:2000
Stocks
1:2000
Indexes
1:2000
Bonds
1:2000
Cryptocurrencies
1:5
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最低入金额5,000 $
點差，
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槓桿作用
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