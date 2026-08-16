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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: FxGlory
Esta página describe el bróker de Forex FxGlory. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
- Bonos
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
FxGlory LTD
Países prohibidos
Bangladés
China
Corea del Norte
Cuba
Irán
Italia
Nigeria
Pakistán
Rusia
Siria
Sudán
Métodos de pago
WebMoney
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
OKPAY
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días de inactividad)
MetaTrader 5 (Limitado con 90 días de inactividad)
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Español
Francés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Teams
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Gratis
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
Cryptocurrencies
1:5
PremiumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
CFD
1:2000
Stocks
1:2000
Indexes
1:2000
Bonds
1:2000
Cryptocurrencies
1:5
VIPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Metals
1:400
Cryptocurrencies
1:5