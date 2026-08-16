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Perfil de bróker: FxGlory

Esta página describe el bróker de Forex FxGlory. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.

FxGlory (fxglory.com)
  • Acepta comerciantes de los Estados Unidos
  • Bonos
  • Gestor personal
  • Cuentas segregadas
  • VPS
  • Programa de afiliación
  • Cuentas administradas
  • Educación gratis
  • Comerciar por teléfono
Visitar

Compañías
FxGlory LTD
Fundado en: 2011
En linea desde: 2012
Calificación del corredor
FxGlory
8.3 / 10
102 opiniones calificadas
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Países prohibidos
Bangladés
Bangladés
China
China
Corea del Norte
Corea del Norte
Cuba
Cuba
Irán
Irán
Italia
Italia
Nigeria
Nigeria
Pakistán
Pakistán
Rusia
Rusia
Siria
Siria
Sudán
Sudán
Métodos de pago
WebMoney
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
OKPAY
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días de inactividad)
MetaTrader 5 (Limitado con 90 días de inactividad)
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Español
Francés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Teams
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+3
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Gratis
Captura de pantalla del sitio web

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