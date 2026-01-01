Руководство для начинающих по индикатору "Осциллятор Чайкина" на Форекс

Если вам нужно быстро и надежно определить изменения в трендах, один из индикаторов, который может вам помочь, - это Осциллятор Чайкина.

В данном руководстве мы объясним, что представляет собой этот индикатор, как он рассчитывается и как вы можете использовать его в своей торговле на Форексе.

Что такое индикатор Осциллятор Чайкина?

Индикатор "Осциллятор Чайкина" применяет формулу MACD для оценки импульса другого индикатора под названием "Линия накопления/распределения" (Accumulation/Distribution Line, ADL).

Индикатор получил название в честь Марка Чайкина, своего создателя.

"Осциллятор Чайкина" определяет, где может сместиться импульс, и тем самым, дает вам знать, когда может произойти разворот.

Ключевой момент: индикатор "Осциллятор Чайкина" измеряет импульс другого индикатора, который называется "Линия накопления/распределения".

Как вычисляется индикатор "Осциллятор Чайкина"?

Расчет "Осциллятора Чайкина" может показаться достаточно сложным, поскольку сначала необходимо рассчитать Линию накопления/распределения (ADL).

Ниже приведены шаги для расчета ADL.

Первым шагом является расчет Мультипликатора денежного потока (MFM):

Затем можно рассчитать Объем денежного потока (MFV), используя Мультипликатор денежного поток (MFM), полученный выше:

ADL в текущем периоде (i) рассчитывается на основе ADL в предыдущем периоде (i + 1) и Объема денежного потока (MFV):

Теперь вы можете рассчитать "Осциллятор Чайкина" по следующей формуле:

где EMA - это экспоненциальная скользящая средняя.

Вот так! К счастью, вам не нужно самостоятельно выполнять эти сложные расчеты, хотя для лучшего понимания "Осциллятора Чайкина" может быть полезно увидеть формулу. Ваша торговая платформа сделает все за вас, и вы сможете построить график индикатора всего несколькими щелчками мыши.

Ключевой момент: расчет "Осциллятора Чайкина" предполагает расчет ADL, а затем вычитание 10-дневной EMA ADL из 3-дневной EMA ADL.

Что показывает индикатор "Осциллятор Чайкина"?

Результаты "Осциллятора Чайкина" будут видны под вашим графиком. Линия колеблется выше и ниже 0 (нуля).

При желании вы можете также построить 3-дневную и 10-дневную ЕМА ADL прямо на графике. Если вы это сделаете, то заметите, что каждый раз, когда 3-дневная EMA пересекается под 10-дневной EMA, осциллятор опускается ниже 0. Каждый раз, когда 3-дневная EMA поднимается выше 10-дневной EMA, осциллятор перемещается выше 0.

Важно отметить, что "Осциллятор Чайкина" не говорит непосредственно о цене. Он информирует вас об ADL.

Если осциллятор показывает отрицательное значение, это означает, что ADL падает, и есть сигнал для продажи. Если осциллятор показывает положительное значение, это означает, что ADL растет, и усиливается сигнал для покупки.

Ключевой момент: "Осциллятор Чайкина" помогает определить, в какую сторону давнение сильнее - в сторону покупки или продажи.

Как построить индикатор "Осциллятор Чайкина" на ваших графиках

Вы можете добавить "Осциллятор Чайкина" на свои графики MetaTrader 4, выполнив несколько простых действий:

В меню перейдите во Вставить->Индикаторы->Осцилляторы->Осциллятор Чайкина. Во вкладке Параметры можно выбрать цвет линии, метод MA (по умолчанию экспоненциальная) и значения быстрой и медленной скользящих средних (по умолчанию 3 и 10). После завершения выбора параметров вы можете построить график индикатора. После этого вы увидите осциллятор в нижней части вашего графика. Вы можете искать сетапы и начинать торговать.

Ключевой момент: поместить "Осциллятор Чайкина" на графики Форекс, можно всего за несколько кликов.

Как использовать индикатор "Осциллятор Чайкина" в торговле

"Осциллятор Чайкина" может генерировать бычьи или медвежьи сигналы. Вы можете обнаружить их, обратив внимание на дивергенцию между осциллятором и ценой.

Бычья дивергенция возникает, когда вы видите более высокие минимумы на осцилляторе и более низкие минимумы в цене. Когда осциллятор пересекает линию 0 в положительной зоне, можно покупать.

Обратите внимание, что в этом примере цена не идет вверх сразу после пересечения нулевой отметки (а на самом деле ранее она пересекла нулевую отметку и снова упала). Но если вы дождетесь третьего пересечения, вы купите прямо в новом бычьем тренде.

При торговле с использованием этого индикатора могут возникать проблемы с фальстартами и задержками, поэтому полезно дождаться подтверждения.

Медвежья дивергенция возникает, когда вы видите более низкие максимумы на осцилляторе, но более высокие максимумы на цене. Когда осциллятор пересекает линию ниже 0 и переходит в отрицательную область, можно продавать.

Вы можете видеть, что это пример более четкой торговли. Цена мгновенно падает в момент пересечения.

Ключевой момент: ища дивергенцию между осциллятором и ценой, вы можете определить бычьи и медвежьи торговые настроения.

Общие рекомендации по использованию индикатора "Осциллятор Чайкина"

Теперь вы имеете довольно хорошее представление о том, как использовать "Осциллятор Чайкина". Но есть несколько существенных нюансов, о которых вы должны знать.

Не забывайте, насколько косвенно "Осциллятор Чайкина" связан с ценой. Помните о том, как рассчитывается осциллятор. Вы можете представить его в виде сэндвича, в котором цена находится внизу, осциллятор - сверху, а между ними слои ADL и скользящих средних. Это означает, что вы не получаете от осциллятора прямой интерпретации цены. Он дает представление о трендах для покупки и продажи.

Помните о том, как рассчитывается осциллятор. Вы можете представить его в виде сэндвича, в котором цена находится внизу, осциллятор - сверху, а между ними слои ADL и скользящих средних. Это означает, что вы не получаете от осциллятора прямой интерпретации цены. Он дает представление о трендах для покупки и продажи. Ждите подтверждения. Как мы уже говорили, иногда полезно дождаться подтверждения, прежде чем вступать в сделку. Таким образом, вы сможете избежать ложных сигналов.

Как мы уже говорили, иногда полезно дождаться подтверждения, прежде чем вступать в сделку. Таким образом, вы сможете избежать ложных сигналов. Рассмотрите возможность сглаживания осциллятора. Это можно сделать, увеличив значения скользящих средних, как показано на рисунке ниже. Мы увеличили их с 3 и 10 до 6 и 20. В результате осциллятор не так часто пересекает 0, что устраняет некоторые помехи, которые могут сбивать с толку при торговле с помощью этого индикатора.

Это можно сделать, увеличив значения скользящих средних, как показано на рисунке ниже. Мы увеличили их с 3 и 10 до 6 и 20. В результате осциллятор не так часто пересекает 0, что устраняет некоторые помехи, которые могут сбивать с толку при торговле с помощью этого индикатора. Используйте осциллятор в сочетании с другими индикаторами. Другой способ подтвердить сигнал - получить сведения от другого индикатора или движения цены. Если у вас есть более одного сигнала, говорящего о развороте тренда, значит, у вас более сильный сетап.

Другой способ подтвердить сигнал - получить сведения от другого индикатора или движения цены. Если у вас есть более одного сигнала, говорящего о развороте тренда, значит, у вас более сильный сетап. Тестируйте, тестируйте, тестируйте. Вам предстоит многое выяснить о том, как эффективно применять этот индикатор в своих торговых стратегиях в плане выбора времени входа, выбора скользящих средних и т.д. В этом вам помогут бэктесты и демо-тесты.

Ключевой момент: при использовании "Осциллятора Чайкина" важно помнить о его ограничениях. Но при правильном подходе он может стать отличным инструментом в вашем торговом арсенале.

Заключение

Этот индикатор поможет вам заметить изменение тренда. Теперь вы знакомы с "Осциллятором Чайкина" и с тем, как он может помочь вам обнаружить развороты через дивергенцию с ценой. Сглаживайте индикатор, изменяя скользящие средние или ожидая подтверждения перед входами, чтобы получить наилучшие результаты.