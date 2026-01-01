دليل المبتدئين لمؤشر Chaikin Oscillator في الفوركس

إذا كنت بحاجة إلى رصد التغييرات في اتجاهات السعر بسرعة وموثوقية، فإن أحد المؤشرات الذي يمكن أن يساعدك في ذلك هو Chaikin Oscillator.

سنشرح في هذا الدليل ماهية هذا المؤشر، وكيفية حسابه وكيف يمكنك استخدامه في تداول الفوركس.

ما هو مؤشر Chaikin Oscillator؟

يُطبق مؤشر Chaikin Oscillator معادلة الماكد لتقييم زخم مؤشر آخر يطلق عليه خط التراكم/التوزيع (ADL).

يحمل هذا المؤشر اسم الشخص الذي قام بتطويره، مارك تشيكين.

يتيح لك مؤشر Chaikin Oscillator معرفة متى يكون الانعكاس على وشك الحدوث وذلك من خلال المساعدة في تحديد المناطق التي يحدث فيها تحول أو تغيير جوهري في الزخم.

معلومة جوهرية: يقيس مذبذب تشيكين زخم مؤشر آخر يطلق عليه خط التراكم/التوزيع.

كيفية حساب مؤشر Chaikin Oscillator؟

قد يكتنف حساب مؤشر Chaikin Oscillator بعض الصعوبة، لأنك ستحتاج أولاً إلى حساب خط التراكم/التوزيع (ADL).

فيما يلي خطوات حساب ADL.

الخطوة الأولى هي حساب مُضاعف تدفق الأموال (MFM):

بعد ذلك يمكن حساب حجم تدفق الأموال (MFV) باستخدام مُضاعف تدفق الأموال (MFM) الذي حصلنا عليه من المعادلة أعلاه:

يُحسب خط التراكم/التوزيع للفترة الحالية (i) بناءً على قيمة ADL في الفترة السابقة (i + 1) وحجم تدفق الأموال (MFV):

يمكنك الآن حساب Chaikin Oscillator باستخدام المعادلة التالية:

حيث EMA هو المتوسط المتحرك الأسي.

ها قد وصلنا! لحسن الحظ، لست مضطرًا للقلق بشأن إجراء هذه الحسابات المعقدة بنفسك. برغم ذلك، قد يكون من المفيد أن تكون على دراية بالمعادلات المذكورة أعلاه حتى تتمكن من فهم آلية عمل Chaikin Oscillator بطريقة أفضل. وعلى أية حال، ستقوم منصة التداول بإجراء هذه الحسابات نيابةً عنك بحيث يمكنك رسم المؤشر ببضع نقرات فقط.

معلومة جوهرية: ينطوي حساب Chaikin Oscillator أولاً على حساب خط التراكم/التوزيع (ADL)، ثم طرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 10 يوم من قيمة ADL من المتوسط المتحرك الأسي 3 أيام لـ ADL.

ما الذي يُظهره لك مؤشر Chaikin Oscillator؟

عندما ترسم مؤشر Chaikin Oscillator فسوف يظهر أسفل نافذة الرسم البياني. يتحرك خط المذبذب أعلى وأسفل خط الصفر.

يمكنك أيضًا أن ترسم خطوط المتوسط المتحرك الأسي لفترة 3 و10 أيام لخط التراكم/التوزيع (ADL) بنفسك مباشرةً على الرسم البياني. إذا قمت بذلك ستلاحظ أنه في كل مرة يقطع فيها خط المتوسط المتحرك لفترة 3 أيام أسفل نظيره لفترة 10 أيام فإن المذبذب سيتحرك إلى أسفل خط الصفر. وفي كل مرة يقطع فيها خط المتوسط المتحرك لفترة 3 أيام أعلى خط الـ 10 أيام، فسوف يتحرك المذبذب أعلى الصفر.

من المهم ملاحظة أن Chaikin Oscillator لا يعطيك إشارات مباشرةً بشأن السعر، ولكنه بدلاً من ذلك يفسر حركة خط التراكم/التوزيع (ADL).

إذا كانت قراءة المذبذب سلبية فهذا يعني أن ADL يتراجع، في إشارة إلى هيمنة ضغوط البيع. أما إذا كانت القيمة موجبة، فإن هذا يعكس صعود ADL وتزايد زخم الشراء.

معلومة جوهرية: يساعدك Chaikin Oscillator على تحديد هيمنة ضغوط الشراء أو البيع.

كيف ترسم Chaikin Oscillator على الرسم البياني؟

فيما يلي كيفية إضافة Chaikin Oscillator إلى مخططات MetaTrader 4 في بضع خطوات بسيطة:

من القائمة، اذهب إلى إدراج, المؤشرات, المذبذبات, Chaikin Oscillator. في علامة تبويب Parameters، يمكنك اختيار لون الخط، نوع المتوسط المتحرك (أسي افتراضيًا)، وقيم المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة (3 و10 افتراضيًا). بعد الانتهاء من تحديد جميع الخيارات يمكنك الآن رسم المؤشر. سيظهر المذبذب الآن أسفل نافذة الرسم البياني. يمكنك البحث عن الإعدادات وبدء التداول.

معلومة جوهرية: لا يتطلب وضع Chaikin Oscillator على مخططات الفوركس سوى بضع نقرات.

كيف تستخدم Chaikin Oscillator أثناء التداول

قد يُصدر مؤشر Chaikin Oscillator إشارات صعودية أو هبوطية. يمكنك تحديد ماهيتها من خلال البحث عن الدايفرجنس بين حركة المذبذب والسعر.

يحدث الدايفرجنس الصعودي عندما ترى قيعان متصاعدة على المذبذب، فيما يشكل السعر قيعان متناقصة. ويمكنك الشراء عندما يقطع المذبذب خط الصفر إلى منطقة القيم الموجبة.

لاحظ في هذا المثال أن السعر لم يتحرك صعودًا فور قطع خط الصفر (في واقع الأمر، حدث في السابق أن قطع خط الصفر ثم تراجع مرة أخرى). ولكن إذا انتظرت حتى حدوث التقاطع الثالث، عندها ستكون قد اشتريت مع بداية اتجاه صعودي جديد.

من الوارد أن تحدث مشكلات مع البدايات الخاطئة والتأخير عند التداول باستخدام هذا المؤشر، لذا من المفيد الانتظار حتى حدوث تأكيد.

يحدث الدايفرجنس الهبوطي عندما يرسم المذبذب قمم متناقصة، فيما يشكل السعر قمم متصاعدة. في هذه الحالة، يمكنك البيع بعد أن يقطع المذبذب خط الصفر إلى منطقة القيم السالبة.

يمكنك أن ترى هنا مثال على صفقة أكثر وضوحًا. تراجع السعر فور حدوث التقاطع.

نقطة جوهرية: يمكنك رصد فرص الشراء والبيع من خلال البحث عن حالات الدايفرجنس بين المذبذب والسعر.

نصائح عامة عند استخدام مؤشر Chaikin Oscillator

لديك الآن فكرة جيدة عن كيفية استخدام Chaikin Oscillator، ولكن هناك بعض المحاذير الهامة التي ينبغي أن تكون على دراية بها.

لا تنسى أن Chaikin Oscillator يرتبط بحركة السعر بطريقة غير مباشرة. ضع في اعتبارك كيفية حساب المذبذب. يمكنك التفكير في الأمر على أنه ساندوتش يوجد السعر في الجزء السفلي منه والمذبذب في الجزء العلوي، فيما تتواجد طبقات ADL والمتوسطات المتحركة في المنطقة الوسطى. بعبارة أخرى، فإن المذبذب لن يعطيك تفسيرًا مباشرًا لحركة السعر، حيث يركز بشكل رئيسي على قوة زخم الشراء والبيع.

ضع في اعتبارك كيفية حساب المذبذب. يمكنك التفكير في الأمر على أنه ساندوتش يوجد السعر في الجزء السفلي منه والمذبذب في الجزء العلوي، فيما تتواجد طبقات ADL والمتوسطات المتحركة في المنطقة الوسطى. بعبارة أخرى، فإن المذبذب لن يعطيك تفسيرًا مباشرًا لحركة السعر، حيث يركز بشكل رئيسي على قوة زخم الشراء والبيع. انتظر التأكيد. كما ذكرنا سابقًا، من الأفضل في بعض الأحيان انتظار إشارة تأكيد قبل فتح الصفقة. هذه الطريقة ستساعدك على تجنب الإشارات الكاذبة.

كما ذكرنا سابقًا، من الأفضل في بعض الأحيان انتظار إشارة تأكيد قبل فتح الصفقة. هذه الطريقة ستساعدك على تجنب الإشارات الكاذبة. ضع في اعتبارك تمهيد المذبذب. يمكنك القيام بذلك من خلال زيادة قيم المتوسطات المتحركة، وذلك كما ترى في الصورة أدناه، قمنا بزيادتها من 3 و10 إلى 6 و20. التأثير المباشر لهذه الإعدادات هي تقليل عدد مرات تجاوز المذبذب لخط الصفر، مما يلغي بعض الإشارات العشوائية التي قد تربكك أثناء التداول باستخدام المؤشر.

يمكنك القيام بذلك من خلال زيادة قيم المتوسطات المتحركة، وذلك كما ترى في الصورة أدناه، قمنا بزيادتها من 3 و10 إلى 6 و20. التأثير المباشر لهذه الإعدادات هي تقليل عدد مرات تجاوز المذبذب لخط الصفر، مما يلغي بعض الإشارات العشوائية التي قد تربكك أثناء التداول باستخدام المؤشر. استخدم هذا المذبذب بالتزامن مع مؤشرات أخرى. إحدى الطرق الأخرى لتعزيز موثوقية الإشارات الصادرة عن هذا المؤشر هو الحصول على إشارات مماثلة من مؤشر آخر أو حركة السعر. إذا حصلت على أكثر من إشارة ترجح انعكاس الاتجاه، فإن هذا يمنحك فرصة تداول أكثر موثوقية.

إحدى الطرق الأخرى لتعزيز موثوقية الإشارات الصادرة عن هذا المؤشر هو الحصول على إشارات مماثلة من مؤشر آخر أو حركة السعر. إذا حصلت على أكثر من إشارة ترجح انعكاس الاتجاه، فإن هذا يمنحك فرصة تداول أكثر موثوقية. اختبر، اختبر، ثم اختبر مرة أخرى. هناك الكثير من الأمور التي ستكتشفها بنفسك عند الاستعانة بهذا المؤشر في استراتيجيات التداول، مثل توقيت الدخول، اختيار المتوسطات المتحركة، إلخ. لذا فإن إجراء الاختبارات العكسية (الباك تيست) واختبار المؤشر على حساب تجريبي سوف تساعدك على فهم كيفية العمل بطريقة أفضل.

نقطة جوهرية: من المهم عند استخدام Chaikin Oscillator أن تراعي القيود المرتبطة بهذا المؤشر. ولكن إذا استخدمته بطريقة صحيحة فسوف تكتشف أنه أحد الأدوات المفيدة في مجموعة المؤشرات التي تستخدمها.

خاتمة

يساعدك مؤشر Chaikin Oscillator في رصد التغيرات في اتجاهات الأسعار. أنت الآن على دراية كافية بماهية Chaikin Oscillator وكيف يمكن أن يساعدك في رصد انعكاسات الاتجاه من خلال الدايفرجنس مع حركة السعر. يمكنك تمهيد المؤشر عن طريق تغيير المتوسطات المتحركة أو انتظار الحصول على تأكيدات إضافية قبل الدخول للحصول على أفضل نتائج ممكنة من استخدام Chaikin Oscillator.