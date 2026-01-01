外汇中的柴金震荡指标（Chaikin Oscillator Indicator）初学者指南

如果您需要一种能够快速、可靠地识别趋势变化的方法，您可以使用柴金震荡指标。

本指南将解释这项指标是什么，它是如何计算的，以及您该如何在外汇交易中使用它。

什么是柴金震荡指标（Chaikin Oscillator Indicator）？

柴金震荡指标是一项应用 MACD 公式来评估另一项被称为累积/派发线（Accumulation-Distribution Line，ADL）的指标动量的指标。

这项指标得名于它的创造者马克·柴金（Marc Chaikin）。

通过帮您识别动量可能会发生变化的点位，柴金震荡指标能让您知道趋势何时会逆转。

关键点：柴金震荡指标用于衡量另一项被称为累积/派发线的指标。

柴金震荡指标是如何计算的？

柴金震荡指标的计算有点复杂，因为您首先需要计算累积/派发线（ADL）。

以下是 ADL 的计算步骤。

第一步是计算资金流量乘数（Money Flow Multiplier，MFM）。

然后，可以用上面得出的资金流量乘数（MFM）来计算资金流量（MFV）。

当前时段（i）的 ADL 是根据前一个时段（i + 1）的 ADL 以及资金流量（MFV）计算得出的。

接下来，您可以用以下公式计算柴金震荡指标：

其中，EMA 是指数移动平均线。

计算完成！好在您无需亲自完成这些复杂的计算，不过，多熟悉这个公式有助于您更好地理解柴金震荡指标。您的交易平台会帮您计算，让您只需几次点击即可绘制指标。

关键点：如要计算柴金震荡指标，您需要先计算 ADL，然后从 ADL 的 3 日 EMA 中减去 10 日 EMA。

柴金震荡指标展示了什么内容？

绘制完柴金震荡指标后，您会在图表下方看到它。这条线在 0（零）的上方及下方震荡。

如有需要，您也可以直接在图表上绘制 ADL 的 3 日及 10 日 EMA。如果您这样做，您会发现，每当 3 日 EMA 下穿 10 日 EMA 时，震荡指标将会低于 0。每当 3 日 EMA 上穿 10 日 EMA 时，震荡指标将高于 0。

重要的是，要注意，柴金震荡指标不会直接反映价格。相反，它反映的是 ADL。

如果震荡指标为负值，意味着 ADL 在下跌，卖出压力较大。如果震荡指标为正值，意味着 ADL 在上升，买入压力较大。

关键点：柴金震荡指标可以帮您判断买入或卖出压力是否变强。

如何在您的图表上绘制柴金震荡指标

只需以下几个简单的步骤即可将柴金震荡指标添加至您的 MetaTrader 4 图表：

在菜单中，依次点击插入，指标，震荡指标，柴金震荡指标。 在参数选项卡中，您可以选择线条的颜色、MA方法（默认为指数法）以及快速和慢速移动平均线的值（默认为 3 和 10）。当您设置完选项后，您可以绘制指标。 您会在图表底部看到震荡指标。接下来，您可以寻找设置并开始交易。

关键点：只需点击几下，即可将柴金震荡指标添加至您的外汇图表。

如何在您的交易中使用柴金震荡指标

柴金震荡指标可以生成看涨或看跌信号。通过寻找震荡指标与价格之间的背离，您可以发现这些信号。

当您发现震荡指标出现更高的低点，但价格出现更低的低点时，将出现看涨背离。当震荡指标穿过 0 线并转为正值时，您可以买入。

请注意，在本例中，价格穿过零后并没有立刻上升（实际上，之前它穿过零后曾再次下跌）。但如果您等待第三次交叉，您会在新的看涨趋势买入。

用这项指标做交易时，可能会有虚假开始和延迟的问题，因此，先等待确认信号，然后再入场的做法是有用的。

当您发现震荡指标出现更低的高点，但价格出现更高的高点时，将出现看跌背离。当震荡指标穿过 0 线以下并转为负值时，您可以卖出。

您会发现这个示例显示了一笔更清晰的交易。价格在交汇点暴跌。

关键点：通过寻找震荡指标与价格之间的背离，您可以识别出看涨与看跌的交易设置。

关于柴金震荡指标用途的一般建议

现在，您应该已经掌握了柴金震荡指标的用法。但您需要注意一些重要事项。

请牢记，柴金震荡指标与价格为间接联系。 请注意震荡指标的计算方式。您可以将它想象为一块三明治，底部为价格，顶部为震荡指标，而中间为 ADL 与移动平均线。这意味着，震荡指标并未直接反映价格。它主要反映买入及卖出动量。

请注意震荡指标的计算方式。您可以将它想象为一块三明治，底部为价格，顶部为震荡指标，而中间为 ADL 与移动平均线。这意味着，震荡指标并未直接反映价格。它主要反映买入及卖出动量。 等待确认信号。 正如上文所述，在您进入交易之前，您最好先等待确认信号。这样的话，您可以避免被虚假信号误导。

正如上文所述，在您进入交易之前，您最好先等待确认信号。这样的话，您可以避免被虚假信号误导。 考虑平滑地处理震荡指标。 为此，您可以增加移动平均线的值，如下图所示。我们已经将它们从 3 和 10 增加到 6 和 20。这样做的作用是，震荡指标不会频繁超过 0，从而消除了一些可能会导致指标交易变得混乱的噪音。

为此，您可以增加移动平均线的值，如下图所示。我们已经将它们从 3 和 10 增加到 6 和 20。这样做的作用是，震荡指标不会频繁超过 0，从而消除了一些可能会导致指标交易变得混乱的噪音。 将震荡指标与其他指标结合使用。 另一个用于确认设置的方法是通过其他指标或价格行为获得交汇信号。如果有多个信号显示趋势逆转，说明您的设置更加可靠。

另一个用于确认设置的方法是通过其他指标或价格行为获得交汇信号。如果有多个信号显示趋势逆转，说明您的设置更加可靠。 频繁测试。您有很多细节需要弄清楚，例如您要如何在交易策略中应用这项指标，包括选择入场时机、选择移动平均线等等。回测和模拟测试有助于您弄清楚哪些是有效选择。

关键点：当您使用柴金震荡指标时，请务必要关注它的局限性。但如果使用得当，它可以成为您交易工具箱中一项出色的工具。

结语

柴金指标可以帮您识别趋势变化。现在，您已经熟悉柴金震荡指标如何通过与价格的背离来识别趋势逆转。您可以先修改移动平均线以便对指标进行平滑处理，或者等待确认信号，然后再入场交易。这样可以最有效地利用柴金震荡指标。