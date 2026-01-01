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外汇中的柴金震荡指标（Chaikin Oscillator Indicator）初学者指南

如果您需要一种能够快速、可靠地识别趋势变化的方法，您可以使用柴金震荡指标。

本指南将解释这项指标是什么，它是如何计算的，以及您该如何在外汇交易中使用它。

什么是柴金震荡指标（Chaikin Oscillator Indicator）？

柴金震荡指标是一项应用 MACD 公式来评估另一项被称为累积/派发线（Accumulation-Distribution Line，ADL）的指标动量的指标。

这项指标得名于它的创造者马克·柴金（Marc Chaikin）。

通过帮您识别动量可能会发生变化的点位，柴金震荡指标能让您知道趋势何时会逆转。

 

关键点：柴金震荡指标用于衡量另一项被称为累积/派发线的指标。

柴金震荡指标是如何计算的？

柴金震荡指标的计算有点复杂，因为您首先需要计算累积/派发线（ADL）。

以下是 ADL 的计算步骤。

第一步是计算资金流量乘数（Money Flow Multiplier，MFM）。

然后，可以用上面得出的资金流量乘数（MFM）来计算资金流量（MFV）。

当前时段（i）的 ADL 是根据前一个时段（i + 1）的 ADL 以及资金流量（MFV）计算得出的。

接下来，您可以用以下公式计算柴金震荡指标：

其中，EMA指数移动平均线

计算完成！好在您无需亲自完成这些复杂的计算，不过，多熟悉这个公式有助于您更好地理解柴金震荡指标。您的交易平台会帮您计算，让您只需几次点击即可绘制指标。

 

关键点：如要计算柴金震荡指标，您需要先计算 ADL，然后从 ADL 的 3 日 EMA 中减去 10 日 EMA。

柴金震荡指标展示了什么内容？

绘制完柴金震荡指标后，您会在图表下方看到它。这条线在 0（零）的上方及下方震荡。

如有需要，您也可以直接在图表上绘制 ADL 的 3 日及 10 日 EMA。如果您这样做，您会发现，每当 3 日 EMA 下穿 10 日 EMA 时，震荡指标将会低于 0。每当 3 日 EMA 上穿 10 日 EMA　时，震荡指标将高于 0。

重要的是，要注意，柴金震荡指标不会直接反映价格。相反，它反映的是 ADL。

如果震荡指标为负值，意味着 ADL 在下跌，卖出压力较大。如果震荡指标为正值，意味着 ADL 在上升，买入压力较大。

 

关键点：柴金震荡指标可以帮您判断买入或卖出压力是否变强。

如何在您的图表上绘制柴金震荡指标

只需以下几个简单的步骤即可将柴金震荡指标添加至您的 MetaTrader 4 图表：

  1. 在菜单中，依次点击插入指标震荡指标柴金震荡指标
  2. 参数选项卡中，您可以选择线条的颜色、MA方法（默认为指数法）以及快速和慢速移动平均线的值（默认为 3 和 10）。当您设置完选项后，您可以绘制指标。
  3. 您会在图表底部看到震荡指标。接下来，您可以寻找设置并开始交易。
 

关键点：只需点击几下，即可将柴金震荡指标添加至您的外汇图表。

如何在您的交易中使用柴金震荡指标

柴金震荡指标可以生成看涨或看跌信号。通过寻找震荡指标与价格之间的背离，您可以发现这些信号。

  • 当您发现震荡指标出现更高的低点，但价格出现更低的低点时，将出现看涨背离。当震荡指标穿过 0 线并转为正值时，您可以买入。
价格出现更低的低点，而震荡指标出现更高的低点。当震荡指标穿过 0 后买入。

请注意，在本例中，价格穿过零后并没有立刻上升（实际上，之前它穿过零后曾再次下跌）。但如果您等待第三次交叉，您会在新的看涨趋势买入。

用这项指标做交易时，可能会有虚假开始和延迟的问题，因此，先等待确认信号，然后再入场的做法是有用的。

  • 当您发现震荡指标出现更低的高点，但价格出现更高的高点时，将出现看跌背离。当震荡指标穿过 0 线以下并转为负值时，您可以卖出。
价格出现更高的高点，而震荡指标出现更低的高点。在穿过 0 时卖出。

您会发现这个示例显示了一笔更清晰的交易。价格在交汇点暴跌。

 

关键点：通过寻找震荡指标与价格之间的背离，您可以识别出看涨与看跌的交易设置。

关于柴金震荡指标用途的一般建议

现在，您应该已经掌握了柴金震荡指标的用法。但您需要注意一些重要事项。

  • 请牢记，柴金震荡指标与价格为间接联系。请注意震荡指标的计算方式。您可以将它想象为一块三明治，底部为价格，顶部为震荡指标，而中间为 ADL 与移动平均线。这意味着，震荡指标并未直接反映价格。它主要反映买入及卖出动量。
  • 等待确认信号。正如上文所述，在您进入交易之前，您最好先等待确认信号。这样的话，您可以避免被虚假信号误导。
  • 考虑平滑地处理震荡指标。为此，您可以增加移动平均线的值，如下图所示。我们已经将它们从 3 和 10 增加到 6 和 20。这样做的作用是，震荡指标不会频繁超过 0，从而消除了一些可能会导致指标交易变得混乱的噪音。 用长期移动平均线对震荡指标进行平滑处理。
  • 将震荡指标与其他指标结合使用。另一个用于确认设置的方法是通过其他指标价格行为获得交汇信号。如果有多个信号显示趋势逆转，说明您的设置更加可靠。
  • 频繁测试。您有很多细节需要弄清楚，例如您要如何在交易策略中应用这项指标，包括选择入场时机、选择移动平均线等等。回测和模拟测试有助于您弄清楚哪些是有效选择。
 

关键点：当您使用柴金震荡指标时，请务必要关注它的局限性。但如果使用得当，它可以成为您交易工具箱中一项出色的工具。

结语

柴金指标可以帮您识别趋势变化。现在，您已经熟悉柴金震荡指标如何通过与价格的背离来识别趋势逆转。您可以先修改移动平均线以便对指标进行平滑处理，或者等待确认信号，然后再入场交易。这样可以最有效地利用柴金震荡指标。