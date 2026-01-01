Guía para principiantes sobre el indicador oscilador Chaikin en Forex

Si necesita una forma de detectar cambios en las tendencias de forma rápida y fiable, un indicador que podría ayudarle es el oscilador Chaikin.

En esta guía le explicaremos qué es este indicador, cómo se calcula y cómo puede utilizarlo en sus operaciones en Forex.

¿Qué es el indicador oscilador Chaikin?

El indicador oscilador Chaikin aplica la fórmula del MACD para evaluar el impulso de otro indicador llamado Línea de Acumulación/Distribución (ADL).

El indicador toma su nombre de Marc Chaikin, su creador.

Al ayudarle a identificar dónde puede estar cambiando el impulso, el oscilador Chaikin le permite saber cuándo puede estar preparándose un giro.

Punto clave: el indicador oscilador Chaikin mide el impulso de otro indicador llamado Línea de Acumulación/Distribución.

¿Cómo se calcula el indicador oscilador Chaikin?

Calcular el oscilador Chaikin puede llegar a ser un poco complicado porque primero hay que calcular la Línea de Acumulación/Distribución (ADL).

A continuación se indican los pasos para calcular la ADL.

El primer paso consiste en calcular el multiplicador del flujo monetario (MFM):

A continuación, el volumen de flujo monetario (MFV) puede calcularse utilizando el multiplicador de flujo monetario (MFM) obtenido anteriormente:

La ADL del período actual (i) se calcula a partir de la ADL del período anterior (i + 1) y del volumen de flujo monetario (MFV):

Ahora puede calcular el oscilador Chaikin utilizando la siguiente fórmula:

donde EMA es la media móvil exponencial.

¡Ya está! Afortunadamente, no tiene que preocuparse de hacer usted mismo estos complicados cálculos, aunque puede ser útil ver la fórmula para tener una mejor comprensión del oscilador Chaikin. Su plataforma de trading hará los cálculos por usted para que pueda trazar el indicador con solo unos clics.

Punto clave: para calcular el oscilador Chaikin, primero hay que calcular la ADL y, a continuación, restar la EMA de 10 días de la ADL de la EMA de 3 días de la ADL.

¿Qué le muestra el indicador oscilador Chaikin?

Al trazar el oscilador Chaikin, lo verá debajo de su gráfico. La línea oscila por encima y por debajo de 0 (cero).

Si lo desea, también puede trazar las EMA de 3 y 10 días del ADL usted mismo directamente en el gráfico. Si lo hiciera, se daría cuenta de que cada vez que la EMA de 3 días cruza por debajo de la EMA de 10 días, el oscilador se sitúa por debajo de 0. Cada vez que la EMA de 3 días supera a la EMA de 10 días, el oscilador se mueve por encima de 0.

Es importante señalar que el oscilador Chaikin no es un comentario directo sobre el precio. En cambio, le informa sobre la ADL.

Si el oscilador es negativo, significa que la ADL está bajando y que la presión vendedora es prominente. Si el oscilador es positivo, significa que ADL está subiendo y la presión de compra es prominente.

Punto clave: el oscilador Chaikin le ayuda a identificar si la presión de compra o de venta es más fuerte.

Cómo incorporar el indicador oscilador Chaikin a sus gráficos

A continuación le mostramos cómo añadir el oscilador Chaikin a sus gráficos de MetaTrader 4 en unos sencillos pasos:

En el menú, vaya a Insertar, Indicadores, Osciladores, Chaikin Oscillator. En la pestaña Parámetros, puede elegir un color para la línea, el método de la media (exponencial por defecto) y los valores para las medias móviles rápida y lenta (3 y 10 por defecto). Cuando termine de seleccionar las opciones, puede incorporar el indicador. Ahora verá el oscilador en la parte inferior de su gráfico. Puede buscar señales y empezar a operar.

Punto clave: solo necesita unos pocos clics para incorporar el oscilador Chaikin a sus gráficos de Forex.

Cómo utilizar el indicador oscilador Chaikin mientras opera

El oscilador Chaikin puede generar señales alcistas o bajistas. Puede detectarlas buscando divergencias entre el oscilador y el precio.

La divergencia alcista se produce cuando se observan mínimos más altos en el oscilador, pero mínimos más bajos en el precio. Cuando el oscilador cruza la línea 0 a territorio positivo, usted puede comprar.

Observe en este ejemplo que el precio no subió inmediatamente después de cruzar el cero (y de hecho, antes, cruzó el cero y volvió a bajar). Pero, en caso de esperar al tercer cruce, habría comprado directamente en la nueva tendencia alcista.

Puede haber problemas con falsos arranques y retrasos cuando se opera con este indicador, por lo que esperar la confirmación es útil.

La divergencia bajista se produce cuando se observan máximos más bajos en el oscilador, pero máximos más altos en el precio. Cuando el oscilador cruza por debajo de la línea 0 a territorio negativo, puede vender.

Puede ver que este es un ejemplo de una operación más limpia. El precio cae instantáneamente en el cruce.

Punto clave: si busca divergencias entre el oscilador y el precio, podrá identificar posiciones alcistas y bajistas.

Consejos generales para utilizar el indicador oscilador Chaikin

Ahora ya tiene una idea bastante clara de cómo utilizar el oscilador Chaikin. Pero hay algunas advertencias importantes que debe tener en cuenta.

No hay que olvidar que el oscilador Chaikin está indirectamente relacionado con el precio. Tenga en cuenta cómo se calcula el oscilador. Se puede pensar en él como un sándwich con el precio en la parte inferior y el oscilador en la parte superior, con capas de la ADL y medias móviles en el medio. Esto significa que no está obteniendo una interpretación directa del precio a partir del oscilador. Realmente se está refiriendo sobre todo al poder de compra y venta.

Tenga en cuenta cómo se calcula el oscilador. Se puede pensar en él como un sándwich con el precio en la parte inferior y el oscilador en la parte superior, con capas de la ADL y medias móviles en el medio. Esto significa que no está obteniendo una interpretación directa del precio a partir del oscilador. Realmente se está refiriendo sobre todo al poder de compra y venta. Espere la confirmación. Como hemos mencionado antes, a veces es una buena idea esperar a la confirmación antes de lanzarse a operar. Así evitará que le engañen.

Como hemos mencionado antes, a veces es una buena idea esperar a la confirmación antes de lanzarse a operar. Así evitará que le engañen. Considere suavizar el oscilador. Puede hacerlo aumentando los valores de las medias móviles, como ve en la imagen siguiente. Los hemos aumentado de 3 y 10 a 6 y 20. El efecto de hacer esto es que el oscilador no cruza 0 con tanta frecuencia, eliminando parte del ruido que puede hacer que operar con este indicador sea confuso.

Puede hacerlo aumentando los valores de las medias móviles, como ve en la imagen siguiente. Los hemos aumentado de 3 y 10 a 6 y 20. El efecto de hacer esto es que el oscilador no cruza 0 con tanta frecuencia, eliminando parte del ruido que puede hacer que operar con este indicador sea confuso. Utilice el oscilador junto con otros indicadores. Otra forma de confirmar una señal es obtener la confluencia de otro indicador o la acción del precio. Si tiene más de una señal que le indique que una tendencia se está girando, tiene una posible entrada más sólida.

Otra forma de confirmar una señal es obtener la confluencia de otro indicador o la acción del precio. Si tiene más de una señal que le indique que una tendencia se está girando, tiene una posible entrada más sólida. Pruebe, pruebe, pruebe. Tiene mucho que averiguar acerca de cómo va a aplicar este indicador en sus estrategias de trading en términos de sincronización de sus entradas, la elección de las medias móviles, etc. Los backtests y las pruebas en demo le ayudarán a averiguar qué funciona.

Punto clave: cuando utilice el oscilador Chaikin, es importante que tenga en cuenta sus limitaciones. Pero, si se usa correctamente, puede ser de gran utilidad en su caja de herramientas de trading.

Conclusión

El indicador Chaikin puede ayudarle a detectar cambios de tendencia. Ahora ya conoce el oscilador Chaikin y cómo puede ayudarle a detectar giros a través de la divergencia con el precio. Suavice el indicador cambiando las medias móviles o espere la confirmación antes de sus entradas para usar el oscilador Chaikin de forma más eficaz.