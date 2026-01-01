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Si se ha pasado por los foros o redes sociales de Forex últimamente, sin duda ha escuchado a la gente hablar sobre el trading de Smart Money Concepts (SMC), es decir, los conceptos del dinero inteligente.

Tal vez se pregunte qué es el SMC y si merece todo el bombo que se le da. En este artículo, le presentaremos el trading con los conceptos del dinero inteligente para que pueda tomar una decisión informada sobre si debe o no probar esta estrategia en su propia operativa.

¿Qué es el trading de Forex SMC?

La forma más sencilla de describir el trading con Smart Money Concepts es decir que es la acción del precio con otro nombre.

El SMC implica el uso de los conceptos clásicos de Forex como la oferta y la demanda, los patrones de precios y los soportes y resistencias para operar, pero a todo se le han dado nuevos nombres y se ha descrito de una manera diferente.

Los operadores de SMC mencionan ideas como "agarre de liquidez" y "bloques de mitigación". Aunque su terminología puede sonar extraña, cuando examine el SMR se dará cuenta de que es un enfoque operativo más tradicional de lo que parece a simple vista.

Saquemos algo en claro por adelantado. No hay nada malo en que alguien utilice el SMC si le funciona. Dicho esto, en este post vamos a ser críticos con algunos aspectos del SMC, así que prepárase para ello.

Teoría del SMC

El SMC no es solo una estrategia de trading de Forex, sino toda una filosofía sobre el funcionamiento de los mercados.

Básicamente, el SMC afirma que los creadores de mercado (es decir, los bancos, los fondos de cobertura, etc.) son entidades manipuladoras y que, además, están dificultando activamente la vida de los operadores minoristas.

Según el SMC, como operador minorista, debe basar su estrategia en lo que ocurre con el "dinero inteligente" (es decir, el dinero que pertenece a los creadores de mercado).

De hecho, debería intentar seguir un patrón de operativa basado en la forma en que operan estos creadores de mercado. Se ocupan de la oferta, la demanda y la estructura del mercado. Por lo tanto, como operador de SMC, eso es también lo que usted está mirando al tomar sus propias decisiones de trading.

¿De dónde viene el trading de Forex SMC?

Smart Money Concepts se originó en The Inner Circle Trader (ICT), que es un programa ofrecido por un operador llamado Michael J. Huddleston. ICT ofrece algunos recursos gratuitos, así como una tutoría de pago en el mercado de divisas.

Conceptos básicos y terminología del SMC

El SMC parece muy técnico cuando se empieza a leer sobre él. Es posible que se rasque la cabeza con el vocabulario básico. Para ayudarle, aquí tiene explicaciones de algunos términos comunes utilizados por los operadores de SMC:

Order blocks o bloques de órdenes: esta terminología se utiliza para hablar de la oferta y la demanda. Algunos operadores de SMC dicen que los bloques de órdenes son un concepto más "refinado" que la oferta y la demanda habituales, pero otros refutan esta afirmación.

Bloques de rotura y bloques de mitigación: estos términos se refieren a los soportes y las resistencias.

Huecos o gaps de valor razonable: este término se refiere a un desequilibrio. Hay diferentes tipos de huecos y todos fueron identificados hace años. Algunos ejemplos son los huecos comunes, los huecos de agotamiento, los huecos de rotura y los huecos de escape.

Descubrirá que otros conceptos del SMC también le resultan familiares una vez que comprenda a qué se refiere la terminología extravagante.

Al analizar los mercados, el SMC se centra mucho en la "rotura de la estructura" del mercado, o "BOS" (break of structure).

Este es un gráfico que ilustra las roturas de la estructura. Cada vez que el precio supera el máximo anterior, se produce una rotura de la estructura. A continuación, vemos un cambio de carácter (ChoCH, change of character) a medida que el precio cae más allá de los mínimos establecidos previamente.

Controversias sobre los conceptos del dinero inteligente en el trading de Forex

El SMC es controvertido por algunas razones clave:

La teoría en la que se basa es incorrecta.

El SMC no va sobre "operar como los bancos".

Aunque puede funcionar, no es algo nuevo.

Los defectos de la teoría

¿Cuál es el fallo en la teoría del SMC? Se trata de lo que hemos mencionado antes sobre los creadores de mercado.

Los operadores del SMC dicen que las manipulaciones de los participantes con el "dinero inteligente" son la causa de la formación de ciertos patrones del SMC. Pero el SMC no aporta ninguna prueba de que estas manipulaciones se produzcan o sean responsables de los patrones.

No tiene mucha lógica declarar que las manipulaciones del dinero inteligente están creando los patrones. Es cierto que los bancos y otros grandes participantes son los que mueven los mercados. Pero no es cierto que estos creadores de mercado vayan a por los operadores minoristas y conspiren activamente para manipular los mercados. En cambio, su función en los mercados es la de crear liquidez.

En pocas palabras, a los creadores de mercado no les importa su existencia. Los operadores minoristas no son tan significativos en el gran esquema de las cosas, incluso cuando los sumas todos.

¿Significa esto que la manipulación del mercado es totalmente un mito? No. Sí ocurre, pero no de la manera que describe el SMC.

No hay diferencia con el trading minorista normal

Los operadores de SMC creen que operan como los creadores de mercado en lugar de operar como otros operadores minoristas y que esto les da una ventaja de la que carecen sus compañeros.

En realidad, los operadores SMC operan exactamente igual que los otros operadores minoristas. No operan "como los bancos".

Nuevos términos, viejos conceptos

Por último, todo el reempaquetado y la terminología sofisticada es una fuente de irritación para muchos operadores.

ICT ha ganado mucho dinero con la enseñanza del SMC a los operadores. No hay nada malo en ello per se, ya que son métodos de enseñanza que pueden ser útiles. Sin embargo, algunos operadores consideran que presentar estos viejos conceptos como si fueran nuevos es, en cierto modo, poco sincero.

Además, tener que aprender todos esos nuevos términos añade un nivel de complicación innecesario a todo el asunto.

El SMC no reinventa la rueda, sino que simplemente la renueva, poniéndola en un nuevo paquete. Sigue siendo una rueda. Gira exactamente de la misma manera y puede llevarle exactamente al mismo destino.

¿Por qué tomarse la molestia de aprender un nuevo idioma para hablar de algo con lo que probablemente ya esté familiarizado?

Para la mayoría de los operadores (aunque no todos), será más fácil hablar de soporte y resistencia.

Pros y contras del SMC

Ventajas del SMC:

Los conceptos del dinero inteligente para operar parecen funcionar para algunos operadores. Si le funciona, no hay razón para no utilizarlo. Ser capaz de captar de forma consistente lo que el precio está haciendo y beneficiarse de su comportamiento es más importante que saber por qué el precio se está moviendo de la forma en que lo hace.

La acción del precio tiene una historia de décadas de producir resultados para muchas personas no solo en las divisas, sino también en otros activos. Dado que el SMC es una acción del precio reempaquetada, tiene un núcleo sólido.

Algunas personas encuentran la acción del precio más fácil de entender cuando se presenta como hace el SMC.

Aunque la teoría de que las grandes instituciones ponen en su punto de mira a los operadores minoristas es dudosa, parece plausible sugerir que las instituciones más grandes pueden ir a veces tras las más pequeñas, generando algo de lo que estamos viendo. Los agarres de liquidez existen, aunque el SMC los presente en un marco cuestionable. Por lo tanto, algunos de los elementos teóricos del SMC pueden ser viables, solo que no como el SMC los describe.

Contras del SMC:

Algunos de los elementos teóricos del SMC no parecen tener mucho sentido cuando se piensa lógicamente en lo irrelevantes que son los operadores minoristas para los grandes participantes. Creer incondicionalmente en todo lo que presenta el SMC podría llevar a malinterpretar los fundamentos del mercado.

No se pueden probar ni refutar las teorías del SMC. Son puramente especulativas y solo una persona con información privilegiada podría aportar pruebas concretas en uno u otro sentido. Eso significa que nadie puede verificar que el modelo de realidad de SMC es correcto, pero tampoco nadie puede refutarlo al 100%. Lo único que puede hacer cualquiera es argumentar en base a lo que cree sobre lo que hacen las instituciones.

Cambiar toda la terminología de la forma en que lo hace el SMC puede hacer que el proceso de aprendizaje de la acción del precio sea innecesariamente complicado, especialmente si ya está familiarizado con el lenguaje estándar de la acción del precio. También puede dificultar que comparta lo que aprende con otros que hablan el lenguaje habitual de la acción del precio.

Mucha gente se siente rechazada por la mística elitista que rodea al SMC y cree que es engañoso vender conceptos antiguos como si fueran nuevos. Además, aquí utilizamos la palabra "vender" de forma muy literal. Aunque hay muchos recursos gratuitos para el SMC, se encontrará con muchas pasarelas de pago al intentar aprender sobre el SMC.

¿Debería operar usando SMC?

El trading con los conceptos del dinero inteligente probablemente no serían tan populares como lo son ahora si algunos operadores no las encontraran intuitivas.

Si le gusta la forma en que el SMC expresa su terminología y sus técnicas, entonces no dude en probarlo.

Solo hay que tener en cuenta que la estrategia es una forma reempaquetada de la buena acción del precio a la antigua usanza y que usted está haciendo lo mismo que muchos otros operadores minoristas.

Pero no hay nada de malo en ello, porque la buena acción del precio a la antigua es un método probado y verdadero que ha sido rentable para muchos operadores durante décadas.

Si la extraña terminología del SMC le confunde o busca más recursos gratuitos (hay pasarelas de pago para muchos programas del SMC), solo tiene que estudiar la acción del precio. De todos modos, aprenderá lo mismo.