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Если в последнее время вы бывали на форумах или в социальных сетях, посвященных Форекс, вы, несомненно, слышали о трейдинге Smart Money Concepts (SMC).

Возможно, вам интересно знать, что такое SMC и почему эта стратегия вызывает такую шумиху. В этом посте мы расскажем вам о торговле в рамках стратегии Smart Money Concepts, чтобы вы могли принять взвешенное решение о том, стоит ли пробовать ее в своей торговле.

Что такое SMC-трейдинг на рынке Форекс?

Попросту говоря, Smart Money Concepts - это аналог Ценового действия.

SMC предполагает использование классических концепций Форекс, таких как спрос и предложение, ценовые модели и поддержка и сопротивление, но все было названо новыми именами и по-иному описано.

Трейдеры SMC используют такие понятия, как "захват ликвидности" (liquidity grabs) и "блоки смягчения последствий" (mitigation blocks). И хотя их терминология может показаться необычной, изучив SMC, вы поймете, что это более традиционный торговый подход, чем кажется на первый взгляд.

Давайте сразу кое-что проясним. Нет ничего плохого в том, что люди используют SMC, если это им подходит. Тем не менее, в этом посте мы будем высказывать критические замечания по некоторым аспектам SMC, так что будьте к этому готовы.

Теория SMC

SMC - это не просто торговая стратегия на Форекс, а целая философия о том, как работают рынки.

В принципе, согласно SMC маркет-мейкеры (банки, хедж-фонды и т.д.) являются манипуляторами, и, более того, они активно усложняют жизнь частным трейдерам.

В соответствии с SMC, будучи частным трейдером, вы должны основывать свою стратегию на том, что происходит с "умными деньгами" (smart money) (то есть деньгами, принадлежащими маркет-мейкерам).

Действительно, вы должны пытаться строить свою торговлю на основе того, как действуют эти маркет-мейкеры. Они формируют предложение, спрос и структуру рынка. Таким образом, вы, как и трейдер SMC, обязательно должны обращать внимание на это при принятии собственных торговых решений.

Как возник SMC-трейдинг на Форекс?

Smart Money Concepts происходит из The Inner Circle Trader (ICT), которая является программой, предлагаемой трейдером по имени Майкл Джей Хаддлстон. ICT предоставляет некоторые бесплатные ресурсы, а также платное наставничество на Форекс.

Основные концепции и терминология SMC

Стратегия SMC кажется очень технической, когда вы впервые начинаете читать о ней. Не исключено, что вы будете ломать голову над базовым лексиконом. Чтобы помочь вам разобраться, мы предлагаем объяснения некоторых общих терминов, используемых трейдерами SMC:

Блоки ордеров: этот термин используется для обсуждения спроса и предложения. Некоторые трейдеры SMC говорят, что блоки ордеров - это более "тонкая" концепция, чем обычный спрос и предложение, но другие оспаривают это утверждение.

Блоки разрыва и блоки смягчения последствий: эти термины относятся к поддержке и сопротивлению.

Имбаланс, Разрыв справедливой стоимости, FVG (Fair Value Gaps): этот термин означает дисбаланс. Существует множество различных типов разрывов, и все они были определены много лет назад. Вот некоторые примеры: простые разрывы, разрывы истощения, разрывы с отрывом и разрывы с быстрым ростом.

Вы обнаружите, что другие концепции SMC также знакомы вам, как только поймете, что означает вся эта причудливая терминология.

При анализе рынков трейдеры SMC уделяют много внимания "разрыву структуры" (break of structure) на рынке или "BOS".

Вот график, иллюстрирующий разрывы структуры. Каждый раз, когда цена превышает предыдущий максимум, происходит разрыв структуры. Затем мы видим изменение настроений на рынке (ChoCH), когда цена падает вниз, минуя ранее установленные минимумы.

Споры о Smart Money Concepts в трейдинге на Форекс

Стратегия SMC является спорной по нескольким причинам:

Теория, лежащая в ее основе, неверна.

Стратегия SMC не дает возможности "торговать как банки".

Даже если она может быть жизнеспособной, в ней нет ничего нового.

Недостатки теории

В чем недостаток теории, лежащей в основе SMC? Этот вопрос возвращает нас к тому, что мы упоминали ранее о маркет-мейкерах.

Трейдеры SMC утверждают, что манипуляции со стороны игроков "smart money" являются причиной формирования определенных паттернов SMC. Но SMC не предоставляет никаких доказательств того, что эти манипуляции имеют место или что именно они ответственны за образование паттернов.

В заявлении о том, что манипуляции владельцев "smart money" создают эти паттерны, мало логики. Верно, что банки и другие крупные игроки двигают рынки. Но неверно говорить, что эти маркет-мейкеры охотятся за частными трейдерами и активно участвуют в заговоре с целью управления рынками. Напротив, их роль на рынках заключается в создании ликвидности.

Проще говоря, маркет-мейкеров не волнует ваше существование. Частные трейдеры просто не так значимы в большой схеме событий, даже все вместе взятые.

Значит ли это, что манипулирование рынком - это просто миф? Нет. Это действительно происходит, но не так, как описывает SMC.

Ничем не отличается от обычной частной торговли

Трейдеры SMC считают, что они торгуют как маркет-мейкеры, а не как другие частные трейдеры, и что это дает им преимущество, которого нет у их коллег-частных трейдеров.

В действительности SMC-трейдеры торгуют точно также, как и их коллеги частные трейдеры. Они не торгуют "как банки".

Новые термины, старые концепции

Наконец, все эти переделки и причудливая терминология вызывают раздражение у многих трейдеров.

ICT заработал много денег на преподавании трейдерам SMC. В этом нет ничего плохого как такового, поскольку они преподают методы, которые могут быть полезными. Но некоторые трейдеры считают, что представление этих старых концепций как совершенно новых является в некотором роде обманом

Кроме того, необходимость изучать все эти новые термины добавляет ненужные сложности.

SMC - не столько изобретение колеса, сколько просто ребрендинг колеса, помещение его в новую свежую упаковку. Но это все то же самое колесо. Оно поворачивается точно так же и может доставить вас в точно такой же пункт назначения.

Зачем учить новые термины, чтобы обсуждать то, с чем вы уже наверняка знакомы?

Для большинства (хотя и не для всех) трейдеров будет проще говорить о поддержке и сопротивлении.

Плюсы и минусы SMC

Плюсы SMC:

Трейдинг в рамках стратегии Smart money concepts, кажется, подходит некоторым трейдерам. Если она подходит и вам тоже, нет причин не использовать ее. Способность последовательно улавливать, что происходит с ценой и извлекать выгоду из ее поведения, важнее, чем знать почему цена движется так, как движется.

Метод "Ценовое действие" на протяжении десятилетий приносил результаты многим людям не только на валютах, но и на других активах. Поскольку концепция SMC - это переупакованное "Ценовое действие", в ней есть смысловое зерно.

Некоторые люди считают, что "Ценовое действие" легче понять, когда оно представлено в виде SMC.

Несмотря на сомнительность теории о том, что крупные институты нацелены на усложнение жизни частных трейдеров, правдоподобным кажется предположение о том, что такие маркет-мейкеры могут иногда действовать против более мелких игроков, порождая некоторые из тех явлений, которые мы наблюдаем. Захват ликвидности действительно существует, даже если SMC представляет его в сомнительных рамках. Таким образом, некоторые теоретические элементы SMC могут быть жизнеспособными, просто не в том виде, в котором их описывает SMC.

Минусы SMC:

Некоторые элементы теории SMC не имеют особого смысла, если логически подумать о том, насколько частные трейдеры малозначимы для крупных игроков. Полная вера во все, что представляет SMC, может привести к непониманию фундаментальных основ рынка.

Нельзя ни доказать, ни опровергнуть теории, лежащие в основе SMC. Они носят чисто умозрительный характер, и только инсайдер сможет представить конкретные доказательства в ту или иную сторону. Это означает, что никто не может подтвердить правильность модели SMC, но никто не может и опровергнуть ее на 100%. Все, что мы можем, это спорить, основываясь на собственных представлениях о том, как ведут себя крупные игроки на рынках.

Изменение всей терминологии таким образом, как это делает SMC, может сделать процесс обучения методу Ценового действия излишне запутанным, особенно если вы уже знакомы со стандартным вариантом. Это также может усложнить процесс обмена знаниями с другими людьми, которые используют привычных лексикон.

Многих людей отталкивает аура мистицизма, окружающая SMC, и они считают обманом попытку продавать старые концепции как новые. Кроме того, мы используем слово "продавать" очень буквально. Несмотря на то, что существует множество бесплатных ресурсов по SMC, платных гораздо больше.

Стоит ли вам торговать с использованием SMC?

Торговля по стратегии Smart Money Concepts, вероятно, не была бы такой популярной, как сейчас, если бы некоторые трейдеры не находили ее интуитивно понятной.

Если вам нравится, как SMC формулирует терминологию и технику, то, конечно, попробуйте.

Просто имейте в виду, что эта стратегия представляет собой переработанную форму старого доброго метода "Ценового действия", и что вы делаете то же самое, что и многие другие частные трейдеры.

Но в этом нет ничего плохого, потому что "Ценовое действие" - это проверенный и верный метод, который приносит прибыль многим трейдерам на протяжении десятилетий.

Если вас смущает странная терминология SMC или вы ищете больше бесплатных ресурсов (многие программы SMC платные), просто изучайте метод "Ценовое действие". Это все равно одно и то же.