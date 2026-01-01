内容

如果您近期关注了外汇论坛或社交媒体，您肯定会听到别人讨论聪明钱概念（SMC）交易。

您可能好奇 SMC 究竟是什么，以及它是否值得大肆宣传。在本文中，我们将向您介绍聪明钱概念交易，以便您能够就是否在交易中尝试该策略做出明智的决定。

什么是 SMC 外汇交易？

用于描述聪明钱概念交易的最简单的说法是：名称不同的价格行为。

SMC 的交易涉及供需关系、价格形态以及支撑位及阻力位等经典外汇概念，但这些概念的名称及描述方式不同。

SMC 交易者倾向于使用“抢夺流动性（liquidity grabs）”及“缓冲块（mitigation blocks）”等概念。虽然他们的术语偏小众，但当您深入了解 SMC 后，您会发现，与它表现的形式相比，它其实是一种更传统的交易方式。

我们先来解决几个问题。如果 SMC 能派上用场，使用 SMC 是毫无问题的。尽管如此，我们会在本文中批评 SMC 的某些方面，请您做好准备。

SMC 理念

SMC 不仅是一种外汇交易策略，而是一整套关于市场如何运行的理念。

SMC 大致会将做市商（即银行、对冲基金等）视为操纵实体，而且他们正在积极地让零售交易者的处境变得更加困难。

根据 SMC，如果您是零售交易者，您应该将策略基于“聪明钱”（即属于做市商的钱）的行情之上。

确实，您应该试着根据这些做市商的交易方式进行交易。它们涉及供应、需求及市场结构。因此，作为一名 SMC 交易者，这也是您在做出自己的交易决定时应当关注的方面。

SMC 外汇交易来源于哪里？

聪明钱理念源于一款由交易员 Michael J. Huddleston 发明的程序 The Inner Circle Trader（ICT）。ICT 提供一些免费的资源及付费的外汇指导。

SMC 核心概念及术语

SMC 乍看起来似乎很专业。您可能会对它的基本词汇感到一头雾水。为此，下文中介绍了一些 SMC 交易者常用的术语：

订单块：这项术语用于讨论供应与需求。有些 SMC 交易者认为订单块只是一种“改善版”的供需理念，但也有人反对这种说法。

突破块及缓冲块：这些术语代表支撑位及阻力位。

合理价值缺口：这一术语代指不平衡。缺口有多种类型，均在多年前发现。缺口示例包括普通缺口、衰竭缺口、突破缺口及逃逸缺口等。

当您弄懂这些眼花缭乱的术语究竟是什么之后，您会发现其他 SMC 概念也是您熟悉的内容。

分析市场时，SMC 关注市场中的“结构突破”或“BOS”。

以下图表显示了结构突破。每当价格超过前一个高点时，出现结构突破。然后，当价格跌破之前建立的低点后，我们会看到符号发生变化（change of character ，ChoCH）。

有关外汇交易中聪明钱概念的争议

SMC 存在争议的几个主要原因：

它背后的理念是错误的。

SMC 并非“像银行一样交易”。

尽管这种做法有效，但它并不是新理念。

理论中的缺陷

SMC 背后的理论有什么缺陷呢？这要说回之前提到的做市商。

SMC 交易者认为，正是“聪明钱”参与者的操纵促成了某些 SMC 模式的产生。但 SMC 无法提供任何证据，证明这些操纵确实在发生或者对这种模式构成因果关系。

认为聪明钱的操纵促成了这种模式的说法缺乏理论支撑。银行与其他大型参与方确实能推动市场。但是说这些做市商的目的是吸引零售交易者并积极地密谋操控市场，这是不对的。与之相反，它们在市场中的作用是创造流动性。

简单来说，做市商并不关心您的存在。即使您将零售交易者都加在一起，他们在宏大的市场中依然不是太过重要。

这是否意味着市场操纵完全不存在呢？答案是否定的，它确实存在，但并不像 SMC 描述的那样。

与普通零售交易并无不同

SMC 交易员认为，他们采用的是做市商，而不是其他零售交易者的方式，这使他们具备了其他零售交易者所不具备的优势。

实际上，SMC 交易者的交易方式与其他零售交易者的交易方式完全相同。他们并没有“像银行一样交易”。

新术语，旧概念

所有包装过度及花哨浮夸的术语最终会引起许多交易者的反感。

ICT 通过教交易者学习 SMC 赚了很多钱。这本身并没有错，因为他们教的是有可能派上用场的方法。但有些交易者认为，将这些旧概念当作新理论来教授在某种程度上是不诚实的。

此外，学习全部新术语会增加一些不必要的复杂性。

SMC 并未发明全新的“轮子”，而是将它们重新组装后放入一个全新的包装内。它还是同一个轮子。它的方式完全相同，目的也完全相同。

您为什么要花费精力来专门学习一门语言以讨论您已经熟悉的内容呢？

对大多数交易者（并非全部）而言，直接讨论支撑位与阻力位要简单的多。

SMC 的优点与缺点

SMC 的优点：

聪明钱概念交易确实对一些交易者有用。如果它对您有用，您没有理由不使用它。能够持续地抓住价格的走向是什么比知道为什么更重要。

数十年来，价格行为不仅向许多人提供了货币交易方面的帮助，也在其他资产的交易中派上了用场。由于 SMC 只是经过包装的价格行为，它确实有着硬核的理论基础。

有些人发现，当价格行为以 SMC 的方式呈现时，它变得更容易理解。

虽然有关大型机构将零售交易者视为阻击猎物的理论值得怀疑，但有时候，大型机构确实会阻击小机构，从而出现我们所看到的现象。即使 SMC 呈现的框架存在争议，但抢夺流动性的现象确实存在。因此，SMC 的一些理论元素确实是可行的，但可行的方式与 SMC 描述的不同。

SMC 的缺点：

当您有逻辑地思考零售交易者与大型参与者的无关程度时，SMC 的一些理论元素似乎意义不大。完全相信 SMC 呈现的一切可能会导致您对市场基本面的误解。

交易者无法证明，也无法否定 SMC 背后的理论。这些理论纯属猜测，只有内部人士才能提供任一方向的具体证据。这意味着，无人能验证 SMC 的模式是否真实可行，但也无人能完全否定它。交易者只能就他们所相信的机构做法展开争论。

像 SMC 那样转换所有术语可能会为价格行为的学习过程带来不必要的复杂性，尤其是当您已经熟悉价格行为的标准语言后。它还可能让您难以与其他使用常规价格行为语言的人士交流学习心得。

许多人对 SMC 的精英式神秘主义感到厌烦，认为它不过是旧瓶装新酒，带有很大的欺骗性。而且，我们要如实提到“出售”这个词。虽然您可以找到许多免费的 SMC 资源，您会在学习 SMC 的同时遇到许多付费门槛。

您应该通过 SMC 交易吗？

如果有些交易者认为它不够直观，聪明钱概念交易可能不会像现在这么流行。

如果您确实喜欢 SMC 的术语及技巧，您当然可以去尝试一下。

请注意，这种策略只是对优质传统价格行为交易的重新包装的形式，您的交易方式其实与许多其他零售交易者的交易方式相同。

但这并没有什么问题，因为优质的传统价格行为交易是经过考验的真实方法，数十年来已经使许多交易者获得过盈利。

如果 SMC 的奇怪术语令您感到困惑，或者您要寻找更多免费资源（许多 SMC 程序都设有付费墙），您只需研究价格行为。您会学到同样的知识。